Az online kaszinó okos trükkje, amelyről senki sem beszél

Ismeretlen tények az online kaszinóról

Az önkizárási listával kapcsolatos további információk a következő címen érhetők el: http://www. nj.gov/oag/ge/selfexclusion. html. 3. 3 Ha Önnek vagy valakinek, akit ismer, fogadási problémája van, és segítségre van szüksége, hívja: (a) a Council on Compulsive Gaming of New Jacket at 1-800-Gambler (lásd hasonlóképpen: www. 800gambler. org); vagy (b) Anonymous Szerencsejátékosok a 855-2-Call GA telefonszámon (lásd még: www.

Tisztán követjük a pénzmosás elleni irányelveket és törvényeket, amelyek értelmében jelentenünk kell Önt a hatóságoknak, ha feltételezzük vagy megértjük, hogy a Szolgáltatásokon keresztül végrehajtott bármely tranzakciója (i) tiltott feladatokból származó pénzeszközöket tartalmaz, (ii) célja a pénzeszközök elrejtése tiltott feladatok, vagy (iii) magukban foglalják Szolgáltatásaink bűncselekmények elősegítésére történő használatát.

Az online kaszinó legfontosabb irányelvei

5. 1. Ahhoz, hogy részt vegyen a fogadási játékokban és a Szolgáltatók által biztosított Promóciókban, fel kell hívni Önt, hogy regisztrált fióktulajdonossá váljon. Használhatja és regisztrálhat csak egy sminket a Szolgáltatóknál, és regisztrálnia kell saját hivatalos nevével. Soha nem férhet hozzá vagy nem veheti igénybe a Szolgáltatásokat egy másik személy fiókján keresztül, és nem engedélyezheti más személynek, hogy hozzáférjen vagy igénybe vegye a Szolgáltatásokat az Ön fiókja használatával.

5. 2. Amikor fiókot kap, megkérjük, hogy adja meg személyes adatait, amelyek a következőkből állnak, mint ahogyan ezt saját belátásunk szerint kérhetjük: az Ön nevét, e-mail címét, lakcímét, születési dátumát, nemét, sofőrjét bizonyítvány (vagy más államilag kibocsátott személyi igazolvány) adatai és/vagy társadalombiztosítási száma. Alternatív megoldást kínálhatunk Önnek Rush Incentives és Sugar, House Casino4Fun (vagy hasonló Firm elkötelezettségi program) számlaszámának megadására, ha van ilyen, hogy növelje regisztrációját a Szolgáltatóknál.

A legjobb stratégia az online kaszinóhoz

Ön képviseli és kéri is mindazokat az információkat, amelyeket bármikor megad nekünk, akár a számlaigénylési folyamat során, a számlájára történő befizetéssel kapcsolatban, bármilyen típusú biztonsági ellenőrzésre vagy életkor/helymeghatározásra reagálva, valamint a https://letterboxd.com/pokemon777/film/the-french-dispatch Szolgáltatásokkal (pl. a chatszobában, az Ön profiloldalain) vagy egyéb módon az Ön fiókjával kapcsolatban közzétett információk teljes körűek, pontosak és nem megtévesztőek.

5. 3. Bármikor a regisztrációs eljárás során vagy azt követően megkérhetjük Önt, hogy nyújtson be igazoló dokumentumokat, amelyek többek között a következőkből állnak: (a) gépjárművezetői engedélye (vagy más államilag kibocsátott személyi igazolvány) b) az Ön lakcímének igazolása, például közüzemi költségek vagy banki nyilatkozat, valamint (c) pénzügyi számlája/betétje, valamint a pénzfelvételi technika bizonyítéka.

Az online kaszinó nyilatkozatai

Így Ön kifejezetten jóváhagyja a fiókregisztrációs eljárás során vagy azt követően a Megoldások használata során megadott összes adat ellenőrzését (amely harmadik féltől származó hitelesítési megoldásokból áll). A fent meghatározott visszaigazolási eljárásokon túlmenően, Ön kifejezetten felhatalmazza Önt (közvetlenül vagy külső szolgáltatóinkkal) végzett háttér-ellenőrzések elvégzésére az Ön személyazonosságának, hátterének vagy bármilyen egyéb adatának ellenőrzése céljából. felajánlottad nekünk.

Miután megerősítjük az Ön jelentkezési adatait, fiókot biztosítunk Önnek, amelyen részt vehet videojátékokban és promóciókban a Szolgáltatókon keresztül. Abban az esetben, ha nem teljesíti a részletekre vagy dokumentumokra vonatkozó bármilyen kérést, vagy egyetlen meglátásunk szerint nem vagyunk elégedettek bármilyen információval, akkor elutasíthatjuk a fiók jóváhagyását, vagy felfüggesztheti vagy megszüntetheti meglévő fiókját.

Néhány ismert helytelen állítás az online kaszinóval kapcsolatban

2) vagy kifizetések (akár a Reward Cash fogadásából, akár a számlán elhelyezett korlátlan összegből származnak). 5. 6. Fenntartjuk továbbá azt az alapvető jogot, hogy bármikor és saját belátásunk szerint további magyarázat nélkül felfüggesztjük vagy lezárjuk a fiókját, ha ezt bármilyen okból szükségesnek tartjuk.

e. kivehető) számlájának egyenlege az Ön számára, de a Jutalombankjában (a 9. 3. pontban meghatározottak szerint) semmiféle Ösztönző pénz nem marad, amely ezután nem vált át pénzre. Minden, az Ön fiókjával vagy a Szolgáltatások használatával kapcsolatos döntésünk végleges, és nem vitatható vagy fellebbezhető.

Mindent az online kaszinóról

1. Amikor fiókot nyit nálunk, válassza ki a saját fiókját

saját egyedi képernyőnevet és jelszót. Ön felelősséget vállal azért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy sem a megjelenített neve, sem a jelszava ne képezze az Ön valódi nevét (vagy annak bármely részét), és ne adjon ki semmilyen személyes információt Önre vonatkozóan. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megjelenített nevét bármely pillanatban és saját belátásunk szerint bármilyen tényező miatt megváltoztassuk, és mindenféle változtatásról e-mailben értesítjük.