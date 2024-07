LASK verpflichtet französisches Nachwuchstalent Queyrell Tchicamboud

Der LASK vermeldet den nächsten hoffnungsvollen Neuzugang. Das 18-jährige Offensivtalent Queyrell Tchicamboud wird ab sofort für die Linzer Athletiker auf Torejagd gehen. Mit Queyrell...

Mit Queyrell Tchicamboud wechselt ein hochveranlagtes Nachwuchstalent ablösefrei zum LASK. Der 18-jährige Franzose spielte zwischen 2018 und 2023 in der Jugendabteilung von Paris Saint-Germain. Er ist auf den Flügeln und im offensiven Mittelfeld variabel einsetzbar. Für die Pariser verbuchte er in 13 Spielen in der französischen U19-Liga sechs Tore und einen Assist. In der abgelaufenen Saison war er für die U21 des FC Kopenhagen aktiv. Für die Dänen markierte er in sechs UEFA-Youth-League-Spielen drei Tore und drei Assists. Tchicamboud weist auch sieben Einsätze für die französische U17-Nationalmannschaft vor. Trotz zahlreicher Angebote namhafter Vereine entschied er sich für den Wechsel nach Linz. Ausschlaggebend für ihn war das professionelle Umfeld, die moderne Infrastruktur und die Perspektive, die ihm beim LASK geboten wird.

Tchicamboud wird zunächst für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte auf Torejagd gehen.

LASK Amateure OÖ Cheftrainer Radovan Krivokapic:

„Queyrell ist schon bei uns in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Meine ersten Eindrücke waren durchwegs positiv, er bringt einiges an Qualität mit. Ich glaube, dass er einen Unterschied machen kann. Er wird sich hier weiterentwickeln können und dem Team weiterhelfen.“

Pressemeldung, LASK