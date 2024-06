Die internationale Twitter-Schau zu Österreichs Gruppensieg

Nach dem sensationellen Gruppensieg der österreichischen Nationalmannschaft haben wir internationale Stimmen zur Sensation auf Twitter/X zusammengesammelt. Die Fußballwelt ist von der ÖFB-Elf verzückt und...

Nach dem sensationellen Gruppensieg der österreichischen Nationalmannschaft haben wir internationale Stimmen zur Sensation auf Twitter/X zusammengesammelt. Die Fußballwelt ist von der ÖFB-Elf verzückt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Marcel Sabitzer’s game by numbers vs. Netherlands: 100% tackles won

100% crosses completed

25 passes completed

3 shots

2 chances created

1 goal MOTM. 🔋🇦🇹 pic.twitter.com/dDUQj7nSVC — Statman Dave (@StatmanDave) June 25, 2024

Bin g’scheid stolz auf die Österreicher und freue mich als Bayerin sehr! 😊 A sauguade „Überraschung“! Und die Mannschaft entspricht dem Breitengrad…😅 Für mich ist Österreich jetzt ein Geheimfavorit. #Österreich #ImmerWieder #NedAut — Anna Melancholia 🏞🍻🇩🇪🇦🇹🐈 (@AnnaMelancholia) June 25, 2024

Ich bestell schonmal mein Trikot fürs Viertelfinale, wenn wir gegen Italien rausfliegen 🇨🇭🤝🏼🇦🇹

Junge Österreich ist so geil man! #EURo2024 #österreich #SCHWEIZ #NEDAUT pic.twitter.com/7iEQHkYhT9 — Der Shadow 🦡💛 (@DerShadow3) June 25, 2024

Wenn ein einzelnes Spiel spannender und schöner ist als drei der Deutschen Mannschaft. #Glückwunsch nach #Österreich! #EM2024 — einheizfront (@einheizfront) June 25, 2024

Austria have finished 1st in the group stages of a European Championships for the first time in their history. Ralf Rangnick’s side have topped Group D containing both France & the Netherlands. Only Germany have scored more goals (8) than Austria (6) so far at Euro 2024. An… pic.twitter.com/k6HljnczGb — Statman Dave (@StatmanDave) June 25, 2024

Austria have been a fantastic watch throughout this Euros. Ralf Rangnick was scoffed at by so many during his 6 months at Manchester United but he’s had this Austria team working superbly as a unit throughout this group stage. I would not want to be playing them in the last 16. pic.twitter.com/f0kjVlvzIq — HLTCO (@HLTCO) June 25, 2024

Por primera vez en toda su historia, Austria terminó como LÍDER DE GRUPO en una Eurocopa. Y no lo hicieron en cualquier sector. Superaron a Francia y Holanda. SIMPLEMENTE ÉPICO. pic.twitter.com/bJSKkKdfbX — Invictos (@InvictosSomos) June 25, 2024

Austria if they played all their games in Berlin pic.twitter.com/gNfL7EhIlw — Troll Football (@TrollFootball) June 25, 2024

Liverpool fans tried to force Virgil Van Dijk into the best Premier League CBs debate with Vidic, Ferdinand and Terry just because he had two good seasons lmao. It only took 90 minutes for Austria and Ralf Rangnick to end the silly debate and save all of us. Football won today. pic.twitter.com/mpndekco1O — Jacob (@UtdJacobi) June 25, 2024

Ralf Rangnick turned down the head coach position at Bayern Munich four weeks before the Euros began. He’s now just finished top of Group D with Austria in a group with France, Netherlands and Poland… Fair fucking play 👏 pic.twitter.com/YgF6ZaYhFN — george (@StokeyyG2) June 25, 2024

Cristiano Ronaldo said Ralf Rangnick was „not even a coach“ after he was hired as Man United manager 👀 Rangnick has just led Austria to the top of a Euros group that had France and the Netherlands in 📈 pic.twitter.com/RFj9XQTeDB — ESPN UK (@ESPNUK) June 25, 2024

Austria under Ralf Rangnick: pic.twitter.com/ROy0kwBi9k — Footy Humour (@FootyHumour) June 25, 2024

A report from Austria 🇦🇹 A country in euphoria!!!#EURo2024 pic.twitter.com/3rH9OYtO8F — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) June 25, 2024

AUSTRIA TOP GROUP D AHEAD OF FRANCE AND NETHERLANDS. RALF RANGNICK MASTERCLASS 🇦🇹👏 pic.twitter.com/q7ZahV5x8F — B/R Football (@brfootball) June 25, 2024