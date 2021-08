UFC-Star Khabib unterschreibt Profivertrag in Russlands dritter Liga

Dass der ungeschlagene UFC-Star Khabib Nurmagomedov eine große Leidenschaft für den Fußball hegt ist hinreichend bekannt. Nun geht der pensionierte Fighter aber sogar selbst...

Dass der ungeschlagene UFC-Star Khabib Nurmagomedov eine große Leidenschaft für den Fußball hegt ist hinreichend bekannt. Nun geht der pensionierte Fighter aber sogar selbst unter die Kicker und unterschreibt einen Profivertrag in der dritten russischen Liga.

Es ist ein Marketing-Gag, wie man ihn bereits vom Sprint-Superstar Usain Bolt kannte. Der Jamaikaner hatte 2018 einen Vertrag bei den Central Coast Mariners in Australien in Aussicht gestellt bekommen. Mit Pflichtspieleinsätzen wurde es aber schließlich nichts. Bei Khabib könnte dies aber anders aussehen.

Der UFC-Superstar beendete im vergangenen Herbst nach 29 Siegen in 29 Kämpfen ungeschlagen seine Karriere und genießt in seiner Heimat Dagestan Legendenstatus. Beim dagestanischen Klub FC Legion-Dinamo unterschreibt der 32-Jährige nun einen Profivertrag. Der Verein spielt in der dritthöchsten russischen Spielklasse, praktisch einer Regionalliga. Hier handelt es sich um eine Halbprofi-Liga, die derzeit vom einstigen neureichen Klub Anzhi Makhachkala angeführt wird.

Dass die UFC-Legende tatsächlich kicken kann, zeigte er in so manchem Freundschafts- und Charity-Spiel. Beeindruckend ist allerdings auch, wie sehr sich der Russe mit Fußball auseinandersetzen dürfte. Vor einiger Zeit machte ein Video die Runde, in dem er zeigte, dass er ein wandelndes Fußballlexikon ist.

Ob Khabib bei Legion-Dinamo zu Einsätzen kommen wird, sei vorerst dahingestellt. Unrealistisch ist es aber nicht. Die Schlagzeilen sind dem dagestanischen Verein aber vorerst sicher. Vertragsdetails kamen bisher nicht an die Öffentlichkeit…