Fußballer, die gerne pokern

Jeder hat sein eigenes Hobby, manche treiben Sport, manche mögen Computerspiele, manche sammeln interessante Gegenstände und manche mögen Glücksspiele zur Unterhaltung. Unter den letzteren sind die Online-Casinos am beliebtesten, da sie den Spielern überall und zu jeder Tageszeit Zugang zu ihrem Lieblingshobby bieten. Darüber hinaus bieten Online-Pokerseiten höhere Gewinnchancen, einen größeren Preispool als in traditionellen Casinos und zahlreiche Werbeaktionen, Belohnungen und Boni für regelmäßige und neue Spieler.

Poker ist eine der beliebtesten Formen der Unterhaltung in jedem Casino, einschließlich Online-Poker, das bei Spielern aus der ganzen Welt sehr beliebt ist. Die modernen Fußballstars sind da keine Ausnahme, und einige Fußballspieler verbringen ihre freien Abende gerne mit ihrem Lieblingsspiel. Lassen Sie uns über berühmte Fußballspieler sprechen, die sich ein Leben ohne Poker nicht vorstellen können.

Gerard Pique

Der berühmte Verteidiger des FC Barcelona und Ehemann der berühmten Sängerin Shakira kann nicht nur auf phänomenale Erfolge in seiner Sportkarriere verweisen, sondern auch auf ernsthafte Siege beim Pokern. Gerard wurde wiederholt als Teilnehmer in verschiedenen Turnieren gesehen, wo er gute Plätze und gutes Geld gewann, von 10 bis 20 Tausend Euro, und einmal in Barcelona, schaffte er es, Dritter in einem Pokerturnier zu werden und mehr als 40 Tausend Euro zu bekommen. In Anbetracht von Piques Honorar im Fußballverein und seinen geschäftlichen Einkünften in Form seines eigenen Fußballteams sind solche Gewinne für den Fußballer natürlich außerordentlich wertvoll, was beweist, dass er Poker wirklich liebt und es nicht nur als zusätzliche Einnahmequelle sieht.

Leider geht Pique aufgrund seiner Reisen und seines engen Trainingsplans nur selten ins Casino. In diesem Fall sind Online-Ressourcen die beste Lösung, denn sie erfordern nur einen Laptop oder ein Smartphone, um auf sie zuzugreifen.

Lothar Matthäus

Der ehemalige deutsche Verteidiger von Bayern München hat erklärt, dass er Texas Hold’em liebt und verschiedene Glücksspiele besucht, wobei Matthäus während seiner Fußballkarriere besonders aktiv war. Er sagt auch, dass Poker nur ein Hobby ist, das ihm hilft, sich zu entspannen und für ein paar Stunden von der Arbeit abzulenken. Lothar nimmt manchmal an großen Pokerturnieren teil und spielt lieber online, um zu trainieren.

Cristiano Ronaldo

Der Star von Real Madrid und Juventus Turin, der die Fußballfans im Sommer 2021 mit seinem Comeback bei Manchester United überraschte, wurde auch beim Pokern gesehen, und das mehr als einmal. Der Portugiese ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs und ist es gewohnt, immer nur zu gewinnen, was ihm auch beim Pokern ganz gut gelingt. Übrigens sieht man Ronaldo am häufigsten bei Online-Turnieren, wo er am liebsten in Gesellschaft seiner Freunde spielt.

Gianluigi Buffon

Einer der wohl berühmtesten Torhüter in der Geschichte des Fußballs, der lange Zeit die italienische Nationalmannschaft vertrat und auch viel Zeit als Abwehrchef von Juventus Turin verbrachte, pokert auch gerne. Alles begann mit Wohltätigkeitsturnieren, nach denen sich Buffon wirklich in das Spiel verliebte und aktiv online spielt. Darüber hinaus hat Gianluigi einst einen Werbevertrag mit einer bekannten Poker-Plattform unterzeichnet. Trotz zahlreicher Witze, dass Buffon seine sportliche Karriere nie beenden wird, plant der Fußballer selbst, einen Teil seiner Freizeit nach seiner Profikarriere damit zu verbringen, aktiver an verschiedenen Pokerturnieren teilzunehmen.

Willy Sagnol

Der französische Verteidiger, der fast 10 Jahre lang für Bayern München gespielt hat, lehnt selten ein Angebot zum Pokern ab. Sagnol liebt das Spiel so sehr, dass er in einem Interview sagte, er plane, in seinem Haus einen kompletten Pokerraum für sich und seine Freunde einzurichten.

Ronaldo

Der brasilianische Fußballer, internationaler Star und Spieler mehrerer Spitzenclubs wie Real Madrid, Mailand und Barcelona, ist nicht nur das Gesicht einer der Pokerplattformen, sondern auch ein begeisterter Spieler. Ronaldo bezeichnet Poker als sein Hobby und genießt es, am Spiel teilzunehmen, egal wie es ausgeht.