Roulette – das beliebte Casinospiel

Seit Jahrtausenden gehören Glücksspiel und Wetten für die Menschheit zur Unterhaltung dazu. Im alten Rom wurde unter anderem auf Gladiatoren gesetzt und im antiken Griechenland setzten die Zuschauer Geld oder Besitztümer auf den Ausgang von sportlichen Wettkämpfen. Es wurde regelmäßig in Spieleinrichtungen der oberen Gesellschaftsklassen gespielt und trägt noch heute eine bestimmte Eleganz mit sich. Roulette gehört bis heute zu den beliebtesten Glücksspielen.

Was bedeutet der Begriff Roulette überhaupt und woher stammt er? Roulette ist ein Begriff auf dem Französischen und bedeutet so viel wie Rädchen. Auch wenn der Ursprung des Spiels wahrscheinlich auf ein anderes Land zurückgeht, kam Roulette in Frankreich zu seiner großen Popularität und eroberte von dort aus ganz Europa. Im Laufe des 18. Jahrhunderts kam das Glücksspiel nach Frankreich, wo es Ludwig XV. vergeblich zu verbieten versuchte. Es war Napoleon Bonaparte, der im Jahr 1806 das Glücksspiel in den Spielhäusern des Pariser Palais wieder erlaubte. Das neue Glücksspiel war ein Publikumsmagnet und so erreichte das Roulette einen enormen Bekanntheitsgrad.

Online Roulette Spiele besonders populär

Auch in Online-Casinos bieten Online Roulette Spiele ein besonders großes Vergnügen für Einsteiger und Profis. Es sind die Gewinnchancen, die das Spiel so attraktiv machen – auch wenn die Roulette Wahrscheinlichkeit oft als leidiges Thema bezeichnet wird. Beim Wetten auf die einfache Chance macht man durchschnittlich jedes zweite Spiel einen Verlust, der sich durch den Gewinn in der darauffolgenden Runde wieder ausgleicht. Mit ein wenig Glück lassen sich beim Roulette durchaus einfach Gewinne erzielen und das einfach auf dem Tablet, Smartphone oder Desktop-PC.

Das Online Roulette hat sich im Laufe der letzten Jahre eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Ein großes Angebot sowie die Vielfalt der Casinos machen Roulette zu einem trendigen Online-Casino-Spiel: französische Roulette-Spiele, progressive Roulette-Spiele und Live-Spiele. All das und noch viel mehr verspricht aufregende Spieleabende, die sich mit dem Laptop sogar bequem auf dem Sofa durchführen lassen. Vielleicht hat man am Ende des Tages auch noch den großen Gewinn in der Tasche. Casino-Betreiber legen sich mächtig ins Zeug, um den Spielern ein einmaliges Casinoerlebnis bieten zu können und jeden Besuch im Online-Casino zu einem besonderen Ereignis zu machen. Insbesondere 3D-Casinos schaffen ein authentisches Spielerlebnis, dass man sich als Spieler in die größten Spielstätten Monacos, Macaos oder Las Vegas´ hineinversetzt fühlt.

Online-Roulette im Live-Casino spielen

In vielen Online-Casinos kann man auch Live-Roulette spielen. Das bedeutet, dass man nicht mit oder gegen den Computer spielt, sondern mit echten Dealern, die per Live-Stream auf den Bildschirm übertragen werden. Im Live-Casino erlebt man echtes Casino-Feeling im eigenen Wohnzimmer oder auch unterwegs, denn die meisten Online-Casinos verfügen inzwischen über mobile Casino Versionen für das optimale Spielerlebnis auf dem Smartphone. Es ist empfehlenswert, sich Grenzen für die gesetzten Geldbeträge vorzunehmen und diese konsequent einzuhalten. Unter den Nutzern finden man Menschen aller Altersgruppen und sozialen Status. Viele Spiele sind durch soziale Netzwerke zugänglich. In den meisten Fällen muss man eine Altersgrenze einhalten, um ein Konto zu erstellen. Am besten geht mit geringeren Erwartungen an den Gewinn heran und betrachtet das ganze Vorhaben eher als einen großen Spaß. Dann wird das Online Roulette zu einem interessanten und vernünftigen Zeitvertreib auf dem heimischen Sofa.