FC Barcelona Transfers 2021/2022

Unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie haben die Menschen vermehrt Zeit zu Hause verbracht. Da ist es naheliegend, dass Freizeitbeschäftigungen, die in den eigenen...

Unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie haben die Menschen vermehrt Zeit zu Hause verbracht. Da ist es naheliegend, dass Freizeitbeschäftigungen, die in den eigenen vier Wänden stattfinden können, an Bedeutung gewannen. Das Spielen in Online Casinos ist so beliebt wie nie. Ob im Casino 25 Euro Bonus ohne Einzahlung 2022 erhalten oder einfach ein paar Runden an einem gratis Slot spielen – Online Gambling erfreute sich einer wachsenden Kundschaft. Kein Wunder, denn das Angebot ist riesig. Ob Slots, klassische Tischspiele oder auch Sportwetten – hier findet jeder ein passendes Spiel.

Allerdings sind nicht nur virtuelle Spiele beliebt, auch der klassische Fußball ist nach wie vor ganz oben bei etlichen Fans auf der Beliebtheitsskala zu finden. Daran konnte auch die Corona-Pandemie nichts ändern. Vor allem, wenn es um Spiele in der 1. Liga geht, sind viele Fans begeistert mit dabei. r FC Barcelona ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten und beliebtesten Fußballclubs mit einer langen, traditionsreichen Geschichte. Bis heute füllt der Verein weltweit Stadien, wenn die Elf aufläuft.

Die Geschichte des Barça

Der FC Barcelona ist weitaus mehr als ein Fußballclub. Im Jahr 1899 wurde der Club durch Joan Gamper ins Leben gerufen. Als Farben wählte er blau und weinrot. Es sind die Farben seines Schweizer Heimat Kantons. Das erste Spiel wurde gegen englische Expatrioten am Bonanova-Radweg ausgetragen, Barcelona verlor 1:0.

1909 wurde das erste Stadion in der Industriestraße eröffnet. Dort fanden 6.000 Zuschauer Platz. Nach und nach errang der Fußballclub immer mehr Siege. 1922 folgte die Eröffnung des Das Les Corts Stadions mit einer Kapazität von 30.000 Menschen, die später verdoppelt wurde. Gamper selbst steuerte für den Bau des Stadions damals eine Million Peseten bei. 1966 wurde das Stadion abgerissen.

Nachdem Gamper 1930 verstarb, verließen viele Mitglieder den Verein und auch der Bürgerkrieg hatte negative Folgen. Erst als Ladislao Kubala 1950 nach Barcelona kam, wendete sich das Blatt. Der FC Barcelona wurde zu einer unschlagbaren Mannschaft. Immer mehr Pokale, Meisterschaften, Siege und Titel wurden errungen.

Inzwischen ist der FC Barcelona weitaus mehr als ein Fußballclub. Weitere Sportarten wie Eishockey, Handball, Leichtathletik und Hockey werden unter dem Sportverein vereint. Die Fußballmannschaft ist die einzige Mannschaft in Europa, die sich seit 1955 jedes Jahr für den europäischen Wettbewerb qualifiziert hat.

Heute hat der Verein eine Kadergröße von 30 Spielern, der 1. Ligist hat einen Gesamtmarktwert von 659 Mio. Euro. Unzählige Siege dürfen auf das Konto des FC Barcelona verbucht werden, darunter Europapokal Landesmeister, 4-maliger Champions League Sieger, zahlreiche spanische Meistertitel und viele weitere Erfolge konnten mit dem Verein gefeiert werden.

Ein Hauptgrund für die Erfolge ist die Spielerauswahl. Jährlich werden Top Spieler verkauft und neue Spieler kommen in die Mannschaft hinzu. Schaut man sich die Transfers für 2021 und 2022 an, haben einige Spieler gewechselt.

Zugänge 2021 / 2022

Der FC Barcelona kann in dieser Saison einige namhafte Zugänge verbuchen. Der teuerste Ablösebetrag wurde mit 55 Millionen Euro für den Rechtsaußen spielenden Ferran Torres bezahlt. Der 21-jährige Spieler aus Spanien hat in 22 Länderspielen bisher 12 Tore geschossen. Sein aktueller Marktwert wird mit 45 Millionen Euro angegeben. Bevor er am 01.01.2022 zum FC Barcelona wechselt, ist er unter Manchester City unter Vertrag.

Spieler Position Abgebender Verein Ablöse Ferran Torres Rechtsaußen Manchester City 55 Mio Emerson Royal Rechter Verteidiger Betis Sevilla 14 Mio Yusuf Demir Rechtsaußen Rapid Wien Leihgebühr: 500 Tsd. Luuk de Jong Mittelstürmer FC Sevilla Leihe Memphis Depay Mittelstürmer Olympique Lyon ablösefrei Eric García Innenverteidiger Manchester City ablösefrei Sergio Agüero Mittelstürmer Manchester City ablösefrei Carles Aleñá Zentrales Mittelfeld FC Getafe Leih-Ende: 30.06.2021 Jean-Clair Todibo Innenverteidiger OGC Nizza Leih-Ende: 30.06.2021 Juan Miranda Linker Verteidiger Betis Sevilla Leih-Ende: 30.06.2021 Monchu Zentrales Mittelfeld FC Girona Leih-Ende: 30.06.2021 Álex Collado Rechtsaußen Barcelona B – Iñaki Peña Torwart Barcelona B – Dani Alves Rechter Verteidiger Vereinslos – Ez Abde Linksaußen Barcelona B – Nico González Zentrales Mittelfeld Barcelona B – Gavi Zentrales Mittelfeld Barcelona U19 –

Der Gesamtmarktwert der Zugänge 2021 / 2022 beträgt 219,50 Millionen Euro, das Durchschnittsalter der abgehenden Spieler ist 23,2 Jahre.

Abgänge 2021 / 2022

Spieler Position Aufnehmender Verein Ablöse Emerson Royal Rechter Verteidiger Tottenham 25 Mio Junior Firpo Linker Verteidiger Leeds United 15 Mio Jean-Claire Todibo Innenverteidiger OGC Nizza 8,5 Mio. Francisco Trincão Rechtsaußen Wolverhampton Leihgebühr: 6 Mio. Carles Aleñá Zentrales Mittelfeld FC Getafe 5 Mio. Miralem Pjanic Zentrales Mittelfeld Besiktas Leihe Lionel Messi Rechtsaußen Paris SG ablösefrei Juan Miranda Zentrales Mittelfeld Betis Sevilla ablösefrei Monchu Linker Verteidiger FC Granada ablösefrei Matheus Fernandes Zentrales Mittelfeld Palmeiras ablösefrei Álex Collado Rechtsaußen FC Granada Leihe Antoine Griezmann Hängende Spitze Atletico Madrid Leihe Sergio Agüero Mittelstürmer Karrierende –

Der Gesamtmarktwert der Abgänge 2021 / 2022 beträgt 273,50 Millionen Euro, das Durchschnittsalter der abgehenden Spieler ist 25,1 Jahre.

Wichtige Aktionen in der Saison

Über das Jahr verteilt gab es unterschiedliche Ab- und Zugänge. Bereits im Mai gab der FC Barcelona die Verpflichtung von Sergio Agüero von Manchester City als ablösefreien Spieler bekannt. Im Juni folgten gleich mehrere Wechsel. Eric García wechselte von Manchester City als ablösefreier Spieler zum FC Barcelona. Auch Memphis Depay wechselte im gleichen Monat zu dem spanischen 1. Liga Verein. Gleichzeitig wechselte Jean-Clair Todibo nach seiner Leihe für 8,5 Mio. Euro plus 7 Mio. Euro dauerhaft zum OGC Nice.

Am 1. Juli lief der Vertrag von Lionel Messi inmitten von Verhandlungen über die Unterzeichnung eines neuen Vertrags aus. Messi wechselte nach Paris, nachdem der Verein bekannt gab, dass Messi aufgrund finanzieller und struktureller Hindernisse, die sich aus den Bestimmungen der La Liga ergeben, nicht bleiben würde.

Die Startelf Barcelona 2021 / 2022

Schaut man sich die Aufstellung der Startelf an, sieht diese wie folgt aus: