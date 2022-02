Krypto Casinos – Die Zukunft im Online Glücksspiel?!?

Es ist tatsächlich schon über 10 Jahre her, dass das erste Krypto Casinos online ging. Noch bis heute ist in unseren Breitengraden die Meinung,...

Es ist tatsächlich schon über 10 Jahre her, dass das erste Krypto Casinos online ging. Noch bis heute ist in unseren Breitengraden die Meinung, dass es bei Kryptowährungen nicht mit rechten Dingen zugeht, sehr verbreitet. In vielen anderen Ländern rund um den Globus werden Bitcoin und Co jedoch als vollwertiges Zahlungsmittel anerkannt und bei der jüngeren Generation gibt es auch hier weniger Berührungsängste mit den virtuellen Währungen. Dabei werden die Kryptos nicht nur als Geldanlage eingesetzt, sondern vermehrt auch zum Spielen in Online Casinos verwendet.

Österreich – Eine Krypto Hochburg

Bei Kryptowährungen spielt Österreich eine Vorreiter-Rolle. Die Regierung steht den digitalen Währungen recht offen gegenüber. Mit Bitpanda hat eine der beliebtesten europäischen Handelsplattformen für Kryptos seinen Stammsitz in Österreich. Etwa 120 FinTech Unternehmen haben sich hierzulande angesiedelt. Allerdinges gibt es bei der Offenheit auch legale Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Bei Online Casinos bewegen sich Spieler ohnehin teilweise in einer Grauzone. Bringt man hier noch Kryptos ins Spiel wird das Ganze noch etwas unübersichtlicher. Dabei ist sind Krypto Casinos im Vergleich zu virtuellen Fiat-Casinos gar nicht so verschieden.

Krypto Casino oder nicht? Das ist hier die Frage!

Wer ab und zu ferne die Walzen rotieren lässt oder sich von zuhause aus an einen Live Tisch im HD Stream begeben will, wird früher oder später auf Plattformen treffen, die Bitcoin und Co nicht nur akzeptieren, sondern sogar bewerben. Bei den meisten Spielhallen, die weltweit operieren werden mittlerweile Kryptowährungen akzeptiert. Inwieweit diese Online Spielhallen legal sind wollen wir außen vorlassen. Es gibt sehr viele Casinos, die zwar nicht legal hierzulande operieren, jedoch geduldet werden. Unter diesem Licht wollen wir auch die Krypto Casinos betrachten. Im Grunde kann man drei Arten unterscheiden:

Online Casinos die Krypto Transaktionen akzeptieren

Zurzeit stellt diese Art Spielhallen noch die größte Gruppe dar. Hier können Transaktionen mit Bitcoin, Ethereum oder anderen Token und Coins durchgeführt werden. Die Kontoführung ist jedoch in Euro (oder einer anderen Fiat-Währung). Auch die Wetteinsätze werden in Euro getätigt. Der Vorteil mit Coins und Token Transaktionen zu tätigen liegt in der Geschwindigkeit, der Anonymität und den niedrigen Gebühren. Bei der Umrechnung wird immer der aktuelle Wechselkurs herangezogen. Er ist vor der Transaktion einsehbar.

Online Casinos in denen es Kryptospiele gibt

Es gibt immer mehr Spieleentwickler, welche den Casinobetreibern bei ihren Produkten auch die Möglichkeit bieten mit Coins und Token Wetten zu platzieren. In den Spielhallen dieser Art werden die Kryptos nicht umgerechnet, sondern auf einem zweiten Konto verwaltet. Oftmals haben diese Spielhallen auch eine spezielle Kategorie in der alle Kryptospiele gelistet sind.

Das Speielangebot hat sich mittlerweile auf über 2.000 Online Spielautoamten von verschiedenen Entwicklerstudios ausgeweitet. Zudem bieten auch einige Live Studios bei ihren Tisch- und Kartenspielen zu Krypto-Option an.

Reine Kryptocasinos

Hier werden ausschließlich virtuelle Währungen für Transaktionen akzeptiert. Die Spieleauswahl ist meistens etwas geringer, mit den bereits erwähnten über 2.000 Casinospielen sollte aber dennoch keine Langeweile aufkommen. Bei den reinen Kryptocasinos gibt es die Möglichkeit über einen Drittanbieter auch mit seiner Kreditkarte Bitcoin und andere Kryptos zu kaufen und direkt beim Casino einzuzahlen.

Sichere Krypto Casinos

Wenn es etwas gibt, das man als sicher bezeichnen kann, dann ist es, dass das Haus immer im Vorteil ist. Es spielt hierbei keine Rolle ob man in einem Online Casinos spielt oder in eine reale Spielbank besucht. Bei den realen Casinos kann man sich jedoch sicher sein, dass es unter staatlicher Kontrolle ist und alles mit rechten Dingen einhergeht. Im Internet muss man schon etwas vorsichtiger sein, da es durchaus ein paar graue und schwarze Schafe gibt. Bevor man sich also auf ein Online Abenteuer einlässt gibt es ein paar wichtige Punkte, die man beachten sollte.

Ordentliche Lizenz

Jedes Online Casino muss eine ordentliche Lizenz besitzen. Hierbei handelt es sich meistens um eine aus Curacao. Diese ist für Betreiber relativ einfach zu erhalten. Das führt dazu, dass sich auch hier ein paar zwielichtige Betreiber eingeschlichen haben. Diesen kommt man aber auch relativ einfach auf die Schliche.

Vergleichsseiten und Foren

Auf einschlägigen Foren kann man relativ schnell Casinos finden, bei denen Spieler gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist zwar keine Garantie auf Seriosität, gibt aber einen guten Überblick. Zudem hat man die Möglichkeit selbst Fragen zu stellen und an Diskussionen teilzunehmen. Ein Blick auf Vergleichsseiten kann sich auch lohnen. Hier wird komprimiert zusammengefasst, was man von den einzelnen Plattformen erwarten kann.

Keine Geheimniskrämerei

Ein seriöses Krypto Casino wird auch immer klare Nutzungsbedingungen haben und diese auch einfach beschreiben. Wenn Kleingedrucktes zu klein und die deutsche Übersetzung nicht lesbar ist, kann man davon ausgehen, dass sich der Betreiber nicht um seine Kunden schert. Man kann von jedem Betreiber, der die hart verdienten Euro von seinen Kunden möchte, dass er sich auch um deren Belange in der Sprache des Kunden kümmert von denen er das Geld möchte.

Um die eingangs erwähnte Frage zu beantworten, Kryptowährungen werden im Alltag in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Hierzu gehört auch das Online Glücksspiel. Sicherlich muss man momentan noch sehr vorsichtig an die Sache herangehen, da man bei Problemen auf sich allein gestellt ist und keine Rückendeckung bekommt, wie dies bei hierzulande lizensierten Casinos der Fall ist. Es gibt jedoch schon heute mehrere gute Crypto Casinos, in denen man seinem Hobby sicher nachgehen kann.