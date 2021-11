Verschiedene Arten von Casino Aktionen

Wie können Online-Casinos gegen landgestützte Glücksspiel Einrichtungen wie Las Vegas und Atlantic City konkurrieren? Auf diese Frage gibt es nur eine richtige Antwort: Casino...

Wie können Online-Casinos gegen landgestützte Glücksspiel Einrichtungen wie Las Vegas und Atlantic City konkurrieren? Auf diese Frage gibt es nur eine richtige Antwort: Casino Aktionen.

Sie werden vielleicht nicht die blinkenden Lichter und klingelnden Jackpots eines Live-Casinos finden, aber Online-Casinos bieten eine breite Palette von Bonusaktionen an, um neue Spieler anzuziehen.

Für diese Seiten sind Casino Aktionen Investitionen, genau wie die kostenlosen Hotelzimmer, Getränke und Coupons, die von ihrem Land-basierten Gegenstücken angeboten werden.

Es gibt einen heftigen Wettbewerb zwischen Online-Casinos und sie versuchen, Spieler auf ihre Website zu bringen und sie am Glücksspiel zu halten. Als Ergebnis bieten sie viele lukrative Boni.

Nachfolgend finden Sie die Liste der beliebtesten Boni, die von Online-Casinos angeboten werden.

Anmelde Boni

Der Anmeldebonus, auch als Willkommensbonus bekannt, ist das Brot und Butter der Online-Casino-Aktionen. Sie sollen neue Spieler dazu verleiten, sich auf ihrer Website zu registrieren und einzuzahlen, und sind in der Regel die großzügigsten verfügbaren Angebote.

Sign-up-Bonus gibt es in Form von Prozent oder Match-Boni oder einer Kombination aus beiden.

Prozentuale Boni

Diese Werbeaktionen sind unkompliziert. Mit einem prozentualen Bonus zahlt Ihnen die Casino-Site einen zusätzlichen Teil Ihrer Einzahlung aus. Wenn beispielsweise eine Website einen Bonus von 50% anbietet und Sie 200 € einzahlen, werden Ihrem Konto weitere 100 € gutgeschrieben. Prozentuale Boni werden oft mit Match-Boni kombiniert.

Match Casino Aktionen

Ein Bonus von 100% wird als Match-Bonus bezeichnet. Bei diesen Angeboten gleicht die Casino-Website Ihre Einzahlung Euro für Euro ab, normalerweise bis zu einem bestimmten Höchstbetrag.

Viele Websites kombinieren tatsächlich Prozent und Match Boni. Es ist normalerweise ungefähr so: 50% bis 250 €. Das bedeutet, dass das Casino Ihre Einzahlung in Höhe von 50 Cent auf den Euro bis zu einem maximalen Betrag von 250 € Bonusgeld verdoppelt.

Keine Einzahlungs Boni

Wenn Sie einen Bonus ohne Einzahlung finden, zögern Sie nicht, ihn zu beanspruchen. Diese werden von Glücksspielseiten angeboten, damit Spieler Casino Spiele spielen können, ohne ihr Geld zu riskieren. Während Sie das Bonusgeld nicht selbst abheben können, können Sie beim Spielen echtes Geld gewinnen.

Reload- Boni

Ein Reload-Bonus soll Spieler dazu bringen, auf einer bestimmten Website zu spielen. Sie folgen dem gleichen Grundprinzip wie der Anmeldebonus, werden jedoch auf nachfolgende Einzahlungen angewendet.

Reload Boni variieren stark von Casino zu Casino, werden jedoch normalerweise in Form eines prozentualen Einzahlungsbonus oder eines Match-Einzahlungsbonus angeboten.

Treuebonus

Diese Casino Aktionen sind für Spieler gedacht, die über einen längeren Zeitraum im Casino gespielt haben und helfen, die Spieler zu motivieren.

Sie kommen oft in Form von VIP-Programmen und Treueprämien. Sie werden automatisch in diese Programme aufgenommen und sammeln Punkte, wenn Sie weiterhin auf der Website spielen.

Je mehr Punkte Sie sammeln, desto höher steigen Sie im VIP-Status auf, wo Sie lukrative Belohnungen erhalten.

Empfehlungs Boni

Haben Sie Freunde, die in einem Casino spielen möchten? Glücksspielseiten versuchen ständig, neue Spieler zu rekrutieren, und Sie können diesen Bonus nutzen, indem Sie jemanden an das Online-Casino verweisen. Sie erhalten jedes Mal einen kostenlosen Bonus, wenn Sie einen Freund auf die Website verweisen, es lohnt sich also auf jeden Fall.