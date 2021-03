Geld, Casino, Spiele – All das in Ihrem Smartphone oder Tablet

Mobiles Casino: Möchten auch Sie von jedem Ort und zu jeder Tageszeit zocken können? Dann ist das handy-Casinos genau die richtige Option für Sie....

Mobiles Casino: Möchten auch Sie von jedem Ort und zu jeder Tageszeit zocken können? Dann ist das handy-Casinos genau die richtige Option für Sie. Mit einem Casino-Online auf Ihrem Smartphone-Gerät können Sie Ihre Lieblings-Casinospiele spielen, wann immer Sie wollen. Jessika Hueber ist hier, um Sie bei der Suche nach den empfehlenswertesten Mobile-Casinos spielen für österreichische Spieler zu begleiten.

Finden Sie die besten mobilen Casinos für Österreich mit unserer Hilfe

Die Auswahl der am besten geeigneten Echtgeld-Spielen für Österreicher ist aufgrund der zahlreichen Optionen da draußen keine leichte Aufgabe.

In diesem Artikel hat unsere Expertin, Jessika Hueber, alle wichtigen Informationen über die geeignetsten mobilen Online-Casinos 2021 für österreichische Spieler zusammengestellt. Diese Casinos bieten gute Spiele wie Baccarat, Roulette, handy video poker , Blackjack und Slots, die speziell auf Ihr Mobiltelefon oder Tablet zugeschnitten sind.

Acht Kriterien für die Auswahl eines Casinos zum Spiele von einem mobilen browser aus

Bei GoldChip haben wir einen hohen Standard, wenn es um Österreichs mobile Online-Casino-App im Jahr 2021 geht. Das ist der Grund, warum unser Expertenteam eine strenge Reihe von Kriterien aufgestellt hat, die sie bei der Auswahl eines Online-Casinos verwenden:

Es muss eine gültige EU-Lizenz haben . Es muss in der Lage sein, eine breite Palette von Spielen zu beherbergen. Mobile-Online-Casinos Spiele wie Roulette Blackjack, Poker, Live dealer spiele, Blackjack, Evolution gaming, Book of dead, Jackpot slots, Automatenspiele, und immer mehr. Hohes Sicherheitsniveau (SSL) zum Schutz seiner Mitglieder. Gute Kundenbetreuung. Schnelligkeit und Instant Play. Vielfalt bei den Bankoptionen. Spiele von den besten Spieleentwicklern.

Wenn Sie diese oben aufgeführten Punkte überprüft haben, liegt es nun an Ihnen, Ihr bevorzugtes mobile Casinos-Online auszuwählen. Aber aufgrund unserer professionellen Erfahrung empfehlen wir Ihnen ein Kasino für Ihr mobiles Gerät mit einem attraktiven Willkommensbonus, Freispielen, Live-Casino und neuen Spielen zu wählen.

Wie greife ich auf ein mobiles Casino zu?

Wenn Sie neu in den Kasino-Markt einsteigen, werden Sie mit Sicherheit zahlreiche mobile Kasino-Optionen finden, daher ist es immer gut, sich von Experten beraten zu lassen, wie und wo man spielen kann. Unserer Meinung nach ist der beste Ort, um Ihr Abenteuer mit einer mobilen Casino-Apps für das Live-Konto zu beginnen, die Online-Casino-Website selbst.

Beliebte mobile Geräte für das Spielen im Handy Casino Austria

Der Top-Mobile-Casino-Anbieter variieren von einem Gerät zum anderen.

Android und iOS

Wir möchten Sie darüber informieren, dass alle mobilen-Casino-Apps großartig sind, aber es gibt keinen Zweifel, dass iOS Android-Geräte den Weg anführen. Aufgrund der Tatsache, dass diese Smartphones den globalen Markt in Bezug auf die Nutzung dominieren, haben sich Mobile-Casino-App-Software-Anbieter und Betreiber natürlich mehr auf sie konzentriert. Das hat dazu geführt, dass nun mehr mobile Websites App-Optionen für iOS- und Android-Benutzer haben.

Windows und Blackberry

Im Gegensatz zu iOS- und Android-Benutzern haben sowohl Windows Phone- als auch Blackberry-Benutzer möglicherweise nur begrenzte Optionen, wenn es um herunterladbare Mobile-Casino-Apps geht. Allerdings haben Windows Phone-Benutzer noch einen Vorteil gegenüber anderen, weil ihr Gerät als mobiler PC angesehen wird.

Welche mobilen Casino-Spielen sind verfügbar, wenn man auf einem mobilen Gerät spielt?

Die besten handy Casino-Seiten bieten einzigartig zugeschnittene Spiele für Spieler, die auf ihrem handy oder Tablet-Gerät spielen wollen. Heutzutage ist es zum Beispiel einfach, Kartenspiele um echtes Geld zu spielen, während Sie unterwegs sind oder wenn Sie einfach nur von Ihrem Desktop-Computer weg sind.

Für diejenigen, die es erst einmal ausprobieren möchten, bevor sie ihr hart verdientes Geld investieren, gibt es die Möglichkeit, kostenlos auf einem Demokonto zu spielen. Mobiles Spielen ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Online-Glücksspiels mit einer großen Auswahl an Spieltypen.

Nach unseren Expertenempfehlungen folgt nun die Liste der gängigsten Handys-Online-Casinos-Spiele:

TYP DES SPIELS BELIEBTE VARIANTE VERFÜGBAR AUF DEM HANDY Roulette Europäisches Roulette ✅ Slots Drei Haspel-Klassiker ✅ Video Poker Deuces Wild ✅ Keno Keno Classic ✅ Baccarat Punto Banco ✅ Blackjack Europäisches Blackjack ✅

Wenn Sie sich für eines unserer empfohlenen mobilen Casinos entscheiden, erhalten Sie nicht nur Zugang zu der besten Casino Software und den besten Boni, sondern auch zu den hochwertigsten Spielen von Softwareentwicklern wie NetEnt, Playtech und Microgaming.

Beste Mobile-Casino auf Ihrem Mobiltelefon spielen – Vorteile und Nachteile

Das Spielen von handy Casinos auf Ihrem Smartphone-Gerät ist jetzt der neueste Trend. In diesem Abschnitt unseres handy Casino-Tests haben wir die Vor- und Nachteile von Casinos für Handys und Tablets in Österreich 2021 aufgelistet:

Vorteile:

Es ist zu jeder jederzeit und überall spielbar.

Verschiedene Arten von Spielautomaten-Spielen.

Für iOS und Android optimiert.

PC ist nicht notwendig.

Praktische Apps und Insta Play.

Anmeldungen, Einzahlungen und schnelle auszahlung können über Ihr mobiles Endgerät vorgenommen werden.

Spielen Sie sicher, schnell und bequem

Boni, Jackpots und Freispiele sind auch in der App verfügbar.

Nachteil:

Begrenzte Anzahl von Spielen.

Eingeschränkte Optionen.

Live-Casino befindet sich noch im Anfangsstadium.

Fast unmöglich, an mehreren Tischen gleichzeitig zu spiel.

Beste Online Mobile Casino-Bonus

Vielleicht haben Sie es vorgezogen, auf iPhone, iPad oder Android zu spielen, dann wird es Sie freuen, dass die besten Spiele-Seiten jetzt Kasino-Boni exklusiv für mobile Spieler anbieten. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Arten von verfügbaren Kasino-Boni für Smartphone-Casino-Spieler:

Loyalitätsbonus oder VIP-Bonus: Dieser Bonus wird Spielern angeboten, die regelmäßig im selben mobilen Casino spiel. Er beinhaltet Freispiele.

Freerolls: Nehmen Sie kostenlos an einem Spiel teil und sammeln Sie echtes Geld, wenn Sie gewinnen.

Willkommensbonus: Dieser wird neuen Kunden gewährt. Er beinhaltet auch Freispiele.

Bonus ohne einzahlung: Diesen Bonus erhalten Sie, ohne dass Sie Geld einzahlen müssen. Sie erhalten Freispiele.

Ersteinzahlungsbonus: Dies ist ein zusätzlicher Bonus für neue Spieler, die ihre erste Einzahlung getätigt haben. Sie werden Ihren Bonus und auch einige Freispiele genießen.

Prozentualer Bonus: Dies ist ein Prozentsatz Ihrer Einzahlung als zusätzliches Bonusgeld.

Einen Freund werben: Dies ist eine weitere Art von Bonus, indem Sie einfach Ihren Freund auf die mobile Casino-Seite bringen. Sie können auch hier einige Freispiele genießen.

Fazit

Unser Fazit in Bezug auf die beste mobile Echtgeld-Casino-Spiele ist, dass unabhängig von Ihrem mobilen Gerät (Tablet, iPad, iPhone, etc.) – die Spiele für österreichische Spieler in Top-Qualität 24 Stunden am Tag geöffnet sind. Zahlungsoptionen wie Skrill und Neteller werden im Mobile Casino Konto weitgehend akzeptiert.

Achten Sie aber immer darauf, dass die Seiten von den zuständigen Behörden reguliert und lizenziert sind, um ein absolut seriöses und vertrauenswürdiges Spielerlebnis zu gewährleisten – beliebte Seiten wie GoldChip.