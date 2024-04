LASK-Fans: „Extrem wichtiger Sieg für Platz 3“

Der LASK gewann gestern nach einem frühen Rückstand dank eines Last-Minute-Tors die Partie gegen den TSV Hartberg mit 2:1 und verschaffte sich damit vor...

Der LASK gewann gestern nach einem frühen Rückstand dank eines Last-Minute-Tors die Partie gegen den TSV Hartberg mit 2:1 und verschaffte sich damit vor dem Spiel gegen den SK Rapid einen Vorsprung von fünf Punkten auf Platz 3. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte waren die Hartberger besser und hätten in Führung gehen können. Ab der 60. Minute finde ich aber, dass wir großteils wirklich gut gespielt haben, Druck erzeugen konnten und auch Chancen kreierten. Nur scheint bei Ljubicic leider wieder einmal das Kopfproblem zurück zu sein. Der Last-Minute-Siegtreffer war aber hochverdient, egal wie glücklich in der Entstehung! Schön auch die Bilder nach dem Schlusspfiff – so, und jetzt bitte Hausverbote aufheben, Gespräche fortführen und dann hoffentlich mit einem richtig positiven Gefühl in das Spiel gegen Rapid gehen! Gerne mehr von Taoui! Der hat eine wirklich feine Technik, war beim Ausgleich entscheidend involviert und hätte auch das 2:1 durch einen perfekten Querpass aufgelegt, wenn Ljubicic nicht das Wunder gelungen wäre, diesen Ball neben das Tor zu setzen.“

Bohemian Flexer: „Das 12. Spiel musste es richten! Elf Spiele zuvor sieglos gegen Hartberg und nun in der letzten Sekunde! Das war so wichtig für den 3. Platz und das Team! Man hat endlich mal einen Rückstand gedreht und am Ende verdient gewonnen! Der LASK kostet mich alleine in dieser Saison mindesten 5 Lebensjahre.“

Urfahraner: „Hochverdient jetzt nach endlich mal richtig dominanter letzter halber Stunde. Big points in dieser Phase.“

L.i.n.z.e.r.1908: „Man merkt einfach die Nervosität, das ist alles so hektisch und unkontrolliert im Vergleich zu wo wir schon mal waren. Wurscht! Drei Punkte sind drei Punkte! Der vielzitierte „dreckige“ Sieg!“

LASK08: „Hier wurde soeben ein Trauma erfolgreich behandelt. Gratulation an die Mannschaft. Auch wenn das Positive heute überwiegt: Für mich unfassbar, wie viele Chancen sich Hartberg gegen uns in den vier Spielen erarbeiten konnte. Wenn wir da zehn Tore gefressen hätten, wäre das verdient gewesen. Offen wie ein Scheunentor.“

Der Athletiker: „Wie wichtig war das bitte. Starke zweite Hälfte. Gratulation an die Mannschaft und an das Trainerteam. Sehr wenig zugelassen und vorne hat man auch wieder mal gute Situationen gehabt. So kann mit breiter Brust in das Spiel am Sonntag gehen. Jetzt wäre es noch fein, wenn man sich auf anderer Ebene noch einigen könnte.“

lasso: „Wie lange ist es her, dass die Mannschaft einen Gegner dominiert hat und dabei auch im letzten Drittel wirklich gefährlich wurde? Die unermüdlichen Horvath, Taoui und Flecker die Väter dieses Sieges. Dass Ljubicic hier heute ohne Scorer rausgeht ist natürlich ein Wahnsinn. Die (peinliche) Serie gegen Hartberg endlich gerissen.“

laskler89: „flecker vergönne ich eine vertragsverlägerung, der spielt sich gerade wieder richtig in form und unser franzose taoui hat da auch ordentlich herumgerührt. schön, dass es endlich wieder mal mit einem LASK-minute-sieg klappte. gegen der 80. minute habe ich mir schon gedacht, wie schön es wieder mal wäre und mit einem dreier gegen rapid könnte man wohl für eine vorentscheidung um platz 3 sorgen.“

JochenGierlinger: „Positiv auf jeden Fall, dass man sich wieder klare Torchancen herausspielt. Generell ist unser Spiel phasenweise wieder so, wie ich mir das vorstellen würde. Aber wie Ljubicic damit umgeht ist katastrophal. Wie kann das derselbe Spieler sein wie gegen Salzburg. Der muss da gestern mindestens einen Doppelpack machen. Ich wäre stark dafür einem Mentalcoach einzustellen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:1-Auswärtssieg des LASK gegen den TSV Hartberg.