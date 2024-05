Austria-Fans nach 0:2 gegen Lustenau: „Das muss Konsequenzen haben“

Die Wiener Austria verlor gestern das Bundesliga-Spiel gegen Austria Lustenau mit 0:2 und zeigte dabei eine sehr schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen was...

Die Wiener Austria verlor gestern das Bundesliga-Spiel gegen Austria Lustenau mit 0:2 und zeigte dabei eine sehr schwache Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftreten ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Einfach nur schlecht. Wimmer gescheitert. Kein Fortschritt zu erkennen. Die erste Halbzeit unterirdisch. Bis auf Früchtl alle am untersten Leistungsniveau. Das war echt sehr harte Kost.“

Argus: „Die erbärmlichste Performance der Austria Wien des Jahres 2024.“

Westside: „Ich denke wir werden bald eine Interimslösung auf der Trainerbank haben.“

QPRangers: „Schade eigentlich, dass unsere Versager keine fünf Tore kassiert haben, verdient hätten sie es. Skandalöser Auftritt, der mit nichts zu entschuldigen ist. Ein weiterer Offenbarungseid unserer lächerlichen Offensive, getoppt noch von der Schweinerei in unserer Abwehr. Unentschuldbar, wenn wir noch irgendeine Chance haben wollen, ein Playoff zu gewinnen, müsste man eigentlich sofort handeln, denn das heute war nur der Gipfel der Unleistungen im unteren Playoff. Zwei Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen ist nicht zu akzeptieren und heute war Lustenau das klar bessere Team.“

Veilchen33: „Kann mich nicht erinnern jemals ein schlechtes Austria-Spiel gesehen zu haben.“

tifoso vero: „Eine Mannschaft spielte ums Überleben, die andere half dabei mit. Das war nicht nur ein Qualitätssache (die ist es ohnehin), sondern eine Charaktersache. So darf man nicht die Räume bespielen bzw. verteidigen, so darf man nicht in die Zweikämpfe gehen, so muss man die ganze Mannschaft hinterfragen. Und da gehört auch das Trainerteam dazu. Lustenau hat gezeigt wie man auftreten muss, wir haben eindeutig gezeigt wie man nicht Fußballspielen sollte. Mir tun einzig und allein die treuen Fans leid, die wieder diesen weiten Weg auf sich genommen haben. Sie haben wieder einmal alles bis zum Schluss gegeben. An ihnen kann sich die Mannschaft ein Beispiel nehmen.“

fis: „Das muss Konsequenzen haben.“

Austrianer1969: „Eine Ohrfeige für jeden Sport-Verantwortlichen. Kein angeblicher Führungsspieler geht zum Elfer wie auch schon gegen Red Bull. Eine Schande. Fischer soll die Binde abgeben…“

hunterjoe97: „Ich will keine Durchhalteparolen mehr hören, sondern Taten. Suspendierung, oder nur mehr, dass die Jungen spielen, So etwas wie heute kann und darf man nicht akzeptieren. Da riskiere ich lieber nicht international zu spielen und setze auf die Jungen bevor ich den Lustlosen weiter zusehe.“

Blackcactus: „Spielaufbau: Ball hoch nach vorne auf Huskovic. Verteidigung: stellen wir uns einfach mal vor Früchtl und lassen den Lustenauer alleine (Martins). Mehrmals sind die da hinten völlig ahnungslos herumgeirrt.“

since 1967: „Mir fehlen die Worte. Hochachtung an den Away-Mob, sich das anzutun! Wimmer muss jetzt gehen, das ist alternativlos! Die Mannschaft darf sich per pedes auf den Heimweg machen, Busfahrt haben sie nicht verdient! Unfassbar das Auftreten heute war mehr als unwürdig und nicht Bundesliga-reif!“

Mons Ivar: „Will von den Spielern keiner die Verantwortung übernehmen bei den Elfern? Der heutige erinnert mich an den Schmid-Elfer gegen Salzburg. Unser schlechtester Stürmer bzw. einer unserer schlechtesten Verteidiger.“

fermin: „Der heutige Tag ist mein persönliches Saisonende. Will nimmer. Ob ich nächste Saison wieder will, wird davon abhängen ob ich es den handelnden Akteuren zutraue „ok“ Fußball zu liefern. Die aktuell Verantwortlichen werden das aber nicht gewährleisten.“

Groovee: „Eine absolute Schande dieses Spiel! Und ich sage es nochmal. Dieser Elfer muss Konsequenzen haben! Ich hoffe nur, dass das was ich gehört habe stimmt und bald einige Köpfe rollen werden. Nach so einem Kick kann man dann gleich den Trainer und vier bis fünf Spieler dazu nehmen. Ich hoffe man kann das Stadion verkaufen, überlebt und kann endlich wieder Profikicker und Verantwortliche einstellen. Das ist derzeit einfach nicht mal amateurhaft!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage gegen Austria Lustenau.