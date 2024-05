Blau-Weiß Linz verpflichtet Rapid-Verteidiger Moormann

Am Donnerstagabend einigten sich der SK Rapid und der FC Blau Weiß Linz über die Transfermodalitäten und somit wird Verteidiger Martin Moormann ab der kommenden...

Am Donnerstagabend einigten sich der SK Rapid und der FC Blau Weiß Linz über die Transfermodalitäten und somit wird Verteidiger Martin Moormann ab der kommenden Saison Spieler der Stahlstädter sein.

Moormann kam im Sommer 2018 als damals 17-jähriges Talent aus St. Pölten in die Akademie des SK Rapid und wurde schon in seiner ersten Saison fixer Bestandteil von SK Rapid II in der Regionalliga Ost und kam in weiterer Folge für die „Zweier“ auf über 40 Bewerbsspiele. Im Oktober 2021 debütierte er dann bei der Profimannschaft und brachte es seither auf insgesamt 66 Pflichtspieleinsätze (ein Tor), darunter neun auf internationaler Ebene. In der laufenden Saison kam „Moorli“ lediglich auf rund 700 Einsatzminuten in 14 Pflichtspielen, im aktuellen Kalenderjahr 2024 blieb ihm – teilweise auch verletzungsbedingt – ein Einsatz überhaupt versagt.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer zum Transfer:

„Martin Moormann ist ein Spieler mit wirklich guten Anlagen und einem feinen Charakter. Aktuell ist es für ihn aber sicher am besten, dass er nach einer für ihn sehr schwierigen Zeit seine Karriere bei einem neuen Klub wieder ins Laufen bringt. Mit Blau Weiß Linz hat er sicher eine hervorragende Wahl getroffen und ich danke ´Moorli´ für seinen Einsatz und seine Professionalität bei uns.“

( Pressemeldung SK Rapid )