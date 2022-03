Rapid-Fans: „Das Momentum sollte auf unserer Seite sein“

In der letzten Runde des Grunddurchgangs der österreichischen Bundesliga setzte sich der SK Rapid gegen Austria Klagenfurt mit 3:0 durch und qualifizierte sich damit...

In der letzten Runde des Grunddurchgangs der österreichischen Bundesliga setzte sich der SK Rapid gegen Austria Klagenfurt mit 3:0 durch und qualifizierte sich damit für den Finaldurchgang. Die Auslosung wollte es so, dass die beiden Mannschaften schon wieder aufeinandertreffen, wobei die Klagenfurter das Heimrecht haben. Wir wollen uns ansehen, ob die Fans an den nächsten Sieg ihrer Mannschaft glauben.

gw1100: „Never change a winning team. Glaub allerdings es wird nicht so „einfach“ wie am Sonntag werden, gehe aber dennoch von einem knappen Sieg aus.“

Grimey: „Grüll und Aiwu sind vorbelastet, wenn ich mich nicht irre. In Hinsicht aufs bevorstehende Derby auch zu erwähnen.“

Fox Mulder: „Ich würde die Aufstellung im Vergleich zu letzter Woche jetzt auch nicht ändern. Moormann hat ein gutes Spiel gemacht.“

ofla4rocki: „Wird spannend welcher der beiden Trainer es besser schafft aus dem letzten Spiel die richtigen Lehren zu ziehen und wie die jeweilige Taktik aussehen wird. Das Momentum sollte auf unserer Seite sein.“

revo: „Das letzte Mal drei Liga-Siege in Folge gab es im Jänner/Februar 2021. Im September-November 2020 gelang es auch noch ein zweites Mal letzte Saison.“

SandkastenRambo: „Irgendwie 3 Punkte mitnehmen aus Klagenfurt. Ein guter Start ins obere Playoff und ein Sieg im Derby werden uns den nötigen Push geben um diese Saison erfolgreich abzuschließen. Umgekehrt kann es schon von Anfang an wieder sehr unangenehm werden für uns. Aufstellung ist mir eigentlich ziemlich egal. Das Trainerteam hat in den letzten Spielen, außer Arnheim, durchaus bewiesen dass sie es gut abschätzen können wer unser Spiel aktuell pushen kann.“