Rapid-Leihspieler erleidet Kreuzbandriss

Dass es beim SK Rapid in der kommenden Saison im Sturm-Zentrum einige Fragezeichen gibt, haben wir bereits gestern erwähnt, als wir über einen möglichen Transfer des 1860-Stürmers Oura Tagba nach Hütteldorf berichteten. Nun wird die Lage noch etwas verzwickter.

Mit Ferdy Druijf und Bernhard Zimmermann verlieh der SK Rapid zwei Stürmer, für die man in dieser Saison wenig Bedarf sah. Die Leihen sind nicht vom Glück verfolgt.

Ferdy Druijf kam beim PEC Zwolle zwar immer besser in Form und sorgte in der Eredivisie sogar für ein großes Ausrufezeichen, als er im Spiel gegen den FC Volendam einen Hattrick erzielte, zog sich aber rund einen Monat eine schwere Knieverletzung zu, die ihn für den Rest der Saison außer Gefecht setzte. Schlimmer noch – der Niederländer wird auch die Sommervorbereitung verpassen und wohl erst im Herbst seine ersten Einsätze absolvieren. Ob diese in Hütteldorf stattfinden werden, ist indes noch ungewiss. Die Knieverletzung macht es sicherlich nicht einfacher einen Abnehmer für Druijf zu finden, auch wenn seine fünf Saisontore und zwei Assists in 15 Eredivisie-Partien durchaus in Ordnung sind.

Nun verletzte sich aber mit Bernhard Zimmermann ein weiterer Leihspieler der Hütteldorfer. Der Angreifer wechselte zu Beginn der Saison zum Wolfsberger AC, weil er auf mehr Spielpraxis als in Hütteldorf hoffte. Der 22-Jährige blieb aber einiges schuldig und kam oftmals nur als Joker in die Partie. Insgesamt absolvierte der Stürmer 965 Minuten für die Kärntner, in denen er drei Tore und einen Assist beisteuerte.

Diese Statistiken werden die Rapid-Verantwortlichen nicht unbedingt davon überzeugt haben, dass der 22-Jährige zu einem großen Leistungsträger werden wird, weshalb die Hütteldorfer sich gegen einen Transfer wahrscheinlich nicht gewehrt hätten. Dies wird nun ungleich schwieriger, denn Zimmermann zog sich gegen Austria Lustenau einen Kreuzbandriss zu und wird damit mindestens sechs Monate ausfallen.

Damit ist nicht nur die Saison zu Ende, der Stürmer wird wie Druijf in der Sommervorbereitung und einige Zeit darüber hinaus fehlen. Dass der Wolfsberger AC die vorhandene Kaufoption nach der Verletzung ziehen wird, ist nun natürlich auch unwahrscheinlicher geworden.