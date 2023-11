CL-Vorschau: Dortmund muss Bayern-Schlappe schnell abschütteln

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch zwei interessante Begegnungen vorstellen und einen Vorgeschmack auf die Spiele liefern. Heute blicken wir nach Dortmund und...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir euch zwei interessante Begegnungen vorstellen und einen Vorgeschmack auf die Spiele liefern. Heute blicken wir nach Dortmund und Mailand.

Borussia Dortmund – Newcastle United

Dienstag, 7.11., 18:45 Uhr

Die Borussia-Dortmund-Fans konnten bis zum Spitzenspiel in der deutschen Bundesliga gegen den FC Bayern München sehr zufrieden mit ihrer Mannschaft sein. Bis zu diesem Wochenende war man in der deutschen Bundesliga noch ohne Niederlage und machte mit dem 1:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen Newcastle United nach der Niederlage gegen PSG und dem torlosen Unentschieden gegen den AC Milan in der Todesgruppe wieder Boden gut. Am Wochenende folgte aber eine Bundesliga-Partie, die für die Anhänger nur schwer zu verdauen war. Im Spitzenspiel gegen Bayern München ging man mit 0:4 unter und war auch laut Trainer Terzic „in allen Belangen die schlechtere Mannschaft“. Während die Bayern nach dem blamablen Cup-Aus gegen Saarbrücken also eine starke Reaktion zeigten, werden sich die BVB-Spieler nun ebenfalls aufrichten müssen und schnell die Lehren aus diesem Spiel ziehen.

Wesentlich besser lief es seit dem Aufeinandertreffen der beiden Teams für Newcastle United. Nach einem 2:2-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen die Wolves setzte man sich im EFL Cup gegen Manchester United mit 3:0 durch und gewann in der Liga gegen den Arsenal FC mit 1:0. Mut macht den Engländern zudem, dass sie seit fünf Auswärtsspielen unbesiegt sind. Bei den Gästen verletzte sich Jacob Murphy im Spiel gegen die Gunners und wird so wie Alexander Isak, Harvey Barnes, Matt Targett und Elliot Anderson für das Spiel gegen den BVB kein Thema sein. Die Hausherren müssen hingegen auf Emre Can, Julien Duranville und Mateu Morey verzichten. Marius Wolf ist fraglich, könnte aber zumindest auf der Ersatzbank Platz nehmen. Dort könnte auch der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer sitzen, der sich aber auch leise Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen darf. Bei Newcastle United wird der Ex-Rapidlder Joelinton in der Startaufstellung stehen, der auch in dieser Saison einen Stammplatz in seiner Mannschaft hat und bei den letzten Siegen gegen Manchester United und den Arsenal FC durchspielte.

AC Milan – Paris Saint-Germain

Dienstag, 7.11., 21:00 Uhr

Der AC Milan wird heute um seine letzte Chance in dieser schwierigen Gruppe kämpfen. Der Serie-A-Klub konnte in den ersten drei Spielen in der Gruppenphase kein einziges Tor erzielen. Da man neben einer 0:3-Niederlage gegen Paris Saint-Germain allerdings in den Spielen gegen den BVB und Newcastle keinen Treffer bekam, hält man immerhin bei zwei Punkten. Auch in der Serie A gab es in letzter Zeit Rückschläge, denn die Mannschaft von Stefano Pioli holte aus den letzten drei Liga-Spielen nur einen Punkt und liegt damit auf der Tabelle nur noch auf Platz 3. Nach einer 0:1-Niederlage gegen Juventus und einem 2:2-Unentschieden gegen Napoli, verlor man am Wochenende überraschend zuhause gegen Udinese mit 0:1. Ein Grund dafür ist auch die lange Verletzungsliste, immerhin könnten Simon Kjaer, Theo Hernandez, Samuel Chukwueze und Christian Pulisic zur Mannschaft zurückkehren. Dennoch fallen fünf weitere Spieler mit Verletzungen fix aus.

Auch PSG hat aktuell einige Verletzungssorgen. Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marco Asensio, Nuno Mendes, Danilo Pereira und Sergio Rico fallen fix aus. Die Franzosen haben im heutigen Auswärtsspiel allerdings etwas weniger Druck, da aus den ersten drei Spielen immerhin zwei Siege und somit sechs Punkte geholt wurden. Viele Umfaller darf man sich in dieser Gruppe allerdings nicht leisten, da es sonst schnell Richtung Europa League oder Aus gehen kann. PSG gewann zwar die letzten fünf Pflichtspiele, liegt allerdings in der Ligue-1-Tabelle nur auf Platz 2 und weist einen Punkt Rückstand auf Nizza aus. Die Formkurve stimmt allerdings bei den Franzosen, sodass sie gegen die ersatzgeschwächten Mailänder sicherlich als Favoriten ins Spiel gehen.

