Eintracht Frankfurt zeigt Interesse an Salzburg-Stürmer

Das Winter-Tranferfenster ist noch lange nicht offen, aber die Gerüchte nehmen Fahrt auf. Eintracht Fankfurt soll nach deutschen Medienberichten seine Fühler nach dem Salzburger Stürmer Roko Simic ausstrecken.

Der erst 20-jährige Kroate war in der vergangenen Saison an den FC Zürich verliehen, wo er Spielpraxis und Erfahrung sammeln sollte. Bei den Schweizern reichte es meist allerdings nur für Einsätze von der Bank, so stand er nur vier Mal in der Liga in der Startaufstellung und kam 12 Mal als Joker ins Spiel. Immerhin erzielte er in diesen 488 Minuten vier Tore und steuerte einen Assist bei. Der kroatische U21-Nationalspieler, der in 20 Länderspielen starke acht Treffer erzielte, schaffte diese Saison bei RB Salzburg den Sprung zum Stammspieler und stand in dieser Saison in 10 von 13 Partien in der Startaufstellung.

Die BILD-Zeitung berichtet nun, dass Eintracht Frankfurt an dem hochveranlagten Stürmer Interesse haben soll. Der Klub hätte auch das notwendige Kleingeld in den Kassen, denn nach dem Verkauf von Randal Kolo Muani an Paris Saint-Germain um die sagenhafte Ablösesumme von 95 Millionen Euro, dürfte der finanzieller Spielraum groß sein. Insgesamt nahmen die Frankfurter 142 Millionen Euro im Sommer ein und gaben „nur“ 56 Millionen aus. Nach einem schwachen Liga-Auftakt in dieser Saison, als man mit einem Sieg, vier Unentschieden und einer Niederlage startete, erfing sich der Verein und holte 10 Punkte aus den letzten vier Partien.

Laut BILD will man dennoch im Winter nachrüsten und es befinden sich einige Namen auf der Wunschliste. Neben Roko Simic soll beispielsweise Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen ein Thema gewesen sein, der allerdings nach einem bärenstarken Saisonauftakt einen Bänderriss im Knie erlitt und einige Zeit ausfallen wird.

Die Salzburger werden in diesem Winter sicherlich für mehrere Spieler anfragen erhalten. Der österreichische Serienmeister wird aber aufpassen müssen, da der Aderlass im Sommer bereits groß war und die Mannschaft nicht so souverän wie in den letzten Jahren agiert. Ob man ohne Not Leistungsträger abgeben wird, ist daher ohnehin fraglich.