LASK-Fans: „Mit einem Sieg Platz 3 absichern…“

Der LASK trifft morgen auf den SK Rapid und kann mit einem Sieg den Vorsprung auf die Hütteldorfer auf acht Punkte ausbauen. Wir wollen...

Der LASK trifft morgen auf den SK Rapid und kann mit einem Sieg den Vorsprung auf die Hütteldorfer auf acht Punkte ausbauen. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans erwarten und haben uns dazu wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

JochenGierlinger: „Vier Punkte aus den nächsten beiden Spielen sollten für den 3. Platz reichen. Vorausgesetzt Sturm und Salzburg gewinnen ihre Spiele gegen Rapid, Hartberg und Klagenfurt. Am besten die Stadionverbote aufheben und mit den Fans im Rücken gegen Rapid gewinnen. Nachdem Ljubicic gegen Hartberg einen Flop-Hattrick hingelegt hat schafft er am Sonntag ja vielleicht wieder einen richtigen.“

Strafraumkobra: „Rapid kommt in das schönste Stadion Österreichs und mit einem Sieg kann man den 3. Platz so gut wie absichern. Ein volles Erfolgserlebnis wäre deshalb richtig wichtig. Würde nicht groß umstellen und Taoui in der Startelf lassen.“

LASK1965: „Ich hoffe inständig, dass sich an vorderster Front noch was tut und man den Stimmungsboykott bei Seite legen kann. Wäre schon besonders bitter, wenn man den Rapidlern das Stadion überlassen müsste. Für Rapid in der Meisterschaft das Spiel der letzten Chance um Platz drei. Sollten wir gewinnen, ist der Kas gegessen würde ich mal behaupten. Der Ausfall von Ziereis schmerzt, auf der Gegenseite fehlt Auer gesperrt. Aufpassen heißt’s bei Standards auf Cvetkovic, der war gegen Sturm brandgefährlich. Allgemein darf man gespannt sein wie Rapid diesmal aufstellt, der Fokus liegt dort klar auf dem Cup Finale, welches nur drei Tage später über die Bühne gehen wird.“

L.i.n.z.e.r.1908: „Diesen Michorl von den Amateuren sollte man sich auch genauer anschauen. Der hat schon sechs Tore in zwölf Spielen beigesteuert, und wenn er so weiter macht, kann man dieses Talent langsam hochziehen zur Kampfmannschaft.“

Much1: „Glaube, dass Ljubicic echt das Problem hat, praktisch keinen Konkurrenzkampf zu haben. Er ist eigentlich immer gesetzt, seit er da ist, auch wenn er wochenlang kein Tor schießt. wenn man sich zurückerinnert, als wir mit Raguz und Klauss zwei sehr gleichwertige Mittelstürmer hatten, war das schon top, wie die sich gegenseitig beflügelt haben. Allein zu wissen „he Junge, reiß dich zusammen, sonst spielt ein anderer“ kann da schon was bewirken. Er wirkte auch gegen Hartberg extrem angefressen nach der Partie, wollte gar nicht feiern und versuchte sogar die Feierlichkeiten mit den Fans zu verlassen – wurde dann aber doch von den anderen zurückgepfiffen. Körpersprachlich war das leider bissl arg anzusehen nach dem Spiel – die Mannschaft komplett am auszucken nach dem 2:1, allen voran Flecker, Usor und Bello – und Marin schleppt sich rum wie nach einem räudigen 0:0 ohne Torchancen.“

KING-LASK: „Würde Havel generell regelmäßig Spielzeit geben, wie soll sich sonst ein junger Stürmer entwickeln? Beispiel gestern nachdem Ljubicic gestern so gut wie nichts gelingen wollte hätte ich da Havel einfach mal gebracht.“

Der Lehrer: „Junge Spieler müssen sich entwickeln ja, aber Ljubicic ist auch nur ein Jahr älter als Havel also auch nur sehr jung. Das wird bei ihm einfach oft außer Acht gelassen.“

Der Athletiker: „Eines ist auch am Sonntag klar. Verteidigt man gegen Rapid so wie bei den vier Toren gegen Hartberg, wird das nichts mit Punkten werden. Das ist aber eh hoffentlich allen in der Mannschaft klar.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid.