Austria-Fans: „Willkommen im Mittelmaß“

Die Wiener Austria trennte sich zuhause von Austria Klagenfurt mit einem 2:2-Unentschieden. Andreas Gruber sicherte seiner Mannschaft durch einen Last-Minute-Treffer den Punkt, der aber...

Die Wiener Austria trennte sich zuhause von Austria Klagenfurt mit einem 2:2-Unentschieden. Andreas Gruber sicherte seiner Mannschaft durch einen Last-Minute-Treffer den Punkt, der aber in der Tabelle keine großen Auswirkungen hat. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihres Teams sagen und haben uns wie immer im Austrian Soccer Board. Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Violettesbluat: „Wir haben absolut keinen Plan! Hauen alle hoch nach vorne und hoffen, dass was passiert. Hinten sind wir eine einzige Gemeinheit.“

veilchen27: „Mich irritiert, dass wir optisch nicht so frisch wirken. Ich war nie Profifußballer oder Sportwissenschaftler, insofern kann ich nicht beurteilen, wie „normal“ es ist, dass uns die englischen Wochen immer noch nachhängen oder was der Hintergrund ist. Ich als Fan kann nur beurteilen, dass wir nicht frisch und spritzig wirken. Deshalb war unsere Pressinglinie heute auch weitaus tiefer als sonst, Mittelfeldpressing statt hohes Angriffspressing, so zurückhaltend wie noch selten in diesem Kalenderjahr.“

Triggerpoint: „Es hätte so ein schöner Abend werden können: Super Choreo, frühes Tor – aber die Mannschaft schafft es nicht sich zu belohnen.“

Braveheart-FAK: „Mit keinem Plan halt zwei Tore, zwei Stangenschüssen und mehr gute Chancen als die Klagenfurter. Dass wir es mit Slapstick hinten und vorne verhauen ist leider auch wahr.“

ElPrinz: „Gegen die Aussetzer von einzelnen Spielern kann Wimmer nichts machen. Aber welche Spieler hat Wimmer besser gemacht außer Tabakovic? Fritz, Braunöder, Fischer, alle deutlich schlechter als unter Schmid.“

AustriaWien1997: „Meine Geduld ist langsam am Ende. So ein lustloses unmotiviertes Auftreten ist einfach nicht akzeptabel. Langsam reichts.“

Decay26: „Lieber jetzt von dem Trainer trennen als nach der Länderspielpause. So kann und darf Austria Wien nicht auftreten.“

maxglan: „Wüsste gerne, was Wimmer dafür kann, dass Baltaxa entgegen des Instinkts eines jeden Fußballers handelt, oder der Ball zwei Mal an die Stange und nicht ins Tor will. Nicht falsch verstehen, was wir spielen ist nicht gut, aber wenn nicht mal wieder völlig irre Fehler oder Pech dazukommen, gewinnen wir heute auch mit dieser mittelmäßigen Leistung. Wüsste nicht, was unter einem neuen Trainer anders sein sollte.“

Flandril: „die Combo aus Destruktivität, Pech und unseren Lieblingsschiri war heute wirklich ganz schwer mitanzusehen.“

McMo_18: „Willkommen im Mittelmaß!“

Kingpacco: „Fitz bitte auf die Bank für die nächsten zwei bis drei Spiele. Für was spielt er? Magic Moments? Einzig magischer Moment ist dann wenn er runter geht vom Feld. Ist ja im Vergleich zur letzten Saison total von der Rolle. Freistöße von ihm , die eigentlich immer für gefährliche Momente gesorgt haben, auch ein Dosenöffner waren, sind ja nur noch ein Witz. Jeder Freistoß geht ohne Effet und Schärfe in den Strafraum. Die Eckbälle kann ich auch so schießen, dafür brauchen wir keinen Fitz in der Startelf. Warum lässt man nicht mal Polster als linken Stürmer beginnen, der sorgt mit einem Antritt für mehr Gefahr als Fitz im gesamten Spiel.“

Pirius: „Immerhin hat Asllani aufblitzen lassen was er kann. Und das dürfte schon ein bissl was sein.“

Gatrik: „Lustlos würde ich nicht sagen. Hinten völlig von der Rolle. Diese Abwehr kostet uns einfach viel zu viele Punkte momentan. Wir würden ganz anders über unsere Mannschaft sprechen, wenn wir endlich einmal hinten halbwegs auf Bundesliga-Niveau spielen. Dass wir an Sturm, Salzburg oder auch den LASK momentan nicht rankommen, sollte eh jedem klar sein, aber zumindest gegen alle anderen muss man die Punkte holen.“

Quadrat im Kreis: „X gegen einen biederen Gegner. Die wissen bis jetzt nicht wie sie die Tore machen konnten. Leider im Ganzen viel zu wenig. Es wirkt vieles lustlos und schlampig.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:2-Unentschieden zwischen der Wiener Austria und Austria Lustenau.