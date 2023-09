Rapid-Fans: „Sang- und klanglose Niederlage“

Der SK Rapid verlor gestern das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg mit 0:2 und trat damit wieder einmal die Rückfahrt vom Serienmeister ohne Punktegewinn an....

Der SK Rapid verlor gestern das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg mit 0:2 und trat damit wieder einmal die Rückfahrt vom Serienmeister ohne Punktegewinn an. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „RB Salzburg ist natürlich qualitativ über uns zu stellen und man kann dort verlieren. Da kann es keine zwei Meinungen geben. Die Frage ob das heute die bestmögliche Taktik war, darf jedoch gestellt werden. Sei es wie es sei, die nächsten drei Runden werden zeigen, was wir nun wirklich draufhaben. Platz 6 mit zwei Siegen und acht Punkten ist definitiv zu wenig.“

Phil96: „Ein 0:2 in Salzburg ist jetzt keine Überraschung, aber das war völlig Rapid-unwürdig heute. Die ersten 25 Minuten waren ok, aber danach war das die schlechteste Saisonleistung von uns, und spätestens nach den Auswechslungen von Oswald und Kühn wusste überhaupt niemand mehr, was er eigentlich spielen soll. Kein Plan, was Barisic da wollte, aber es hat wirklich zu 0% funktioniert. Zu den Einzelspielern braucht man heute nicht viel sagen, weil eigentlich alle schlecht waren, aber Sollbauer, Moormann und Greil haben wieder mal bewiesen, dass sie in unserem Kader nichts verloren haben.“

AbZock3r: „Gut, ab nächster Runde gilt´s. Bis heute war die Meisterschaft für mich ein lästiges Beiwagerl.“

LiamG: „Einerseits feiere ich unser offensives Spiel wie in Ungarn, gegen Florenz in beiden Spielen und auch gegen Wattens. Dazu ist unsere Abwehr meist sehr stabil. Auch heute hat man insgesamt sehr ok gespielt. Andererseits sind ein Nichterreichen der Gruppenphase und acht Punkte nach sechs Spielen einfach zu wenig und eine Enttäuschung. Einerseits feiere ich Katzers Transfers und, dass Grüll und Querfeld nicht abgegeben wurden. Andererseits hilft uns von den Neuen niemand akut – Cvetkovic hat wohl mehr eingeschlagen als erwartet, dafür ist er jetzt verletzt. Kann niemand was dafür, aber ja. Es gibt auf einigen Positionen eher wenig adäquaten Ersatz bei Ausfällen -> bestes Beispiel Burgstaller. Jetzt Länderspielpause, dann WAC, Sturm und Derby. Hier gilt es wichtige Punkte zu holen. Auch mal drei und nicht nur einen. Hoffen wir mal, dass die Neuen helfen können, die Verletzten gesund werden und die Gesunden gesund bleiben.“

hyks: „Anfänglich war das ganz ansehnlich, nach dem 1:0 war es das dann. Sang- und klanglose Niederlage. Die Ausfälle können wir nicht kompensieren. Gott sei Dank ist jetzt Länderspielpause. Ein wenig durchschnaufen und dann zählt es.“

Lucifer: „Eigentlich kann ich dieses „ab nächster Runde gilt es“ nicht mehr lesen, ich mein uns hat niemand daran gehindert gegen den LASK, Hartberg und die WSG die Siege ein zu fahren. Nach sechs Runden 10 Punkte hinter Salzburg ist ein Wahnsinn. Wir haben definitiv zu wenig Punkte am Konto, sprich die Leistung bisher ist ernüchternd. Man kann nur hoffen das die sportliche Entwicklung weiter voran schreitet und uns solche Spiele nicht mehr allzu oft passieren!“

TomTom90: „Ich habe es letzte Woche schon geschrieben und ich schreibe es auch heute, es wird eine Berg-Tal-Saison, auch wenn das einige nicht hören wollen. Ja die Punkteausbeute könnte besser sein, keine Frage, nichtsdestotrotz muss man das Ganze bewerten und das ist unglaublich positiv. Man war gegen Florenz knapp am Aufstieg dran, hat auch in der Bundesliga bis auf Hartberg daheim sehr gute Leistungen gezeigt und heute halt wieder mal gegen Salzburg verloren. Mit sehr jungen Spielern, die sich prächtig entwickeln. Noch dazu hat man am Transfermarkt reagiert und ich denke, die Länderspielpause kommt genau rechtzeitig um die Neuzugänge schon mal zu integrieren und auf die Rückkehr der angeschlagenen Spieler zu warten und in zwei Wochen schaut die Welt wieder anders aus. Ziel ist noch immer Platz 3 und da sind wir jetzt drei Punkte hinter einem LASK, vor denen man sich sicher nicht fürchten muss. Sturm punktet ordentlich, aber fürchten muss man sich auch da nicht, da bin ich gespannt wie diese Klubs die EC-Belastung verkraften werden. Und es sind noch 16 Runden im Grunddurchgang zu spielen. Panik kann man dann zu Weihnachten haben, wenn es nicht gut ausschaut, aber so wie die Mannschaft in den letzten Wochen auftritt mach ich mir da keine Sorgen.“

eminem23: „Das Spiel war wieder der Beweis, dass die Transfers unbedingt nötig waren. Habe mir nicht viel erwartet und deswegen bin ich auch nicht sonderlich enttäuscht. Ich freu mich schon wenn alle Spieler zur Verfügung stehen.“

