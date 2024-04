Sturm-Fans vor Top-Spiel gegen Salzburg: „Nur nicht verlieren…“

Nach den beiden Siegen gegen den SK Rapid trifft der SK Sturm heute als Tabellenführer auf RB Salzburg, ehe am kommenden Mittwoch das Cup-Finale...

Nach den beiden Siegen gegen den SK Rapid trifft der SK Sturm heute als Tabellenführer auf RB Salzburg, ehe am kommenden Mittwoch das Cup-Finale auf die Grazer wartet. Was erwarten sich die Sturm-Fans von der Partie? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Der Mix aus purer Angst, Anspannung, Hoffnung, Nervosität und Vorfreude kann einfach nicht gesund sein. Mir fällt es schwer einen klaren Gedanken zu diesem Spiel zu fassen. Ob Fünfer-, Vierer- oder Dreierkette, Raute oder Doppelsechs, Geyr oder Lavalee – es ist mir relativ egal. Ich denke daran wird es nicht liegen, entscheidend ist die Mentalität – und das gilt gerade auch für die Bullen – aber auch das Nervenkostüm. Wir hatten schon so manches „Finalspiel“ gegen die Bullen, aber eher selten „positiven Druck“. Eher war es immer ein „Überlebensdruck“. Dieses Mal ist es umgekehrt. Keiner will drei Runden vor Schluss nach dem Spiel sein Glück in die Hände des Gegners geben und auf einen Umfaller hoffen. Salzburg muss dieses Mal also gewinnen und wir dürfen gewinnen.“

Kranklhaska: „Einfach gewinnen, oder nicht verlieren und dann sollte das Wunder durch sein.“

Stormzy: „Wow, wer hätte sich das nach dem letzten Duell in Liebenau gedacht, jetzt so eine Ausgangslage zu haben! Denke zwar nicht, dass wir jetzt automatisch zurückhaltend spielen werden, aber für den Kopf ist es schon wichtig, mit einem X in Salzburg gut leben zu können und nicht wie in der Vergangenheit komplett unter Druck zu stehen.“

Chr1s: „Nur nicht verlieren. Dann bin ich vorsichtig optimistisch.“

11mousa: „Wenn irgendwas, werden wir eher befreiter aufspielen. Ich meine, bei einem X sind wir noch immer 3 Punkte vorne und selbst bei einer Niederlage muss Salzburg erstmal alles gewinnen. Bei uns wäre auch niemand der Mannschaft böse, wenn sie nicht Meister werden, bei Salzburg dagegen schon. Das ist im Prinzip in so einem Spiel, wo du gegen einen Favoriten spielst, die beste Voraussetzung um dein bestes Spiel zu liefern.“

graz_fan: „Gegen Austria Klagenfurt hat man gesehen, wie sehr Salzburg die Führungsspieler und Kämpfer fehlen. Vor allem bei den jungen Spielern war die Körpersprache eine Katastrophe. Da ich nicht glaube, dass deren Trainer bis Sonntag ein Wunder bewirkt, wird es wichtig sein, die ersten 20 Minuten gut dagegen zu halten. Je länger das Spiel dauert, desto mehr werden sie verkrampfen und wir werden mehr und mehr die Oberhand gewinnen. In der Aufstellung bitte Affi statt Schnegg, möglicherweise Jatta/Camara für Böving.“

Schönaugürtel Mario: „Mit 1909% Momentum bitte irgendwie das Meisterwerk vollenden.“

steinzeit: „Alles, nur jetzt nicht die Bodenhaftung verlieren. Ja, wir sind nahe dran, aber noch steht uns der Brocken Red Bull im Weg vor dem großen Ziel. Salzburg ist, so ehrlich muss man sein, noch immer eine Stufe über uns zu stellen und jederzeit in einem Bereich, uns fürchterlich weh zu tun. Die große Frage wird halt sein, wie gehen jetzt die für österreichische Verhältnisse jungen Ausnahmespieler der Bullen mit der Situation um? Wie sehr interessiert einzelne Spieler, zum Beispiel Solet, noch der eigene Verein? Der neue Trainereffekt, so es überhaupt einen gibt, ist in Klagenfurt fulminant geplatzt und muss so eine bittere Niederlage auch erst verdaut bzw. aus den Köpfen gebracht werden. Als geschlossene Mannschaft wirkt der Serienmeister jedenfalls momentan nicht. Es wird an uns liegen so eine „Wiederauferstehung“ im Keim zu ersticken und mit gewohnter Intensität zur weiteren Verunsicherung bei zu tragen.“

Stgr1909: „Bitte einfach nur nicht verlieren, weil dann hätte man es nicht mehr in der eigenen Hand!“

wayfarer1501: „Konzentriert antreten. Da wird heuer auswärts noch besser performen als daheim und wir generell in Salzburg besser agieren als in Liebenau ist schon einiges drin. Ruhig an die Sache rangehen, nur nicht das Spiel der Salzburger aufzwingen lassen und dann die giftigen Nadelstiche wie im Cup setzen. Hoffe zumindest auf einen Punkt. Ein Dreier wäre halt fast surreal im Hinblick auf das Restprogramm.“

