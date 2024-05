Hartberg verlängert mit „geheimem Schlüsselspieler“ Kainz

Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Tobias Kainz wird um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Der 31-jährige, gebürtige Feldbacher ist seit der...

Der im Sommer auslaufende Vertrag mit Tobias Kainz wird um zwei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Der 31-jährige, gebürtige Feldbacher ist seit der ersten Bundesliga-Stunde, seit Sommer 2018 beim TSV.

Kainz ist Hartbergs Bundesliga-Rekordspieler. 174 Einsätze in der höchsten Spielklasse Österreichs für unsere Blau-Weißen. In Summe hält er bei 261 Bundesliga-Spielen und absolviert am Sonntag sein 192. Spiel im TSV-Trikot.

Tobias Kainz:

„Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag um weitere zwei Jahre beim TSV verlängern konnte! Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen und ich werde alles dafür tun den erfolgreichen Weg weiter zu gehen!“

Trainer und Sportdirektor Markus Schopp:

„Es ist eine angenehme Situation, Tobi Kainz weiter an den TSV Hartberg binden zu können. Tobi ist seit Tag eins in der Bundesliga dabei und kennt das Projekt sehr gut. Er ist ein ganz wichtiger Spieler in unserer Idee und vor allem ein sehr wichtiger Spieler innerhalb der Kabine. Deswegen freut es uns sehr, mit Tobi Kainz weiterhin den Weg gemeinsam gehen zu können.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr:

„Kainzi geht als Führungsspieler voran und ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er ist nicht nur vielseitig einsetzbar sondern auch ein Routinier mit viel Überblick für den entscheidenden Ball, den entscheidenden Pass. Sportlich wie menschlich ein toller Spieler, der seit dem Bundesliga-Aufstieg vor sechs Jahren dabei ist. Mit seiner Erfahrung kann er auch den jungen Spielern immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Kurz vor dem nächsten wichtigen Spiel eine positive Nachricht eines Führungsspielers, die für das Wochenende zusätzlich pushen kann!