Sturm-Fans: „Eine Saison für die Ewigkeit“

Der SK Sturm ist Meister der Saison 2023/24. Die Mannschaft von Christian Ilzer behielt die Nerven und holte gegen den SK Austria Klagenfurt die...

Der SK Sturm ist Meister der Saison 2023/24. Die Mannschaft von Christian Ilzer behielt die Nerven und holte gegen den SK Austria Klagenfurt die drei wichtigen Punkte, die zum Titelsieg reichten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr übrigens einen individuellen Erlebnisbericht aus Graz von unserem Sturm-Autor Philipp Braunegger!

OoK_PS: „Wahnsinn, die Nervenprobe bestanden. Was für ein unfassbar großer Schritt für den Verein. Das kann man vermutlich noch gar nicht fassen.“

Grauer Prophet: „Was für eine Saison. Ein toller Erfolg. Fix Champions-League-Gruppenphase!“

Sohnemann: „Ich kann es nicht fassen. Mir standen die Tränen in den Augen, als der Schiri abgepfiffen hat. DOUBLE SIEGER! Könnten die Jahre, um die ich heute gealtert bin, auf die Pension angerechnet werden, ich würde morgen den Antrag stellen.“

Chr1s: „Ich durchlebe gerade komische Gefühle. Ich freu mich wirklich extrem, aber so ganz realisieren kann ich es aktuell noch nicht. Beim 2:0 sind mir aber gefühlt 100 Kilo von den Schultern gefallen.“

winterfreak: „Schwere Geburt, aber ein fantastisches Ende. Kann es auch im Zug heimwärts noch immer nicht ganz realisieren. Die Champions-League-Hymne. Gänsehaut, dieser Bewerb ist jetzt noch die Draufgabe!“

quaiz: „Ich bin leer. Aber im positiven Sinne, so ein Gefühl hatte ich bisher noch nie. Es war ein Wahnsinn, mir fehlen die Worte deshalb lasse ich es für heute.“

RasmusHojlund: „Diese Stimmung war unbeschreiblich, nach dem vorletzten Cupfinale dachte ich es geht nicht mehr, dann kam das heurige und jetzt das Spiel heute – Unbeschreiblich! Diese Mannschaft ist unglaublich – Champions League, unglaublich.“

Juran: „Double-Sieger, so richtig begriffen hat es wohl noch niemand wirklich was da heute passiert ist. Bin heute wohl um 30 Jahre älter geworden in den 90 Minuten. Die Stimmung heute einfach ein Traum.“

schwarzweißblau: „Einfach unfassbar, eine Saison für die Ewigkeit. Dass die Längsseite einmal über 90 Minuten zu einer Stehplatztribüne wird hätte ich mir nie vorstellen können. Das hat bei uns im Fünfer grandios funktioniert. Generell unfassbare Stimmung. Klar gabs auch leisere Phase, aber das ist bei so einem Spiel mit so viel Anspannung normal. Im Endeffekt hat da heute jeder einzelne alles im Stadion gelassen – auf der Tribüne und am Spielfeld. Mehrfach Gänsehaut. DANKE!“

Noiretblanc: „Einfach der geilste Verein. Und endlich kann ich wieder beruhigt schlafen, war die letzte Woche nervlich angeschlagen.“

Vuibrett: „Ich kann einfach unmöglich alles nachlesen, was hier in den letzten Stunden so passiert ist. Nur eines: danke für diese Saison!“

Marlfox: „Das Dosen-Imperium ist gefallen, und der SK Sturm hat eine langweilige Dekade der Abo-Meisterschaft mit Leidenschaft beendet.“

plieschn: „…Am Ende kann man nur allen Protagonisten für eine weitere unglaublich tolle Saison danken, das sind allesamt Helden und diese Feier, die da morgen in die Geschichtsbücher eingehen wird, die haben sie sich zu 100% verdient. Diese Mannschaft wird bis in alle Ewigkeit unvergessen bleiben, ganz egal wo in der Welt der eine oder andere Spiele in ein paar Jahren kicken wird, unsere Augen und Herzen werden immer bei ihnen sein, weil sie es einfach verdient haben. Sie haben Sturm zum Verein Nummer 1 in Österreich gemacht und Graz zur Fußballhauptstadt. Danke an alle! Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans zum Gewinn der Meisterschaft.