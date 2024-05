Sturm-Fans: „Pflichtsieg – sonst haben wir den Titel auch nicht verdient“

Nach dem vergebenen Matchball gegen den LASK hat der SK Sturm im heutigen Bundesliga-Spiel gegen Austria Klagenfurt den Titelgewinn noch einmal selbst in der...

Nach dem vergebenen Matchball gegen den LASK hat der SK Sturm im heutigen Bundesliga-Spiel gegen Austria Klagenfurt den Titelgewinn noch einmal selbst in der Hand. Nachdem wir in den letzten Tagen über die Stimmung in Graz berichtet haben, wollen wir uns nun anschauen, was sich die Fans vom Spiel ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Chr1s: „Jetzt, wo die erste Enttäuschung weg ist, einmal nüchtern betrachtet. Wir spielen daheim gegen Klagenfurt. Klagenfurts bester Spieler fehlt. Im letzten Spiel haben wir sie gefressen und das Spiel war nach 30 Minuten durch. Bei uns fehlt zwar Otar aber Mani kommt wieder zurück. Wenn wir das verhauen, dann soll es so sein. Dann hat man es auch einfach nicht verdient…“

Clemens701: „Wir werden auch ohne Kite gewinnen. Weil wir müssen.“

killver: „Fehlender Kite tut extrem weh. Aber es muss einfach gewonnen werden. Gibt keine Alternative.“

kratos_SaNcHeZ: „Dass Irving fehlt ist ein kleines Trostpflaster.“

wayfarer1501: „Man wollte es vermeiden, aber jetzt kommt es doch so. Sollte man nicht gewinnen, wären es vier Spiel ohne Sieg, dann hätte man die Meisterschaft eh nicht verdient. So ehrlich muss man sein.“

lovehateheRo: „Wer gegen Klagenfurt nicht gewinnt, hat den Titel eh nicht verdient. Auch ohne Kiteishvili ist das ein Pflichtsieg, und ich bin auch zu 100% überzeugt, dass wir den einfahren.“

11mousa: „Bei einem normalen Spiel unter der Saison würde ich alles andere als einen Sieg als komplett unrealistisch einstufen. Aber den Meistergedanken musst Mal aus den Köpfen rausbringen.“

Vöslauer: „Letzter Spieltag, Sonntag vor dem Feiertag und das Wissen, dass ein einziger Sieg gegen Austria Klagenfurt reicht um eine der größten Sensationen der österreichischen Bundesligageschichte perfekt zu machen. Gleichzeitig auch ein Kopfkino auf welche Art und Weise man die größte Chance der letzten zwei Jahrzehnte liegen lassen könnte. Ich kann will mir nicht ausmalen, wie es unseren Funktionären und Spielern geht. Im Gegenteil zu uns Hosenscheißern im ASB, darf die Angst und jegliche negative Emotion keine Sekunde im Kopf sein. Und trotzdem ist eines gewiss: Schlussendlich stehen 11 Menschen auf dem Platz. Das wird ein brutales Nervenspiel.“

max092: „Das Fehlen von Kite schmerzt massiv. Er war derjenige, der uns maßgeblich immer noch im Meisterrennen hält. Man muss einfach voll fokussiert drüber, ohne Wenn und Aber!“

OidaFoda: „Wenn alles normal läuft gewinnen wir und werden Meister. Andererseits wenn alles normal verlaufen wäre, hätten die Bullen in Klagenfurt eine 2:0-Führung nicht aus der Hand gegeben, wenn alles normal verlaufen wäre, gibt der Schiri in Wien den Elfer für Salzburg statt dem 2:0 für Rapid und dreht die Partie, dann wäre Salzburg jetzt schon Meister. Also auf alles gefasst sein.“

Juran: „Einfach drüber fahren am Sonntag ohne Kompromisse, und bitte nicht wieder nur weil man in Führung ist aufhören zum Fußball spielen das geht daneben siehe gegen den LASK. Wir haben noch immer alles in der eigenen Hand und können frei aufspielen, Salzburg muss, wir können Meister werden.“

lovehateheRo: „Irving gesperrt, und Karweina hat 18 seiner 20 Scorer diese Saison im Herbst gemacht, sein letztes Tor war am 18.02. gegen Lustenau. Also vor denen braucht man wirklich keine Angst haben. Von deren elf Toren im oberen Playoff war Irving an sieben direkt beteiligt. Die Vorzeichen sprechen alle für uns. Man muss nur noch einmal eine konzentrierte Leistung abliefern und den Titel nach Hause spielen.“

Trebbiani: „Keine Angst, das wird ein Grande Finale mit gutem Ausgang für uns. SKY dreht eine Doku über uns, nicht über Salzburg. Wäre ja nicht so spannend gewesen die Meisterschaft schon in der vorletzten Runde zu holen. Alles Drama pur.“

Schönaugürtel Mario: „Letzter Spieltag und wir können es aus eigener Kraft daheim gegen Klagenfurt schaffen Meister zu werden. Wer hätte davon vor ein paar Jahren zu träumen gewagt?“

