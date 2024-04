„Integrationsbeauftragter“: Ümit Korkmaz verstärkt die VdF

Die Fußballergewerkschaft VdF – Die Spielervereinigung freut sich einen schlagkräftigen Transfer bekannt geben zu dürfen. Ab sofort wird Ümit Korkmaz (38) mit seiner jahrelangen...

Die Fußballergewerkschaft VdF – Die Spielervereinigung freut sich einen schlagkräftigen Transfer bekannt geben zu dürfen. Ab sofort wird Ümit Korkmaz (38) mit seiner jahrelangen Erfahrung im In- und Ausland Ansprechpartner für VdF-Mitglieder sein. In den Fachbereichen Integration, Betreuung von vertragslosen Spielern bzw. Karriereentwicklung wird Korkmaz das VdF-Team erweitern.

Hier wird darauf reagiert, dass die Tendenz der Legionäre in der ÖFBL nach wie vor steigend ist. Korkmaz soll Spielern, die nach Österreich kommen als Ansprechpartner dienen und sie bei ihrer Integration unterstützen. Ein weiterer großer Aufgabenbereich wird sein, das neue Projekt „VdF – Coaching“ auf die Beine zu stellen und umzusetzen. An mehreren Standorten in Österreich soll vertragslosen Spielern die Möglichkeit gegeben werden, sich via Individual-, Gruppen- oder Mannschaftstraining fitzuhalten.

Neben diesen Hauptaufgabengebieten wird der Ex-Nationalteamspieler noch seine Expertise bezüglich Nachwuchsarbeit und Nationalteam einbringen.

Ümit Korkmaz:

„Ich bin schon seit fast 20 Jahren Mitglied der VdF und sie hat mir schon einige Male im In- und Ausland aus der Patsche geholfen. Es freut mich jetzt etwas zurück geben zu können und Ansprechpartner für die Spieler zu werden.“

VdF-Vorsitzender Gernot Baumgartner:

„Ümit steht für Integration, das ist ein wichtiger Bereich, den wir abdecken müssen. Außerdem gibt es keinen besseren für die Individualbetreuung für vertragslose Spieler und Nachwuchsspieler. Ümit ist ein sehr wertvoller Neuzugang für die VdF und ihre Mitglieder.‘‘

( Pressemeldung Vereinigung der Fußballer )