Rapid-Fans: „Dieser Sieg war nur für uns!“

Die Rapid-Fans wurden von ihrer Mannschaft mit einem 2:0-Heimsieg gegen Red Bull Salzburg für das verlorene Cup-Finale versöhnt. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Anhänger nach dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Varimax: „Sehr wichtig. Aber wie sinnlos ist dieser VAR in dieser Liga? Also, es sei denn, man ist Grazer natürlich.“

derfalke35: „Geil, ich brauch von der Grazer Muppet Show Ilzer & Schicker keine Danksagungen oder Gratulationen, das haben wir nur für uns gewonnen und nur für uns. Geiles Spiel, Danke Rapid!!“

Ottakringer: „3 Punkte mit denen wohl die wenigsten gerechnet haben. Bezeichnend für mich die Aktion vom Querfeld, dass er sich nähen aber nicht auswechseln hat lassen, was für eine Mentalität, was für ein Viech!“

SandkastenRambo: „Aus Salzburger Sicht das 2:0 ein Skandal und darf so mit VAR nie und nimmer passieren. Aus unserer Sicht schön dass es mal wieder für einen Sieg gereicht hat.“

Ugmo: „Bin fassungslos. Einmal geh ich nicht ins Stadion, weil mir alles am Oasch geht. Einmal habe ich nicht wirklich ein Problem damit, wenn uns die Dosen schlagen. Und dann gehen sämtliche strittigen Entscheidungen zu unserem Gunsten aus und wir besiegen tatsächlich endlich den Konzern.“

Billie: „Bin ehrlich gesagt schockiert, wie schlecht die Dosen aufgetreten sind. Das schlechteste Red Bull seit Moniz, so wird man zurecht nicht Meister.“

Oldergod: „Wow, damit hätte ich nie gerechnet. Plötzlich wieder auf Rang 4! Aber wofür gibt es den VAR bitte? Das zweite Tor hätte ja niemals zählen dürfen.“

Longitudinal: „Siege mit denen man nicht rechnet sind die Schönsten; das muss Kraft für die letzten beiden Runden geben.“

Gschropp: „Ich freu mich sehr über den Sieg. Eine geschlossen starke Vorstellung, aus der einzig Burgstaller etwas (negativ) heraussticht. Der war leider ~70 Minuten unsichtbar. Die Entscheidungen des Schiedsrichters sind in Wahrheit teils skandalös. Niemals darf es 2:0 Rapid stehen. Ich mein, ich freu mich darüber. Aber das kann’s eigentlich gar nicht sein. Ein Steirer pfeift Salzburg, ein Salzburger pfeift Sturm… Das gibt’s wirklich nur in Österreich.“

Zuckerhut: „Dieses Salzburg sicherlich das schwächste Salzburg seit Jahren. Uns kann es egal sein. Wichtiger Sieg.“

Jackson: „Normal würd ich jetzt davon sprechen, dass der Schiri skandlös parteiisch war. Dann hab ich mich aber dran erinnert, wie es normalerweise gegen RB läuft und somit gleicht es sich ein wenig aus. Jetzt wissen die Salzburger wenigstens, wie wir uns nach locker 50% der Spiele gegen sie fühlen, nämlich runtergepfiffen.“

hyks: „Charakter gezeigt! Geiles Spiel. Auch wenn der VAR diesmal auf unserer Seite war, der Sieg ist verdient. Salzburg erschreckend schwach. Starkes Spiel von Mayulu. Den muss man mal auch loben, nach der ganzen Kritik. Bei den beiden Toren war er maßgeblich beteiligt. Und Querfeld: Was ein Viech!! Der lässt sich in der Kabine nähen um danach wieder in die Schlacht zu gehen!! Das ist Rapid!“

tosca: „Burgstaller und Mayulu könnten wir ruhig öfter bringen, das hat sehr gut geklappt.“

ContractChiller: „Tu mir schwer dieses Spiel einzuordnen. Freu mich natürlich über den Sieg und die Punkte sind für den Kampf um die Europacup-Plätze enorm wichtig. Defensiv war das trotz der vielen Ausfälle sehr stark, dass darf aber nicht darüber hinwegtäuschen das Salzburg in keiner guten Verfassung ist und sich heute recht schwach präsentiert hat. Seltsam fühlt sich aber der Sieg wegen der schwer nachvollziehbaren Schirientscheidungen an. So leid es mir tut, aber das zweite Tor war schon in der Entstehung und der Strafraumszene zuvor, so einfach nicht zu geben. Außerdem war’s meiner Meinung nach ein klares Foul von Mayulu an dem Salzburger. Gleich beide Entscheidungen, trotz VAR, so auszulegen ist glücklich und auch ein wenig absurd. Die drei Punkte nehme ich natürlich trotzdem gerne. Jetzt muss alles getan werden um Platz 4 abzusichern.“

Bojack: „Man kann ja nur froh sein, dass Salzburg keine Fans hat. Diese Entscheidungen heute waren meisterschaftsentscheidend und nicht nachzuvollziehen. Als Rapidler muss man sich über ausgleichende Gerechtigkeit freuen, aber wie unser Tor stehen bleiben kann, das weiß kein Mensch. Und wenn er sich das am Monitor anschaut und trotzdem dabei bleibt, dann weiß man eh schon, dass das Problem in dem Fall vor dem Bildschirm stand. Unpackbar eigentlich.“

Silva: „Zum Spiel: Spiel war kämpferisch eine gute Leistung, spielerisch ist weiterhin viel Luft nach oben. Aber das Glück, dass wir so häufig gegen Salzburg nicht hatten, war auf unserer Seite. Ohne es in der Wiederholung gesehen zu haben, wäre wohl in vielen Spielen der letzten Jahre zweimal ein Elfer gegen uns gepfiffen worden, selbst wenn man ihn erfinden hätte müssen. Und weil er es auch verdient hat: Querfeld ist ein Monster. Er hätte sich wohl mit Aussicht auf den Wechsel ins Ausland Schonen können. Stattdessen lässt er sich einfach nähen und spielt als wäre nicht gewesen.“

Hugo_Maradona: „Ich freue mich so für Mayulu, Burgi & Co. Das war einfach wunderschön zu sehen, wie sich alle unfassbar den Arsch aufgerissen haben und plötzlich ein bisserl was funktioniert hat.“

Wuifal: „Riesiger Respekt an die Mannschaft. Die Partie heute zu gewinnen, nach dieser Watschn am Mittwoch. Sehr sehr charakterstark. Bravo Burschen!“

flonaldinho10: „Highlight heute absolut die Auferstehung des Heiligen Leopold. Bei anderen Clubs explodiert die Stimmung wegen Toren, Siegen oder Titeln, bei uns zucken die Leute aus, wenn sich einer nicht weh tut.“

bw_sektionsbg: „Niemand hat es heut gefreut ins Stadion zu gehen. Niemand hat ein positives Ergebnis erwartet. Jeder dachte Stimmung heute kacke. Im Endeffekt war es ein geiles Match mit geiler Stimmung und mir geht es wesentlich besser. Bin froh dagewesen zu sein, der Mittwoch nagt noch immer aber es war heute einfach geil.“

nopowertothebauer: „Freut mich auch für den Fally, das war sehr sehr ordentlich heute, da sieht man was der für ein Potenzial hat.“

Schwemmlandla3: „Mayulu heute der beste Mann am Platz. Endlich sein Potenzial über 90 Minuten gezeigt. So ist er ganz klar über Burgstaller zu stellen. Bitte weiter so! Danke an dieser Stelle an die grün-weiße Familie. Spieler, Trainer und die über 18.000 im Stadion. So geht Rapid. Völlig am Boden und mit dem Rücken zur Wand ist man vereint plötzlich da. Bravo, tolle Reaktion nach dem schmerzhaften Mittwoch.“

eeelias: „War heute auch wieder schön zu beobachten, wie Grgic in eigentlich jeder Szene dabei war. Egal ob offensiv, defensiv, ob Fouls oder Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Genau das, was uns vor ihm so dringlich gefehlt hat!“

