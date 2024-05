LASK nimmt Saisonfinale in Salzburg in Angriff

Das Saisonfinale ruft: Ehe sich die Athletiker in die wohlverdiente Sommerpause begeben, erwartet den LASK am Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) ein...

Das Saisonfinale ruft: Ehe sich die Athletiker in die wohlverdiente Sommerpause begeben, erwartet den LASK am Sonntag (17.00 Uhr, live Sky Sport Austria) ein letztes Highlight. Die Linzer gastieren in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga vor ausverkauftem Haus bei RB Salzburg.

Das Match in Salzburg ist das 44. Pflichtspiel für die Schwarz-Weißen in der laufenden Spielzeit, wobei sich die Bilanz mehr als sehen lassen kann. Mit 34 Zählern fehlt vor dem letzten Spiel in der Meisterschaft nur ein Punkt auf die Ausbeute des Vorjahres, ohne Punkteteilung halten die Linzer aktuell bei umgerechnet 52 Punkten. Mit 17 gesammelten Zählern in der Meistergruppe konnte der bisherige Bestwert aus der Saison 2018/19 bereits egalisiert werden.

Nun heißt es ein letztes Mal alle Kräfte bündeln, um einen würdigen Abschluss einer ereignisreichen Saison herbeizuführen. Auch wenn Platz drei für die Athletiker in Stein gemeißelt ist, wollen sich die Schwarz-Weißen nach zuletzt vier ungeschlagenen Spielen bei drei Siegen und einem Remis mit einem weiteren Erfolgserlebnis in die Pause verabschieden. Zumal der Mannschaft auch beim Saisonfinale die Unterstützung von den Rängen gewiss ist: Sämtliche Auswärtstickets, die für den Vorverkauf aufgelegt worden waren, sind vergriffen, am Spieltag sind vor Ort noch rund 300 Tickets für den Gästesektor erhältlich.

Seit 2021 in Salzburg ungeschlagen

Für die zweitplatzierten Salzburger geht es im Fernduell mit Tabellenführer Sturm noch um den Titel, zwei Punkte liegt der amtierende Champion aktuell hinter den Grazern. Die jüngsten Auswärtsreisen in die Mozartstadt waren für den LASK durchwegs von Erfolg geprägt. In der Meisterschaft blieb man drei Mal in Folge und damit seit Oktober 2021 ungeschlagen.

Das erste Saisonduell in der RB-Arena konnte man im Oktober 2023 durch einen Treffer von Robert Zulj mit 1:0 für sich entscheiden – einer von drei Auswärtserfolgen in Salzburg seit Beginn der RB-Ära und die bis dato letzte Bundesliga-Heimniederlage des Titelverteidigers. Vor wenigen Wochen bezwang der LASK vor eigenem Publikum im ersten Spiel unter Cheftrainer Thomas Darazs die Bullen durch einen Triplepack von Marin Ljubicic mit 3:1.

Cheftrainer Thomas Darazs zum Spiel:

„Unabhängig von der Tabellenkonstellation gehen wir in jedes Spiel mit der Intention, es zu gewinnen. In Salzburg wollen wir die gute Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen und die Saison positiv abschließen. Von der Charakteristik her erwartet uns ein ähnliches Spiel wie gegen Sturm. Wir werden versuchen, die daraus gezogenen Lehren mitzunehmen und bestmöglich umzusetzen.“

Team-News:

Es fehlen: Renner, Ljubic, Mustapha