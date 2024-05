Der GAK kehrt in die Bundesliga zurück!

Der SK Sturm Graz wird heute bis auf weiteres das letzte „Steirerderby“ gegen Hartberg spielen – denn ab kommender Saison gibt’s in der Bundesliga...

Der SK Sturm Graz wird heute bis auf weiteres das letzte „Steirerderby“ gegen Hartberg spielen – denn ab kommender Saison gibt’s in der Bundesliga nun fix wieder ein Grazer Derby. Nach der 1:2-Niederlage der SV Ried bei der Vienna ist dem GAK der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

14 Punkte betrug der Rückstand der Rieder auf den GAK vor der heutigen Partie. Ein trügerischer Abstand, wie wir zuletzt in einem Artikel beschrieben, der zeigt, dass der GAK in der laufenden Saison deutlich über Erwartung und die Innviertler deutlich unter Erwartung performten.

Ried erneut mit unnötiger Niederlage

Der GAK machte aber die entscheidenden Punkte und zeigte vor allem ergebnistechnisch kaum Schwächen. Die Rieder wiederum schenkten deutlich zu viele Punkte ab – so auch bei der heutigen 1:2-Niederlage in Wien-Döbling, bei der Mark Große den Führungstreffer von Kelvin Boateng zunächst ausglich. Die Vienna antwortete aber bereits zwei Minuten später mit dem 2:1 durch Rapid-Leihgabe Noah Bischof.

Aufstieg in der fünften Zweitligasaison

Die Rieder können den GAK nun vier Spieltage vor Ladenschluss nicht mehr einholen. Die Grazer werden demnach nach 17 Saisonen in unteren Ligen wieder in die Bundesliga zurückkehren. Zwischen 2007 und 2013 erlebte der Verein vier Konkurse, startete nach sechs Saisonen in der Regionalliga Mitte in der Saison 2013/14 wieder in der untersten Spielklasse und stieg sechsmal hintereinander auf. In der 2. Liga spielte der Klub nun seine fünfte Saison in Folge.

Bereits letztes Jahr war für den GAK der Aufstieg zum Greifen nahe, doch ein 1:1 in Dornbirn am letzten Spieltag verhinderte die Bundesliga-Rückkehr. Stattdessen trat Blau-Weiß Linz den Weg nach oben an. Dieses Jahr war es aber nun doch soweit und der GAK ließ es nicht mehr auf den letzten Spieltag ankommen…