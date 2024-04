Die SV Ried und der bittere Blick auf die xP-Tabelle

Sieben Runden sind in der 2. Liga noch zu gehen und auch wenn der Grazer AK in den letzten Wochen ein wenig schwächelte und...

Sieben Runden sind in der 2. Liga noch zu gehen und auch wenn der Grazer AK in den letzten Wochen ein wenig schwächelte und nur eines der letzten vier Spiele gewann, wirken die Grazer bereits jetzt wie der fixe Aufsteiger. Was die Leistungen betrifft, trügt allerdings der Schein.

Es ist vor allem die Souveränität in Auswärtsspielen, die dafür sorgt, dass der GAK aktuell elf Punkte vor Ried und Leoben von der Spitze in Österreichs zweiter Spielklasse lacht: Aus 12 Auswärtsspielen holte der GAK 28 Punkte, Leoben 21, Ried aus 11 Spielen nur 15 Punkte.

Die Heimtabelle führen die Rieder mit 26 Punkten aus 12 Partien knapp an. Der GAK ist mit seinen 24 Punkten gleichauf mit dem auswärtsschwachen Tabellensiebten aus Horn.

Ried führt die xP-Tabelle an

Besonders auffällig ist allerdings auch, dass die SV Ried gleich elf Tore mehr erzielte als der GAK und eine um zwölf Tore bessere Tordifferenz aufweist, was uns zu einem Blick auf die aktuelle Expected Points Tabelle der 2. Liga veranlasste. Und diese zeichnet ein Bild, die für die Grazer durchaus schmeichelhaft ist.

Der GAK ist in der 2. Liga die Mannschaft, die mit Abstand am meisten überperformt. Die Mannschaft von Gernot Messner hält effektiv bei 52 Punkten, kommt aber nur auf 42,2 xP. Ähnlich überperformt hat in der bisherigen Saison nur SW Bregenz mit 35 : 27.3

Die Rieder wiederum sind eines der Teams, die deutlich unter Erwartung liefen und bei 41 effektiven Punkten auf einen xP-Wert von 47 kommen. Damit würden die Innviertler die Tabelle doch recht deutlich mit fünf Punkten Vorsprung anführen.

xP # Team xP Eff. P. Eff. # 1 SV Ried 47.0 41 (-6) 2 2 Grazer AK 42.2 52 (+9.8) 1 3 SKN St. Pölten 38.4 35 (-3.4) 7 4 Floridsdorfer AC 37.5 37 (-0.5) 5 5 DSV Leoben 36.9 41 (+4.1) 3 6 First Vienna FC 33.2 33 (-0.2) 9 7 Admira Wacker 33.0 37 (+4) 4 8 FC Liefering 32.9 33 (+0.1) 8 9 SV Horn 30.4 33 (+2.6) 11 10 SV Lafnitz 28.6 33 (+4.4) 10 11 Kapfenberger SV 28.0 29 (+1.0) 12 12 SV Stripfing 27.5 26 (-1.5) 13 13 SW Bregenz 27.3 35 (+7.7)* 6* 14 FC Dornbirn 24.5 22 (-2.5) 14 15 SKU Amstetten 23.2 11 (-12.2) 16 16 SK Sturm Graz II 19.2 17 (-2.2) 15

+ Daten von Wyscout

* Bregenz wurden drei Punkte angezogen – wir bewerten hier allerdings dennoch die effektive Leistung und vernachlässigen den Punktabzug

Schlüsselspiele der Over- und Underperformance

Müsste man den effektiv doch deutlichen Rückstand der Rieder auf den GAK an einzelnen Spielen festmachen, dann wären das vor allem das 0:0 in Bregenz in Runde 8, das 0:2 gegen den FAC in Runde 16 und schließlich auch das besonders schmerzliche 0:1 gegen den GAK vor drei Wochen.

Aus diesen Spielen fehlten den Riedern die Punkte, um „nach Erwartung“ zu laufen. Viel mehr als das, war es aber die Überperformance des GAK, die für den sehr deutlichen, effektiven Tabellenstand sorgte.

Das schlug sich vor allem in Spielen, wie dem 3:1-Sieg der Grazer in St. Pölten in Runde 9 oder dem bereits erwähnten 1:0-Sieg des GAK in Ried nieder.

Eine volle Saison hat viele Unregelmäßigkeiten zu bieten

Diese Situation zeigt recht deutlich, wie hoch die Varianz innerhalb einer vollen Saison sein kann. Das sieht man auch eine Etage höher, wo Red Bull Salzburg (51.0 xP) zuletzt die Führung in der xP-Tabelle übernahm, Zweiter aber weiterhin der effektiv Vierte Rapid (48.9 xP) mit knappen Rückstand ist. Sturm Graz, diese Saison absoluter Titelaspirant, ist mit 44.3 xP in dieser Wertung nur Dritter.