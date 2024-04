CL-Vorschau: Nach Sabitzer kämpft Laimer um Halbfinalplatz

Nachdem die gestrigen Champions-League-Viertelfinal-Rückspiele extrem spannend verliefen, wollen wir auch auf die heutigen Spiele blicken und euch eine kleine Vorschau liefern. Wir blicken nach...

Nachdem die gestrigen Champions-League-Viertelfinal-Rückspiele extrem spannend verliefen, wollen wir auch auf die heutigen Spiele blicken und euch eine kleine Vorschau liefern. Wir blicken nach Manchester und München.

Manchester City – Real Madrid

Mittwoch, 17.04. 2024, 21:00 Uhr

Was war das für ein verrücktes Hinspiel im Estadio Santiago Bernabéu? Real Madrid und Manchester City trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden, wobei die Führung immer wieder wechselte. Nach einem Blitzstart von City in der zweiten Minute drehten die Hausherren bis zur 14. Minute die Partie um und gingen mit einer 2:1-Führung in die Pause. Foden und Gvardiol brachten die Gäste zwischen der 66. und 71. Minute wieder in Führung ehe Valverde mit dem 3:3-Ausgleich den Schlusspunkt dieser fulminanten Partie setzte.

City hatte im Auswärtsspiel mit 62% mehr Ballbesitz, was auch im Rückspiel zu erwarten sein wird. Interessant ist, dass die xG-Werte trotz des 3:3-Unentschiedens mit 0.65:0.80 sehr niedrig ausfallen, was den zahlreichen Weitschüssen geschuldet ist, die den Weg ins Tor fanden. Die City-Fans dürfen hoffen, dass die Serie ihrer Mannschaft gegen die Königlichen fortgesetzt wird. Die Citizens gewannen nämlich die letzten vier Heimspiele gegen Real Madrid und würden auch heute mit jedem Sieg ins Halbfinale vorstoßen.

Am Wochenende setzte sich City gegen Luton klar mit 5:1 durch und führt nun die Premier-League-Tabelle vor Arsenal und Liverpool an, da beide Konkurrenten überraschend Punkte ließen. Real Madrid setzte sich mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Mallorca durch und hat auf den Zweitplatzierten acht Punkte Vorsprung. Bei Manchester City ist lediglich John Stones fraglich, Real Madrid muss neben dem gesperrten Aurélien Tchouaméni auf die Langzeitverletzten Alaba und Courtois verzichten.

FC Bayern München – Arsenal FC

Mittwoch, 17.04. 2024, 21:00 Uhr

Der Arsenal FC wird nicht mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen Tage blicken. Zuhause kam man gegen ersatzgeschwächte Bayern nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und muss deshalb im Auswärtsspiel für den Aufstieg sorgen. Am Wochenende setzte es aber einen großen Dämpfer, da mit gegen Aston Villa mit 0:2 verlor und wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft hergab. Einerseits konnte man Liverpools Niederlage gegen Crystal Palace nicht ausnutzen, andererseits zog City mit einem klaren Sieg gegen Luton an den Gunners in der Tabelle vorbei und liegt nun auf Platz 1. Die 0:2-Niederlage gegen Aston Villa war sicherlich ein wenig unglücklich, da die xG-Werte mit 1:64:0.94 zugunsten der Gunners ausfielen. Im Hinspiel gegen die Bayern hatte man mit dem Ergebnis aber angesichts von xg-Werten von 1.00:1.92 eher Glück.

Während Arsenal nur auf Jurrien Timber verzichten muss, müssen die Hausherren zahlreiche Spieler vorgeben. Neben den verletzten Spielern fehlt zudem auch Davies aufgrund einer Gelbsperre. Wir erwarten, dass Kimmich rechts hinten in der Viererkette aufläuft und der österreichische Nationalspieler Konrad Laimer im zentralen Mittelfeld neben Goretzka beginnt. Laimer wird die Leistung seines Nationalteam-Kollegen Sabitzer mitbekommen haben, der beim 4:2-Sieg gegen Atletico Madrid eine seiner besten Partien in seiner Karriere absolvierte und zwei Assists und ein Tor beisteuerte.

