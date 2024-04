Das sagen die LASK-Fans zum 5:0-Sieg gegen den SK Rapid

Der LASK gewann gestern gegen den SK Rapid mit 5:0 und fügte den Hütteldorfern, die unter der Woche im Cup-Finale auf Tabellenführer Sturm Graz...

Der LASK gewann gestern gegen den SK Rapid mit 5:0 und fügte den Hütteldorfern, die unter der Woche im Cup-Finale auf Tabellenführer Sturm Graz treffen, eine empfindliche Niederlage zu. Nachdem wir uns angesehen haben was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft zu sagen haben, wollen wir uns nun den Kommentaren der LASK-Anhänger widmen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.



Traunseelaskler: „Wenn Flecker so weiterspielt wie die letzten drei Spiele, muss man ihn eigentlich verlängern! Taoui zuzuschauen macht auch viel Spaß. Der Einsatzwille der ganzen Mannschaft ist heute aber herauszuheben! Bis zur Situation, die zum Elfer führte, war es kein gutes Spiel, keine Mannschaft wollte irgendein Risiko eingehen. Ab dem Tor war unsere Spielfreude ein Genuss! Wir konnten es ausnutzen, gegen so ein kaputtes Rapid zu spielen – ich meine, so schwach kann ich mich an die nicht wirklich erinnern. Emotionaler Höhepunkt aber die symbolische Überreichung des 12er-Landstrasslertrikots an den Fanblock!“

Urfahraner: „Heute alles aufgegangen, kämpferisch top und sensationelle Effizienz. Traumhafte Tore und überragender Florian Flecker. Rapid hatte keine Torchance über 90 Minute…“

lasso: „Solet wie John Travolta in Oulp Fiction ausgetanzt. Gegen den Endgegner Hartberg zwei Mal getroffen und heute bald-Millionentransfer Querfeld wie einen Schulbuben stehen gelassen. Kurz und knapp Florian Flecker Fußball-Messias.“

Bohemian Flexer: „Einfach nur magisch, mir fehlen die Worte.“

tomy_vercety: „Jeder Trainer der Flo Flocker nicht genau auf dieser Position spielen lässt, ist leider fachlich nicht kompetent.“

fußball123oö123: „Es tut der Mannschaft aktuell sichtlich gut, wenn die Kette etwas tiefer stehen kann. Was natürlich auch noch dazukommt, so sehr man über den ein oder anderen Akteur in den letzten Wochen ab und zu die Nase rümpfen konnte, letztendlich muss man schon froh sein, dass die Spieler, die man in der Hinterhand hat beim LASK nicht Kerschbaum oder Sollbauer heißen. Im Duell, wer denn nun der österreichische FC Hollywood sein möchte, hat man den Hütteldorfern immerhin wieder die UNO-Reverse-Karte hinlegen können. In meiner Idealvorstellung des österreichischen Klubfußballs hoffe ich natürlich nach wie vor, dass man endlich mal beiderorts versucht mittelfristig einen Plan zu erarbeiten/durchzuziehen und nicht alle paar Monate, die armen Säue aka Trainer stanzt.“

LASK1965: „Das Spiel heute hat mich in vielen Momentan an den „Glasner-Fußball“ von damals erinnert. Unglaubliche Geradlinigkeit im Spiel, man war handlungsschnell und leistete immense Laufarbeit. Symbolisch die Szene gegen Ende als Flecker knapp scheiterte. Man führt 5:0 bekommt einen Out-Einwurf zugesprochen und führt diesen in Lichtgeschwindigkeit aus. Ich bin vollends zufrieden und dachte noch vor wenigen Tagen nicht, dass die Mannschaft derartig gut performen kann. Da dürfen unsere Kicker zurecht stolz sein und es hätte keinen besseren Zeitpunkt für ein solches Spektakel gegeben als das heutige Spiel.“

Bohemian Flexer: „Was für ein Fußballtag in Linz. Nach über 26 Jahren schlägt man die Rapidler wieder mal mit 5:0! Flecker, Taloverov und selbst ein Stojkovic mit einer bravourösen Leistung! Es spielte heute einfach mal alles für uns. Flecker seit Darabos ein neuer Spieler, einfach großartig was der auf dem Platz zaubert momentan. Taoui auch eine schöne Geschichte mit dem Tor. Ljubicic ebenso wieder Selbstbewusstsein geholt. Taloverov mit so einer Leistung nicht wegzudenken in der Innenverteidigung. Jeder einzelne unserer Spieler war individuell besser als der Gegner und das ohne einen Zulj! Ich kann nur sagen genießt es, solche Tagen bleiben für immer.“

lasso: „Taktisch wurde die Mannschaft hervorragend eingestellt. Rapid hatte mit Ball in den eigenen Reihen grobe Probleme kreativ zu werden. Die Mannschaft daher etwas tiefer zu positionieren und vorne die Geschwindigkeitsvorteile in Form vom unglaublichen Flecker zu nutzen, war heute genau die richtige Taktik.“

LASK1965: „Was man auch noch hervorheben muss: unsere Mannschaft ist heute mit lediglich sechs Fouls ausgekommen. Habe ich so in dieser Form bisher selten gesehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 5:0-Sieg des LASK gegen den SK Rapid.