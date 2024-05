SK Rapid verpflichtet Wunschspieler Serge-Philippe Raux Yao

Nachdem nun alle Formalitäten erledigt sind, freut sich der SK Rapid, den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit zu bestätigen. Mit dem am 30....

Nachdem nun alle Formalitäten erledigt sind, freut sich der SK Rapid, den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit zu bestätigen. Mit dem am 30. Mai 1999 geborenen Serge-Philippe Raux Yao kommt ein Innenverteidiger mit der Erfahrung von rund 80 Spielen in der zweithöchsten Spielklasse aus dem Land des zweifachen Weltmeisters. Der großgewachsene Defensivmann absolvierte seine fußballerische Ausbildung bei AJ Auxerre und war danach (Sommer 2020 bis Jänner 2022) in Belgien bei Cercle Brügge engagiert.

In weiterer Folge wechselte Raux Yao in die Ligue 2 seiner französischen Heimat zu Rodez AF. Für die Rot-Gelben bestritt er seither rund 90 Pflichtspiele in Liga und Pokal. Beim SK Rapid unterschrieb der Linksfuß nun einen Vertrag über vier Saisonen bis zum Sommer 2028!

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum künftigen Neuzugang: „Serge-Philippe Raux Yao war ein absoluter Wunschspieler von uns und kommt als Stammspieler aus einer sehr guten Liga. Er selbst ist physisch stark, schnell und sehr ruhig am Ball. Schon durch seine Größe ist er eine Macht in der Luft, zudem hat er Stärken in der Spieleröffnung. Darüber hinaus ist er ein technisch guter Spieler und verfügt über eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, sprich, er ist ein sehr kompletter Spieler. Wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass wir ihn trotz des Interesses größerer Klubs verpflichten konnten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Serge-Philippe Raux Yao wird mit dem Trainingsstart in die kommende Saison zu seiner neuen Mannschaft stoßen, Coach Robert Klauß hat den bald 25-jährigen linken Innenverteidiger bereits gemeinsam mit Markus Katzer persönlich kennengelernt und sich sehr für eine Verpflichtung eingesetzt.