Fanmeinungen: Wer soll neuer Austria-Trainer werden?

Die Wiener Austria sucht nach der Wimmer-Entlassung einen neuen Trainer. Nachdem wir gesehen haben, dass die Fans den ehemaligen Coach nicht als Hauptverantwortlichen für die aktuelle Misere ausgemacht haben, sind wir gespannt, welchen Coach die Anhänger als Nachfolger präferieren. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gizmo: „Ich fände ja Ronny Brunmayr spannend, aber ob er Glasner verlässt für eine Austria, wie sie sich gerade darstellt, ist mehr als fraglich.“

Altes Landgut: „Ich befürchte es wird Sageder, denn er erfüllt zwei Voraussetzungen. Er kommt vom LASK und er ist gescheitert.“

valentin1911: „Realistische Varianten von außen: Ismael, Brunmayr, Wieland oder Sageder. Realistische Variante intern: Helm oder Wegleitner. Mutige Variante: Uhlig.“

veilchen27: „Gibt zwar viele interessante Namen allein am österreichischen Markt, am deutschen sowieso, aber ich halte die Trainerfrage dennoch für sehr irrelevant. Solange wir nicht wissen, wer die sportliche Geschicke 2024/25 leiten wird und welche Spielidee wir verfolgen wollen, brauchen wir nicht einen Trainer suchen. Solange wir unsere interne Turbulenz nicht zumindest annähernd in den Griff bekommen, werden wir aber auch keinen finden. Die Trainerfrage ist grad eben die Nebensächlichste und ich wünschte, eine gute Antwort auf die Trainerfrage könnte die Lage auch nur irgendwie bessern. Allein mir fehlt der Glaube. Aber zumindest ist das Namedropping gute Ablenkung.“

kingpacco: „Jetzt mal ehrlich, wer soll den Laden übernehmen? Brunmayr wäre interessant, Schopp genauso. Aber bitte keinen der wieder im Pressingwahn zuhause ist.“

Gschichtldrucka: „Ich habe gehört der Trainer vom WAC soll ganz gut sein.“

and111: „Realistisch betrachtet haben wir nicht das Geld für eine Ablöse und auch das Gehalt eines arrivierten Trainers wird nur schwer stemmbar sein. Daher wird man sich einen Schopp gleich doppelt aufpicken können. Was bleibt ist wohl ein junger, unbekannter und hungriger Trainer, der sich die Chance Austria Wien nicht entgehen lassen will.“

Risotto: „Valerie Ismael kann ich mir schon vorstellen vor allem wegen Werner. Wäre mir lieber als Senft, Sageder oder Wieland.“

DaMarkWied: „Ein kompletter Umbruch während der Verein scheinbar komplett zerstritten, planlos und sehr knapp bei Kasse ist. Ausgezeichnet. Was könnte schon schiefgehen?“

Viola-Sandbox: „Der Trainer der für die Austria passt, muss erst geboren werden. Also noch etwas Geduld Leute.“

Groovee: „Mir wäre es lieber sie verkaufen mal das Stadion und haben dann ein gescheites Budget für einen Trainer und Spieler. Sonst wird es ja wieder eine Notlösung und die neue Saison ist wieder vorbei bevor sie begonnen hat. Ich befürchte halt, dass sie nicht so lange warten und einfach irgendwen holen.“

Titurel: „Silberberger könnt ihr euch abschminken, Schopp eigentlich detto. Werner holt fix keinen Trainer, der es gewohnt ist, recht autonom seine Vorstellungen im Verein durchsetzen zu können. Egal wer kommt, er beugt sich Werners Wille.“

Nunstuck: „Es mag meine Boomer-Ansicht sein, aber es darf durchaus mal ein altmodischer, autoritärer Trainer sein, der diversen Disziplinlosigkeiten Einhalt gebietet. Und solche Typen wie Jukic oder Polster auf den Boden der Realität holt.“

hope and glory: „Egal wer! Er muss mir auch nicht sympathisch sein. Hauptsache er hat Erfolg und er zieht seine Sache durch und lässt sich nicht von irgendjemand dreinreden!“

Austrianer1969: „Mir wäre lieber, wenn wir vorher eine neue sportliche Führung bekommen würden, weil sonst geht der Wahnsinn mit einem ehem. LASK Trainer weiter.“

ViolettErlaa: „Wahrscheinlich wird es wieder einer, dessen oberste Devise „die Null“ ist, damit die Spieler noch verwirrter werden, als sie es eh schon sind. Wer tut sich diesen Chaosverein bitte an? Kann nur jemand sein, der keine Reputation und/oder Rückgrat hat, denn ansonsten kann ich mir keinen vorstellen, der freiwillig unter Jürgen Werner arbeitet…“

