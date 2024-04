Das sagen die Rapid-Fans nach dem 0:5-Debakel gegen den LASK

Der SK Rapid verlor das letzte Pflichtspiel vor dem Cup-Finale gegen den LASK mit 0:5 und schlitterte somit beim Auswärtsspiel gegen die Oberösterreicher in...

Der SK Rapid verlor das letzte Pflichtspiel vor dem Cup-Finale gegen den LASK mit 0:5 und schlitterte somit beim Auswärtsspiel gegen die Oberösterreicher in ein veritables Debakel. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Das war eine Bankrotterklärung auf sämtlichen Ebenen. Klauß ist mit seinen merkwürdigen Aufstellungen im Begriff alles zu verlieren, was er sich davor aufgebaut hat. Jetzt geht man mit einem 0:5-Debakel ins Finale, was Schlimmeres kann für das Selbstvertrauen nicht passieren. Wenn das Finale verloren wird, dann brennt der Hut aber ordentlich. Das könnte wieder ein Jahr ohne Europacup werden.“

Billie: „Ich bin konsterniert. Grauenvoller Auftritt aller Beteiligten.“

Green_White Anfield Devil: „Vielen Dank an die Mannschaft, dafür setzt man sich gern fünf Stunden ins Auto. Sie haben so enorm viel Glück, dass jeder eine grandiose Miene zu diesem bösem Spiel gemacht hat – dem Finale zu Liebe! Großes Lob an jeden Kollegen und jede Kollegin im Block, das war schon verdammt schwer heute. Normalerweise muss jeder Awayfahrer den Ticketpreis zurückbekommen, das war eine grausliche Arbeitsverweigerung vom Feinsten!“

Phil96: „Eine der schlechtesten Rapid-Partien seit sehr langer Zeit. Viel mehr fällt mir ehrlich gesagt gerade nicht dazu ein. Euphorie fürs Cupfinale ist auf null, aber zumindest kann mich die Mannschaft am Mittwoch nur positiv überraschen.“

Ernesto: „Eine Bankrotterklärung. Das spielt jede Amateurmannschaft besser in der Defensive. Das ist auch mit Verletzungen nicht erklärbar. Da muss in der Vorbereitung einiges passiert sein. Ich hatte bei keinem Spieler das Gefühl, dass er an sein Limit gegangen wäre. Insgesamt war das nahe dran an einer Arbeitsverweigerung.“

Rapid_Wien: „Optimale Vorbereitung für das Cup-Finale schaut anders aus. Die Mannschaft leider komplett verunsichert. Ich sehe schwarz für Mittwoch.“

Jackson: „Wenn wir den Cup nicht gewinnen ist alles für die Würste, wenn wir ihn gewinnen ist es mir wurscht was heut passiert ist.“

dingo: „Einzig positiv: Die Unterstützung des Blocks nach Abpfiff. Zeigt Charakter und die einzig richtige Reaktion vor dem Cupfinale.“

LaDainian: „Ein kollektives Versagen. Da kannst du keinen herauspicken, nach dem 1:0 so auseinandernehmen lassen, von einer Mannschaft, die bis dorthin ebenso wenig zusammengebracht hat, lässt mich sprach- und fassungslos zurück. In diesem Kader hast du Spieler, die einfach nichts bei diesem Verein zu suchen haben. Egal ob dies vom vorherigen oder jetzigen Sportdirektor verbrochen wurde, sowas geht einfach gar nicht.“

SCR-1899: „Gefühlt hatte da kein einziger Spieler Lust auf dieses Spiel. Erbärmlicher Auftritt.“

Vizelein: „Pure Arbeitsverweigerung von den Herren am Feld. Nicht bundesligataugliche Spieler gepaart mit Spielern denen es egal ist, weil ja am Mittwoch das Finale ist. Es ist eine Schande, dass da einige das grüne Dress anhaben. Normalerweise bin ich eher positiv eingestellt aber mir fehlt jegliche Phantasie wie das am Mittwoch klappen soll.“

Stanley-Stiff: „Fazit nach Abpfiff: Unser Anhang übertrifft unsere Mannschaft so dermaßen, und das schon so dermaßen lange. Der Cup-Titel kann vieles retten, ein erneut verlorenes Cupfinale wird viel Ruiniertes einzementieren.“

mike380: „Man wusste schon, dass alles auf den Cup gesetzt wird. Nur sollten sich Trainer Klauß und noch einige in verein bewusst sein – geht das Mittwoch schief und wir werden nur Sechster, wird ihnen das massiv auf dem Kopf fallen. Das man seit Mittwoch die Liga so abschenkt ist für jeden zahlenden Fan skandalös. Dieses Debakel ist nicht zu akzeptieren und ich hoffe das Präsidium treibt für den Sommer endlich Geld auf.“

