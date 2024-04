AS Monaco

Der SK Sturm Graz soll für die kommende Sommertransferzeit einen jungen, in Frankreich geborenen Serben auf dem Zettel haben. Der Innenverteidiger Dejan Kuzmanovic steht laut dem in Frankreich aktiven Journalisten Marko Maricic unter anderem auf der Liste der Grazer.

Der 20-jährige Kuzmanovic wurde in Lyon geboren, spielte auf U18-Level aber für die Nachwuchsauswahl Serbiens (drei Spiele). Der 183cm große Innenverteidiger spielt seit fünf Jahren im Nachwuchs der AS Monaco, kam dort aber bisher nicht über die U19-Mannschaft hinaus.

Dass Kuzmanovic den Klub im kommenden Sommer verlassen wird, scheint fix. Sein Vertrag läuft im Juni aus und der Franko-Serbe will den Sprung in den Profifußball schaffen. Der 183cm große Rechtsfuß soll auch auf der Liste der Schweizer Klubs Servette FC und FC Zürich stehen. Laut Journalist Maricic soll er aber auch in der „Schattenmannschaft“ des österreichischen Tabellenführers aufscheinen.

Membre du Groupe Élite de l’@AS_Monaco, Dejan Kuzmanovic (@KDejan18) va quitter le club cet été. Le défenseur central de 20 ans n’a jamais été appelé en équipe première et cherche un nouveau challenge. Plusieurs clubs (Servette Genève, Zurich, Sturm Graz, 🇷🇸) sont intéressés. pic.twitter.com/nCIAtmDH1Y — Marko Maricic (@maricic_marko) April 27, 2024

Sturm Graz verfügt aktuell über fünf Innenverteidiger. Erst diese Woche hat man die Kaufoption beim Belgier Dimitri Lavalée gezogen, der bei Sturm aber vielfältig eingesetzt wird – unter anderem als Linksverteidiger und im defensiven Mittelfeld.

Der Vertrag von David Affengruber läuft aus und es soll bereits Interesse aus der deutschen Bundesliga, unter anderem von Mönchengladbach geben. Bei ihm ist ein Abschied im Sommer sehr wahrscheinlich.

Bleiben noch Gregory Wüthrich, Niklas Geyrhofer – der seinen Vertrag vor knapp zwei Wochen verlängerte – und Alexandar Borkovic, der seit Februar an einem Kreuzbandriss laboriert.

Sturm wird demnach trotz der Lavalée-Verlängerung im Sommer in der Innenverteidigung aktiv werden müssen.