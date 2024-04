Ablösefrei nach Deutschland? Gladbach will Sturm-Innenverteidiger Affengruber

Mönchengladbach machte in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit österreichischen Innenverteidigern. Martin Stranzl zeigte im Gladbach-Trikot zwischen 2011 und 2016 starke Leistungen, und auch aktuell...

Mönchengladbach machte in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit österreichischen Innenverteidigern. Martin Stranzl zeigte im Gladbach-Trikot zwischen 2011 und 2016 starke Leistungen, und auch aktuell steht mit dem österreichischen Nationalspieler Max Wöber ein Innenverteidiger leihweise unter Vertrag, der die Erwartungen voll erfüllt.

Wöber zu verpflichten wird teuer

In der kommenden Saison könnten wir einen weiteren österreichischen Abwehrspieler bei den Fohlen sehen. Borussia Mönchengladbach würde den österreichischen Nationalspieler Maximilian Wöber gerne fest unter Vertrag nehmen, doch dieses Vorhaben könnte an den Ablöseforderungen von Leeds United scheitern. Der aktuelle Tabellenzweite der Championship soll rund 17 Millionen Euro für eine feste Verpflichtung fordern, eine Summe, die dem deutschen Bundesligisten zu hoch ist. Gladbach wird versuchen, den Preis zu drücken; ein Schnäppchen wird der Abwehrspieler jedoch nicht werden, und man wird sehen, wie weit Leeds von den derzeitigen Forderungen abrücken wird.

Affengruber als ablösefreie Alternative…

Borussia Mönchengladbach muss sich deshalb auch anderweitig umsehen, da eine Einigung mit den Engländern sicherlich nicht einfach wird. Im Fokus soll laut der Printausgabe der Krone der Sturm-Innenverteidiger David Affengruber stehen, der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Affengruber absolvierte in der aktuellen Saison 25 Partien für die Grazer und fiel auch in den Europacup-Spielen mit starken Leistungen auf, was ihn für Vereine der Top-Ligen natürlich interessant macht. Der Innenverteidiger ist enorm zweikampfstark, wobei er insbesondere in der Luft sowohl im eigenen als auch im gegnerischen Strafraum seine Stärken hat. Den Innenverteidiger zeichnet sein riesengroßer Einsatz aus sowie seine Ausdauer. Er verfügt für einen Innenverteidiger zudem über eine gute Geschwindigkeit, und auch der Spielaufbau ist absolut in Ordnung, auch wenn das vielleicht nicht zu seinen allergrößten Stärken zählt. Affengruber wäre aber sicherlich bereit für den nächsten Schritt und bringt alle Anlagen mit, sich auch in der deutschen Bundesliga bei einem Verein wie Borussia Mönchengladbach durchzusetzen.

…oder vielleicht sogar mit Wöber gemeinsam

Am charmantesten wäre aus österreichischer Sicht natürlich eine Gladbach-Innenverteidigung mit Wöber und Affengruber. Dies wäre beispielsweise dann möglich, wenn der japanische Gladbach-Innenverteidiger Ko Itakura teuer verkauft wird. Der Nationalspieler soll bei vielen Vereinen hoch im Kurs stehen. In der Vergangenheit interessierten sich AS Monaco, Atletico Madrid und der Liverpool FC für den 27-Jährigen, der 2019 von Kawasaki Frontale zu Manchester City wechselte und dann mehrmals verliehen wurde, bevor er von Gladbach fest verpflichtet wurde und sich gut entwickelte.

Das alles ist aber Spekulation. Fest steht, dass Vereine in der Größenordnung wie Gladbach mit einem ablösefreien Transfer nichts falsch machen können, denn Affengruber wird auch in Deutschland seine Qualitäten zeigen. Für den SK Sturm ist es natürlich schade, dass man einen jungen Spieler vielleicht ablösefrei verliert. Andreas Schicker leistete in der Vergangenheit in dieser Hinsicht sehr starke Arbeit und verlängerte auch durchaus überraschend Leistungsträger wie Prass. Immer wird das jedoch nicht klappen.

Talent aus Mali ante portas?

Erst gestern berichteten wir, dass der SK Rapid seine Fühler nach einem malischen Nachwuchs-Nationalspieler ausstreckte. Nun berichtet die Krone, dass der SK Sturm ebenfalls einen jungen Mann aus Mali verpflichten wird.

Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker verriet gegenüber der Krone, dass der SK Sturm vor der Verpflichtung des Offensivspielers Youba Koita steht. Der 18-Jährige kann sowohl auf dem Flügel als auch auf der Zehnerposition eingesetzt werden und verfügt laut Schicker über ein hervorragendes Raumgefühl.