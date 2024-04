U17-WM-Dritter aus Mali: SK Rapid lädt Talent zum Probetraining ein

Anfang April berichteten wir vom Interesse des SK Rapid an Ousmane Thiero, wobei wir damals betonten, dass dieses Gerücht mit Vorsicht zu genießen sei....

Anfang April berichteten wir vom Interesse des SK Rapid an Ousmane Thiero, wobei wir damals betonten, dass dieses Gerücht mit Vorsicht zu genießen sei. Nun dürften sich die Gerüchte laut afrikanischen Medien verhärten und der 18-Jährige wird zu einem Probetraining in Hütteldorf erwartet.

Thiero, der vor rund zwei Wochen seinen 18. Geburtstag feierte, gehörte zu jener malischen U17-Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft 2023 den sensationellen dritten Platz holte. In der Gruppenphase verlor man zwar gegen Spanien mit 0:1, qualifizierte sich aber dank einem 3:0-Sieg gegen Usbekistan und einem 5:1-Sieg gegen Kanada klar für die K.o.-Phase, wo man Mexiko mit 5:0 abservierte und anschließend Marokko mit 1:0 besiegte. Im Halbfinale musste man sich Frankreich mit 1:2 geschlagen geben, das Spiel um Platz 3 gewannen die Afrikaner gegen Argentinien mit 3:0.

Thiero kam in sechs von sieben Spielen zum Einsatz und traf beim 5:1-Sieg gegen Kanada. Der Mittelfeldspieler stand jedoch nur einmal von Beginn an in der Startaufstellung und wurde fünfmal eingewechselt. Der Malier spielt für die AS Real Bamako, einen Verein, von dem sich auch Red Bull Salzburg bereits mehrmals verstärkte. So wechselten beispielsweise Diadie Samassékou und Mohamed Camara von diesem Klub zum FC Liefering und anschließend in die Salzburger Kampfmannschaft.

Mannschaftskollegen, die mit Thiero die erfolgreiche U17-Weltmeisterschaft bestritten, stehen teilweise bei Top-Vereinen im Visier. Der Kapitän Ibrahim Diarra soll schon Anfang des Jahres das Interesse des FC Barcelona geweckt haben, und an Sékou Koné soll Red Bull Salzburg großes Interesse zeigen. Mamadou Doumbia unterschrieb sogar schon beim Watford FC.

In unserem letzten Artikel rieten wir zur Vorsicht bezüglich dieses Gerüchts, da der Zeitpunkt für ein Probetraining in dieser Phase der Meisterschaft nicht unbedingt üblich ist. Laut dem Portal africafoot.com ist der zentrale Mittelfeldspieler jedoch schon nach Österreich geflogen und soll einige Wochen lang Probetrainings absolvieren. Dafür spricht auch, dass der SK Rapid beim Scouting neue Wege einschlägt und sich der Blick über den Tellerrand durchaus erweitert hat.