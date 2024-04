Interesse aus Top-Ligen: Kjaergaard vor dem Absprung aus Salzburg?

Seit mittlerweile fast fünf Jahren steht der erst 20-jährige Däne Maurits Kjaergaard bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Aktuell fehlt der Mittelfeldspieler den Roten...

Seit mittlerweile fast fünf Jahren steht der erst 20-jährige Däne Maurits Kjaergaard bei Red Bull Salzburg unter Vertrag. Aktuell fehlt der Mittelfeldspieler den Roten Bullen wegen einer Muskelverletzung und läuft Gefahr, den Rest der Saison zu verpassen. Gerüchten zufolge ist es durchaus denkbar, dass der filigrane Techniker keine Partie mehr für die Salzburger absolvieren wird.

In der Halbzeit des Topspiels gegen Rapid am vergangenen Sonntag betonte Salzburg-Sportchef Bernhard Seonbuchner, dass man danach trachtet, Maurits Kjaergaard noch in der laufenden Saison fit zu bekommen. Riskieren wolle man dabei aber nichts. Es ist also gut denkbar, dass man dem Dänen eine etwa sechswöchige Regenerationszeit aufgrund der akuten Oberschenkelverletzung zugesteht.

Interesse aus Italien und Deutschland

Gleichzeitig verdichten sich aber auch die Hinweise, dass der U21-Nationalspieler in der neuen Saison 2024/25 nicht mehr für Salzburg auflaufen wird. Wie das deutsche, auf Red Bull spezialisierte Medium rblive.de berichtet, soll RB Leipzig den Youngster bereits im Sommer in die deutsche Bundesliga lotsen wollen.

Das Medium beruft sich dabei unter anderem auf Medienberichte aus Italien, wonach Kjaergaard auch bei den italienischen Topklubs Juventus und Napoli hoch im Kurs stehen soll. Nachdem Kjaergaard seinen Vertrag in Salzburg bereits vor 1 ½ Jahren bis Sommer 2026 verlängerte, winkt den Roten Bullen aus der Mozartstadt wohl wieder eine stattliche Ablösesumme.

Zahlreiche Profi-Einsätze in jungen Jahren

Auch wenn Kjaergaard beim österreichischen Serienmeister in der aktuellen Saison zum Stamm zählt und in 24 Pflichtspielen drei Tore und acht Assists beisteuerte, stellt sich jedoch die Frage, ob er bereits weit genug für eine der Topligen ist. Der Däne ist noch bei weitem nicht so präsent, wie es viele seiner Vorgänger, die teuer ins Ausland wechselten, vor ihm waren. Allerdings kann der 192cm große Achter in seinem jungen Alter bereits auf 87 Pflichtspieleinsätze auf Profilevel zurückblicken, in denen er neun Tore und 21 Assists sammelte. Speziell Kjaergaards Standardsituationen sind ein stetiger Gefahrenherd.

Immer wieder Gegenstand von Gerüchten

Schon in der Vergangenheit hatte der Däne das Interesse internationaler Klubs auf sich gezogen: Die Tendenz zeigte dabei stets nach Italien und es gab bereits vor Jahren Gerüchte über einen möglichen Juventus-Transfer, aber auch das Interesse von Bologna und Roma. Zudem soll Kjaergaard vor einem Jahr auch bei Manchester United hoch im Kurs gestanden sein.