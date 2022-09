Alexander Schmidt wechselt in die portugiesische Liga

Alexander Schmidt schlägt ein neues Kapitel auf. Der Mittelstürmer, der seit 2020 bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag stand, wechselt zum...

[ Pressemeldung LASK ]

Alexander Schmidt schlägt ein neues Kapitel auf. Der Mittelstürmer, der seit 2020 bei den Schwarz-Weißen unter Vertrag stand, wechselt zum portugiesischen Erstligisten FC Vizela.

Alexander Schmidt läuft ab sofort für den FC Vizela in der Liga Portugal auf. Der 24-Jährige war 2020 vom FC Liefering verpflichtet worden und spielte in der Saison 2020/21 auf Leihbasis für den SKN St. Pölten. In der abgelaufenen Saison streifte der Mittelstürmer schließlich das schwarz-weiße Dress über. Für den LASK kam Alexander Schmidt auf insgesamt 34 Einsätze, in denen er fünf Treffer und drei Assists beisteuerte.