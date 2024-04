Vertrag bis 2026: Sturm Graz verpflichtet Dimitri Lavalée fest

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die fixe Verpflichtung von Dimitri Lavalée bekannt. Der 27-jährige Defensiv-Allrounder kam im Sommer per Leihe zum SK Sturm...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die fixe Verpflichtung von Dimitri Lavalée bekannt. Der 27-jährige Defensiv-Allrounder kam im Sommer per Leihe zum SK Sturm und absolvierte seither 29 Spiele, in denen ihm zwei Tore gelangen. In Graz unterschreibt der Belgier einen Vertrag bis 2026, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint:

„Dimitri Lavalée ist innerhalb kürzester Zeit ein enorm wichtiger Baustein unserer Mannschaft geworden. Sowohl seine sportlichen Leistungen auf dem Platz – wo er extrem flexibel als Innenverteidiger, im defensiven Mittelfeld oder links in der Viererkette hervorragende Leistungen zeigt –, wie auch seine Erfahrung und Persönlichkeit haben uns absolut davon überzeugt, dass wir Dimi länger an uns binden wollen. Ich bin froh, dass sich auch Dimitri voll mit dem SK Sturm identifiziert und nun fix in Graz unterschrieben hat.“

Dimitri Lavalée erklärt:

„Der Schritt nach Graz war auch im Nachhinein gesehen eine perfekte Entscheidung. Ich fühle mich im Klub extrem wohl, habe sehr schnell eine tolle Beziehung zu meinen Mitspielern aufgebaut und bin glücklich, beim SK Sturm zu sein. Ich will gemeinsam mit diesem Team in den kommenden Jahren noch viel erreichen, freue mich aktuell aber einfach nur auf den Endspurt dieser Saison, in dem wir bekanntlich noch zwei große Ziele haben.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )