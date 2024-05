Sturm-Fans: „Nach der Pflicht folgt nun die Kür“

Nach dem Sieg im Cup-Finale gegen den SK Rapid trifft der SK Sturm Graz in der Meisterschaft auf den TSV Hartberg. Die Blackies können...

Nach dem Sieg im Cup-Finale gegen den SK Rapid trifft der SK Sturm Graz in der Meisterschaft auf den TSV Hartberg. Die Blackies können nach dem 2:2-Unentschieden gegen RB Salzburg aus eigener Kraft Meister werden, wenn sie die verbleibenden drei Spiele gewinnen. Wir wollen uns anschauen was die Sturm-Fans vor dem Duell gegen den TSV Hartberg sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Und auf zum nächsten Spiel, wo wir zum Siegen verdammt sind. Diese Mannschaft ist einfach nur unglaublich, wieder wird es alles erfordern, wieder wird es schwer werden und hoffentlich wird man wieder alle eines Besseren belehren, die nicht glauben, dass man so ein Programm durchstehen kann. Dass der TSV kein Dreck ist wissen wir, dass die jedem wehtun können ebenfalls, trotzdem muss man natürlich die Favoritenrolle in dem Spiel spüren und auch bestätigen. Alles was jetzt kommt ist eine Kür, die Mannschaft hat schon weit mehr als die Pflicht geschafft. Was für eine unglaubliche Saison! Hoffentlich kann man, obwohl es um so viel geht, gegen den TSV ein wenig befreiter aufspielen, ein bisschen mehr den Ball laufen lassen und vielleicht über ein paar schöne Kombinationen zum Erfolg kommen. Schenken werden die uns nichts, wir müssen es uns wieder erarbeiten. Rapid darf gerne am gleichen Tag die Niederlagenserie beenden.“

lovehateheRo: „Irgendwie mit den letzten Kräften drüber kommen und dann hat man zum Glück mal wieder eine volle Woche bis zum nächsten Spiel.“

graz_fan: „Gegen Hartberg wieder Böving und Lavalee von Anfang an, dann sie mit Pressing zu Fehlern zwingen und in der 2. Halbzeit den Sieg irgendwie über die Zeit retten.“

Stgr1909: „Bin gespannt ob alle fit für die Startelf sind. Könnte mir zum Beispiel Johnston statt Gazi vorstellen. Bøving und Lavalee sowieso wieder.“

Mario1909: „Das wird für mich die härteste Aufgabe der drei noch ausstehenden Spiele. Wenn wir da irgendwie ein X holen, dann denke holen wir das Double.“

Ray09: „Sallinger ist bei Flanken und hohen Bällen immer wieder unsicher. Vielleicht könnte man da auch wieder einmal Włodarczyk bringen – muss nicht von Anfang an sein – und auch ein wenig mit hohen Bällen arbeiten.“

Vuibrett: „Bei uns sind übrigens Wüthrich und Kite gefährdet. Die sollten besser keine Gelben mehr kriegen. Zusätzlich steht auch Ilzer bei der nächsten Gelben.“

GORILLA: „Viele reden vom schwierigsten Spiel. Ich weiß nicht. Ich sehe Hartberg aktuell eher in einer kleinen Krise. Da läuft im oberen Playoff noch nicht so viel zusammen. Selbst gegen die Klagenfurter ist man in der 2. Halbzeit zuhause völlig hinten reingedrückt worden und das Spiel hätte gut und gerne auch 3:3 ausgehen können. Nur auf den Donis muss man wirklich aufpassen. Der dürfte aktuell eine Topform haben. Zusätzlich spielen wir daheim und sind nach dem Cup-Fight vollgetankt mit Selbstvertrauen. Ein Finger liegt schon auf dem Meisterteller. Unsere Jungs werden Eier zeigen und daher tippe ich auf ein 4:1.“

graz_fan: „Nach dem Programm, das wir hinter uns haben, wäre jeder Gegner schwer. Es wäre völlig normal, dass wir in so einem Spiel nicht mehr alles abrufen können, was es dann zu einem schwierigen Spiel macht. Hoffen wir einfach darauf, dass wir noch genug Energie haben und der Fokus hoch bleibt.“

Schiri99: „Ich glaube auch, dass es Spiel am Sonntag das schwerste wird, einfach weil die Müdigkeit bei dem Spiel der größte Faktor sein wird. An den anderen Spieltagen haben wir davor immer gleich viel Pause wie der Gegner, am Sonntag geht´s nach zwei zachen Wochen gegen einen voll ausgeruhten Gegner. Aber das wird trotzdem mindestens ein 2:1.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel der Sturm-Fans gegen den TSV Hartberg.