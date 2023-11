SV Werder Bremen hat Marco Grüll im Visier

Wechselt Marco Grüll in die deutsche Bundesliga? Laut Medienberichten soll der SV Werder Bremen Interesse an dem Rapid-Offensivspieler haben, was eine Vertragsverlängerung für Sportchef...

Wechselt Marco Grüll in die deutsche Bundesliga? Laut Medienberichten soll der SV Werder Bremen Interesse an dem Rapid-Offensivspieler haben, was eine Vertragsverlängerung für Sportchef Markus Katzer wesentlich erschweren wird.

Marco Grülls Vertrag beim SK Rapid läuft im Sommer aus und diese Personalie beschäftigt schon seit einiger Zeit Rapids Sportchef Mecki Katzer und die Fans, die Marco Grüll gerne länger in Hütteldorf sehen würden. Der Linksaußen ist seit Jahren ein verlässlicher Spieler, der sich auch in schlechteren Phasen nie hängenlässt und hart für seine Mannschaft arbeitet.

Auch heuer ist Marco Grüll in vielen Offensivstatistiken in der Bundesliga weit vorne zu finden. Zählt man die Expected Goals und die Expected Assists zusammen, liegt Grüll auf Platz 1 in der deutschen Bundesliga, vor dem Salzburger Konaté und seinem Teamkollegen Nicolas Kühn.

Quelle: Wyscout

Bei den Schlüsselpässen liegt Grüll ligaweit auf Platz 2 hinter Dominik Fitz und beim Wert „Attack contribution“, wo die xG-Werte einer Aktion jedem Spieler gutgeschrieben war, der an dieser Aktion beteiligt war, liegt er auf Platz 1 in der Liga. Bei den progressiven Läufen und den offensiven Duellen findet er sich jeweils auf Platz 2 wieder.

Aufgrund dieser Statistiken ist es keinesfalls verwunderlich, dass ein Verein aus den Top-5-Ligen Europas anklopft. Laut dem deutschen Sportportal „Deichstube“, das sich mit dem SV Werder Bremen intensiv beschäftigt, sollen die Norddeutschen ein Auge auf den Rapid-Spieler geworfen haben.

Dieses Transfergerücht hört sich durchaus realistisch an. Die Norddeutschen, die nicht dafür bekannt sind mit viel Geld um sich zu schmeißen, könnten im Sommer einen verlässlichen Offensivspieler ablösefrei erhalten, oder bereits im Winter eine kleinere Summe bezahlen, um Grüll sofort zu verpflichten. Sollte zweiteres der Fall sein, darf der SK Rapid allerdings keinesfalls auf einen Geldregen hoffen, da Werder speziell in der Wintertransferzeit zuletzt nie viel Geld ausgab und vermutlich einige Monate mit dem Transfer warten kann.

Für Marco Grüll würde der Traum einer Top-5-Liga in Erfüllung gehen und er würde bei einem Klub landen, bei dem er sich durchaus Hoffnung auf Spielzeit machen darf.

Lediglich für den SK Rapid und seine Fans bedeutet dieses Transfergerücht schlechte Nachrichten, da es eher unrealistisch ist, dass Marco Grüll seinen auslaufenden Vertrag in Hütteldorf verlängern wird, wenn der SV Werder Bremen anklopft. Grüll stand schon einige Male vor einem Auslandstransfer, der jedoch aus verschiedenen Gründen nicht zustande kam, auch weil sein jetziger Arbeitgeber den Spieler aufgrund der sportlichen Situation in der Vergangenheit schon einmal ein Vero einlegte. Der Rapid-Offensivspieler ließ sich aber auch in solchen Situationen nie hängen, sodass ihm die meisten Fans einen möglichen Transfer in eine Top-Liga vom Herzen vergönnen würden.