Das sagen die Rapid-Fans zur 1:3-Heimniederlage gegen Sturm!

Rapid verlor am Mittwochabend auch das zweite Duell gegen Sturm Graz binnen weniger Tage. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum umgehört und die Reaktionen der Rapid-Fans auf die Niederlage eingeholt.

grubi87: „2. Halbzeit ein anderes Spiel, mit Cvetkovic und Grüll. Am Ende hat ihnen der Goalie den Sieg gerettet. Zwei Niederlagen in fünf Tagen, die wir uns selbst zugefügt haben. Schade, dass wir so langsam lernen.“

Billie: „Ein katastrophales Spiel. Der zweite Anzug ist einfach nicht gut genug, das hat man einmal mehr gesehen. Auf Katzer wird weiterhin viel Arbeit zukommen, der Kader ist einfach in der Breite viel zu schlecht besetzt. Man kann nur hoffen, dass Grgić, Kongolo und – vor allem – Querfeld so schnell wie möglich fit werden.“

scrforever123: „Positiv ist wirklich nur Cvetkovic und Grüll… Mayulu zumindest mit einem Tor. Rest zum Kübeln. Man kann nur schwer hoffen, dass auch Burgi, Grgic und Kongolo/Querfeld bald wieder zurückkehren… die geben Stabilität und die haben uns heute massiv gefehlt.“

grubi87: „Die Niederlage war mit der Startaufstellung heute eine aktive Entscheidung. Mit den Besten heute verlieren wir es wieder nicht. Ich hoffe Klauß weiß was er da macht.“

flanders: „Sturm hat die bessere Mannschaft, das muss man akzeptieren bzw. die Tabelle lügt nicht. Am 1. Mai erwarte ich mir trotzdem mehr. Diese Eigentore sind einfach eine schwere Kost. Das abzustellen wird minimum notwendig sein, damit wir eine Chance haben. Aber hoffen wir auf das Beste. Euphorie mal dezent weg, kommt aber in 1-2 Tagen wieder.“

MaSTeRLuK1899: „Abhaken und fertig. Den Ausfall von so vielen Stammspielern kann man gegen diese Sturm-Mannschaft einfach nicht kompensieren. Wichtig wird sein, dass Cvetkovic fit bleibt und Grgic, Kongolo und Querfeld bald wieder spielen können. Dann ist in dieser Saison weiterhin alles möglich. Wenn sich das Lazarett in der Innenverteidigung wieder lichtet, kann Kasanwirjo auch wieder auf rechts rücken. Oswald mag ein guter Backup-Sechser sein, aber als Rechtsverteidiger hat er rein gar nix verloren. Am wichtigsten ist, dass Cvetkovic sein Comeback gefeiert hat und wie es aussieht rein gar nichts von seiner Qualität eingebüßt hat. Der wird in den kommenden Runden unser absoluter Unterschiedsspieler, ich sag’s euch.“

Ernesto: „Ich bin angefressen. Das war gar nix. ambitionslos und auch emotionslos. Anscheinend ist die Meisterschaft wurscht. Da war kein Aufbäumen zu sehen. So darf man nicht auftreten. Zum Schluss raus einfach die Zeit runtergespielt. Ganz traurige Leistung und ehrlich gesagt macht mir die letzte Entwicklung schon große Sorgen.“

little beckham: „(Unnötig?) hohes Risiko mit der Aufstellung, viele individuelle Fehler und zu viele Spieler, die weit unter ihren Möglichkeiten spielen. Teilweise wegen Formkrise, teilweise auf ungewohnten Positionen. Dass man nicht auch in der Liga voll durchzieht versteh ich ehrlich gesagt nicht ganz, aber gut. Wird das Cup-Finale gewonnen, wurde alles richtig gemacht.“

El-Flamingo-Diablo: „Jonas Auer ist so nicht tragbar, der macht ja aktuell wirklich alles falsch. Wahnsinn, so schlecht in der Entscheidungsfindung hab ich noch selten einen Spieler von uns gesehen. Ich hoffe stark, dass da nächste Saison ein Upgrade geplant ist.“

Zidane85: „Kämpfen kann man auch ohne 5 Stammspieler. Davon war in HZ 1 genau nichts zu sehen. Lethargie, ja nicht weh tun, so sah das aus und so will ich Rapid nicht einmal im 3. Anzug sehen, noch dazu zu Hause.“

Sirus: „Mit einer B-Elf, wo Querfeld und Grgic im Spielaufbau fehlen, Seidl nicht gerade in Topform ist, da holst gegen Grazer die bis in die Haarspitzen motiviert sind halt einfach nix. Sturm spielt aus meiner Sicht einen wirklich starken Fußball. Sollten sie Meister werden haben sie es verdient. Da ärgern mich andere Ergebnisse dieser Saison mehr, als die Niederlage heute.“

gw1100: „Auer, Oswald sind halt die klassischen Mitläufer, die sich den Leadern im best case anpassen. Wenn weit und breit aber keiner da ist, der rund um dich Spiel führt, performt und Leistung bringt, kannst von solchen Leuten keine Zauberdinge erwarten.“

damich: „Beim LASK erwarte ich mir die Einserpanier! Zumindest alle, die wirklich fit sind. Mit einem Sieg in Linz könnte man nochmal positive Energie für nächste Woche sammeln und es wäre natürlich für Platz 3 verdammt wichtig.“

flonaldinho10: „Sturm über 180 Minuten im Endeffekt um ein Hedl-Geschenk und zwei perfekte Weitschüsse besser (klar haben sie die 2. Hz heute zurückgeschalten aber so viel Offensive wollten sie uns sicher nicht zugestehen). Trotz Aufstellungs-Experimenten unsererseits. Schade, dass man in die beiden Partien nicht mal ansatzweise mit der stärksten Elf bestreiten konnte, so wird es gegen eine Mannschaft die derart gefestigt und auf der Welle ist halt schwer. Hoffentlich werden Querfeld, Kongolo und Grgic schnell wieder fit.“

Phil96: „Schlechte Leistung, trotzdem nur verloren, weil man sich die Tore hinten selber macht. Wobei Sturm halt auch nicht mehr machen musste, und vorne wurden wir quasi ausschließlich aus Standards gefährlich. Oswald, Lang, Hofmann, Seidl ganz schwach, positiv würde ich eigentlich nur Cvetkovic, Grüll und mit Abstrichen Mayulu erwähnen.“

SCR-1899: „Auch wenn die halbe Mannschaft gefehlt hat, fehlt mir die Fantasie wie wir das am Mittwoch gewinnen sollen. Offensiv tun wir uns momentan enorm schwer und in der Defensive muss man hoffen, dass Querfeld fit wird, der da hinten alles zusammenhält. Und mit der Aufstellung sollte auch nicht experimentiert werden.“

Starostyak: „Es fehlt letztendlich an Qualität. Sturm musste nicht viel machen oder sich anstrengen, wir haben ihnen die Bälle serviert und Klauß hat mit seiner Dreierkette taktisch leider ziemlich ins Klo gegriffen. Wenn das in Klagenfurt was werden soll, darf er nicht experimentieren, also kein Oswald als Rechtsverteidiger, keine Dreierkette und hoffentlich fitte Grgic und Querfeld.“

Mango: „Oswald und Auer leider heute extrem schwach, sowohl defensiv als auch offensiv. Die Gelbe von Auer war aus Stadionsicht richtig peinlich, den Scheiß kann er bitte gern lassen. Mayulu, Seidl, Kaygin etc. sehr bemüht, aber da ging nicht viel. Cvetkovic war super, komplett anderes Niveau als Hofmann.“

Bojack: „Ich weiß nicht, warum sich manche erwarten, dass wir den aktuellen Tabellenführer mit einer Verlegenheits-Elf herspielen können. Ohne die gesamte Stamm-Innenverteidigung, den Stamm-6er, den Topscorer und den Kapitän und Mittelstürmer ist es halt extrem schwierig. Wenn du dir dann auch noch in zwei Partien zumindest 3 von 4 Toren praktisch selbst schießt, ist es dann unmöglich. Und trotzdem hätte ich es gerne gesehen, wenn einer der Cvetkovic-Kopfbälle reingeht. Ilzer ist einfach letztklassig – Handshake verweigern, weil der andere etwas gesagt hat, was einem nicht gefällt: Peinlich. Und Gazibegovic mit seinem aufreizenden Jubel vor dem Block – naja. Am Ende hoffe ich, dass es so etwas wie Karma gibt.“

Da Oide Bimbo: „Es war leider schon vor dem Anpfiff klar: Jugend forscht. Alles gut, sie haben es ordentlich gemacht, schönes Tor von Mayulu. Aber irgendwie war es, wie wenn man jungen, tollpatschigen Welpen zuschaut: lieb, aber ein bisserl patschert. Tore durch Fehler wie im Jugendfußball. Zweite Hälfte: so kann es in Klagenfurt gehen.“

Hiasl99: „Meine Güte, hier schreiben einige als wären wir heute 0:7 herpaniert worden. Ja, war kein guter Abend. Ja, wir waren deutlich unterlegen. Aber meine Güte, so viel hat sich an der Ausgangssituation nicht geändert. Sturm ist die beste Mannschaft in Österreich aktuell. Aber wir haben die Mittel, um sie zu knacken. Davon bin ich überzeugt!“

Ugmo: „Eigentlich waren wir nicht einmal deutlich unterlegen, sondern haben uns einfach drei Patzer zu viel in der notgedrungen zusammengewürfelten Abwehr geleistet. Trotzdem ärgerlich, dass wir immer wieder halbwegs passende Leistungen selbst zunichte machen.“

LaDainian: „Ich find es etwas gewagt, alles auf den Cup Sieg zu setzen, aber gut. Gestern hat man einfach gemerkt, dass uns der zweite Anzug bzw. Die zweite Hose einfach nicht passt. Die Ungustln aus Graz in Bestbesetzung und wir müssen die halbe Mannschaft vorgeben, ich verstehe schon warum man Grüll und Burgi nicht reingeworfen hat. Ich hab es gestern zu meinem Sitznachbarn schon gesagt – wenn sich Hofmann in der 15. fallen lässt gibt’s Elfmeter. Jaros hat ihn am Trikot nach hinten gerissen.“

lionsebs: „Meiner Meinung nach braucht’s gegen Sturm aktuell einen Sahnetag mit Bestbesetzung auf allen Positionen. Gestern waren wir weit weg, wobei man am Mittwoch schon ein anderes Gesicht erwarten kann. Was mich aber immer wieder auf die Palme bringt ist der Gedanke daran, dass uns die Tatsache einholt, wie wir gegen Klagenfurt, WAC, WSG, Lustenau etc. die Punkte hergeschenkt haben und uns somit jetzt der 3. Platz, außer bei einem Sieg am Sonntag, unerreichbar scheint. Das kann’s echt nicht sein. Traurig wie leichtfertig wir uns immer um Millionen von € bringen.“

grubi87: „Es braucht gegen Sturm keinen Sahnetag. Es braucht einfach nur eine konzentrierte Leistung ohne solche gravierenden Fehler wie in den letzten beiden Spielen. Mit Verlaub, die passieren selbst einer Klagenfurt oder Hartberg nicht. So verlieren wir auch gegen Altach, das hat dann nichts mit Sturm zu tun, die nutzen maximal die Chancen dann besser.“

Chaostheorie: „Insgesamt ein ernüchternder Auftritt gestern, meine ganze Zuversicht ist verflogen. Auch weil Seidl die letzten Wochen und Burgstaller die ganze Saison komplett außer Form sind. Und Grüll kann uns nicht immer „rausreißen“.“

schleicha: „Ein Aspekt der mir hinsichtlich Cupfinale gut gefallen hat war, dass sich unsere Mannschaft nicht aufgegeben hat. Der Start war passiv und holprig, und trotzdem haben wir dann das 1:1 gemacht. Und Sturm benötigte dann schon einen Freistoß um wieder in Führung zu gehen bzw. einen weiteren Eigenfehler inkl. schönem Distanzschuss. Trotz allem hatten wir zahlreiche Chancen in Halbzeit 2 das ganze noch einmal spannend zu machen. Ich bleibe dabei und sage, dass es abgesehen von den schweren unerzwungenen Eigenfehlern eine gar nicht so schlechte Leistung war wie man im ersten Moment glauben würde. Defensiv waren wir in erster Linie dann in Bedrängnis wenn wir Sturm den Ball auflegten. Jetzt heißt es gegen den LASK schauen, ob man dort gewinnen kann. In Anbetracht der Personalsituation ist das natürlich schwierig. Aber ich glaube schon, dass wir es schaffen können, wenn wir etwas konzentrierter agieren.“

Silva: „Erste Hälfte war leider viel zu wenig. Zwar hat man nach dem frühen Gegentreffer sich kurzfristig ins Spiel gearbeitet. Aber danach hat man es Sturm, mal wieder, leicht gemacht und war in vielen Situationen selbst ohne großen Gegnerdruck zu fehlerhaft. Dass Sturm dann hocheffizient die Standards und Weitschüsse reinhaut, ist halt eine große Stärke dieser Mannschaft. In der zweiten Hälfte war man die bessere Mannschaft. Wobei man da natürlich anmerken muss, dass Sturm sicher mit einem 3:1 im Rücken eher im Verwaltungsmodus war. Wir sind dann aber vor dem Tor unglücklich, ungenau, unvermögend, weshalb dann das bei ihnen gereicht hat. Wäre interessant zu wissen gewesen, ob nach einem Anschlusstreffer sie den Schalter umlegen können oder ob wir sie mit einer konzentrierten Leistung über 90 Minuten vielleicht doch fordern könnten.“

