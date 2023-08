Ohne Jovic und Barák: Fiorentina nominierte Kader für Europa

Rapids Playoff-Gegner Fiorentina hat seinen Kader für das erste Auftreten im Europacup in der neuen Saison bekanntgegeben. Zwei namhafte Spieler sind nicht mit von...

Rapids Playoff-Gegner Fiorentina hat seinen Kader für das erste Auftreten im Europacup in der neuen Saison bekanntgegeben. Zwei namhafte Spieler sind nicht mit von der Partie.

Vincenzo Italiano, der Trainer der Florentiner, entschied sich dazu, den serbischen Teamstürmer Luka Jovic nicht für das Europacup-Playoff zu nominieren. Der 25-Jährige, der einst um 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechselte, dort aber floppte, wird allgemein in Italianos Überlegungen eine untergeordnete Rolle spielen, nachdem er bereits in der Vorsaison häufig nur von der Bank kam.

Zudem schwärmte der Trainer der Fiorentina von seiner argentinischen Neuverpflichtung Lucas Beltrán, der erst vor wenigen Tagen um 12 Millionen Euro von River Plate kam. Der 22-Jährige soll ein heißer Kandidat für die Startelf gegen Rapid sein. In der Liga spielte zuletzt der Angolaner M’Bala Nzola von Beginn an im Sturmzentrum. Mit Christian Kouamé kehrt ein weiterer Angreifer in den Kader zurück, weshalb für Jovic derzeit kein Platz ist.

Ebenfalls nicht im Kader ist der tschechische Box-to-Box-Midfielder Antonin Barák, der in der vergangenen Saison weitgehend Stammspieler war, zuletzt aber gesundheitliche Probleme hatte und mit einem Infekt mehrere Wochen fehlte. Da vorerst keine Besserung in Sicht ist, wird auch er im Kader der Fiorentina fehlen.

Erwartungsgemäß ist auch der 48-fache russische Nationalspieler Aleksandr Kokorin nicht dabei. Der 32-Jährige war bei der Fiorentina in 2 ½ Jahren nie Stammspieler, kam nur vereinzelt von der Bank und kehrte gerade erst von einer Leihe aus Zypern zurück. Gegen Genua saß er auf der Bank, kam aber zu keinem Einsatz. Auch er wurde von Italiano nicht für den Europacup nominiert.

Weiters fehlen mit Mittelfeldspieler Gaetano Castrovilli und Rechtsverteidiger Niccolò Pierozzi zwei Spieler, die noch länger verletzungsbedingt ausfallen. Mit dabei sind hingegen die Neuverpflichtung für die Innenverteidigung, Yerry Mina und der hochveranlagte Rechtsaußen Jonathan Ikoné, die zuletzt verletzt waren, aber bald wieder zurückkehren sollten. Im Ligaspiel gegen Genua waren die beiden allerdings noch nicht im Kader, weshalb auch ein Einsatz gegen Rapid zumindest im Hinspiel eher unwahrscheinlich ist.

Kader der AC Fiorentina: Terracciano, Christensen; Dodo, Milenkovic, Mina, Martinez Quarta, Biraghi, Parisi; Arthur, Mandragora, Amrabat, Duncan, Infantino, Bonaventura, Sabiri; Nzola, Beltran, Kouame, Brekalo, Gonzalez, Ikonè.