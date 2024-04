Rapid-Fans: „Chance auf den dritten Platz wahren“

Der SK Rapid trifft nach den beiden Niederlagen gegen den SK Sturm und vor dem wichtigen Cup-Finalspiel gegen die Grazer in der Meisterschaft auf...

Der SK Rapid trifft nach den beiden Niederlagen gegen den SK Sturm und vor dem wichtigen Cup-Finalspiel gegen die Grazer in der Meisterschaft auf den LASK, der mit fünf Punkten Vorsprung auf die Hütteldorfer auf Platz 3 liegt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Mecki: „Verletzungen, Formschwäche, überspielte Spieler, Cup-Finale, ein gesperrter Spieler, und eigentlich ein sehr wichtiges Spiel am Sonntag. Ich habe so überhaupt keine Ahnung, wie die Aufstellung aussehen wird und versuche mich daher auch in keiner Prognose und lasse mich einfach überraschen. Neben der Tabelle wäre es für Mittwoch auch sehr wichtig dort etwas mitzunehmen, um nicht mit drei Niederlagen in Folge nach Klagenfurt zu fahren.“

schleicha: „Ich denke hier wird wieder das Thema Belastungssteuerung auf uns zu kommen. Unser Kader ist – besonders mit den Verletzten – einfach zu dünn um ganz oben zu reüssieren können. Trotzdem lernen die Jungen wie Kaygin, Zivkovic, Mayulu jede Menge in solchen Spielen. Gerade letzterer zeigt meiner Meinung nach irrsinnig spannende Ansätze und seine Quote ist top für seine erste Bundesliga-Saison. Egal welche Elf am Platz steht – es wird verdammt schwer in Linz zu gewinnen. Trotzdem müssen wir alles daran setzen um eine theoretische Chance auf Platz 3 am Leben zu erhalten. Aber auch ein Punkt kann für den Verlauf der restlichen Meisterschaft noch wichtig werden. Wenn es heuer eben noch nicht reicht für das große Ziel, dann ist das halt so – wie schon anderweitig geschrieben muss man immer bedenken wo wir gestartet sind unter Klauß.“

b3n0$: „Am Sonntag wartet das vorentscheidende Spiel um Platz 3 in der Meisterschaft auf uns und ich erwarte mir, dass alle Beteiligten nach Linz fahren, um dieses Spiel zu gewinnen. Weil wir den Cup eben noch nicht gewonnen haben, die Liga deshalb nicht egal ist und eine gelungene Generalprobe für den 1. Mai ebenso neue Kräfte generieren kann. Zumindest einen fitten Grgic wünsche ich mir am Sonntag für unsere Startelf und hoffe, dass Cvetkovic und Grüll von Beginn weg starten.“

Zuckerhut: „Um noch eine Chance auf Platz 3 zu haben wäre ein Sieg Pflicht. Mit der Personalsituation schwer vorstellbar. Selbst Platz 4 wird nicht einfach, Klagenfurt mit dem besseren Restprogramm. Zum Schluss Playoff gegen die Austria nicht unwahrscheinlich.“

SCR_Simon: „Ich sehe es eigentlich nicht so schwer bzw. unmöglich in Linz zu gewinnen. Der LASK spielt ohne Zulj und Ziereis. Da bleibt bei denen eh nur mehr der Horvath als wirklicher Unterschiedsspieler. Rest der Mannschaft ist stabiles Mittelmaß. Zumal auch der LASK defensiv sehr fehleranfällig ist.“

TheMichii: „Gewinnen und somit nur noch zwei Punkte auf Platz 3 wahren. Dann hätte man noch ein Plan B nach dem Finale.“

Juli93scr: „Ich bezweifle, dass Cvetkovic am Sonntag von Anfang an spielt. Nachdem er wahrscheinlich im Cup-Finale auch spielen muss wäre das wahrscheinlich zu viel Belastung für den Anfang. Grgic-Ausfall in dieser Phase ist natürlich auch unglaublich bitter.“

Boidi: „Spiel muss gewonnen werden um irgendwie noch realistische Chancen auf Platz 3 zu haben bzw. Platz 4 abzusichern. Auch fürs Selbstvertrauen der Spieler wäre es mal wieder gut zu gewinnen. Aufstellung hängt von den Ausfällen ab aber ich würde vor allem Seidl mal schonen.“

Mani1610: „Vielleicht bin ich einfach nur ein verblendeter Optimist, aber ich glaube, dass der dritte Platz durchaus noch möglich ist. Momentan sind es fünf Punkte Rückstand auf den LASK, sollten wir am Sonntag gewinnen wären es aber nur mehr zwei. Der LASK hätte dann noch Klagenfurt, die momentan in einer guten Form sind, Sturm und Salzburg. Kommt natürlich sehr drauf an wie es in der Meisterschaft steht, aber grundsätzlich sollten Sturm und Salzburg auch im Saison-Finish noch alles geben wollen und müssen. Wir hingegen haben dann noch Salzburg, die jetzt nicht wirklich unbesiegbar ausschauen, und mit Klagenfurt und Hartberg das eher leichtere Restprogramm. Mir ist schon klar, dass ziemlich viel für uns laufen müsste um noch Dritter zu werden, aber mit der Rückkehr von Cvetkovic und hoffentlich Querfeld sollten wir, zumindest defensiv, in den nächsten Wochen wieder deutlich besser ausschauen. Der LASK hatte vor der Salzburg Partie eine ziemlich schlechte Form, mal schauen ob sie jetzt besser drauf sind oder nicht.“

orßit: „Wenn dieses Spiel auch verloren wird, dann hab ich wirklich überhaupt keine Hoffnungen mehr fürs Cup-Finale.“

