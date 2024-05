Sturm-Fans: „Schickt’s a Steign Kernöl nach Hütteldorf!“

Sturm Graz erhielt nach dem gestrigen 1:1 gegen Hartberg unerwartete Schützenhilfe vom SK Rapid, der Red Bull Salzburg mit 2:0 besiegte. Wie die Sturm-Fans...

Chr1s: „Schickt’s den Grünen bitte eine Steign Kernöl als Dankeschön.“

Alex011: „Rapid hat letzte Woche alles richtig gemacht.“

humankapital: „Hätte nicht damit gerechnet, dass Rapid so dagegen hält und gewinnt. Schiri-Entscheidungen natürlich sagen wir mal umstritten, aber mir jetzt egal.“

Vuibrett: „Ich verspreche in Zukunft ein wenig toleranter und wohlwollender Rapid gegenüber zu sein… was die diese Woche für uns geleistet haben ist ein Wahnsinn.“

swalley: „Salzburg damit mit einem Punkt aus den letzten 3 Spielen. Normalerweise patzen wir so wenn es um was geht.“

Pepi_Gonzales: „Also abgesehen von den natürlich wahnsinnigen Entscheidungen, war das schon eine gute Leistung der Grünen. Die haben Defensiv das allermeiste gut weggeräumt.“

OoK_PS: „Ich hoffe wirklich, unsere Verantwortlichen sind bzgl. Schiedsrichter und vermeintlich alle gegen Sturm jetzt endlich einmal ruhig.“

Suni: „Danke an Rapid. Ich wünsche Ihnen, dass sie ihren europäischen Startplatz bekommen. Nach dem Cupspiel so auftreten ist aller Ehren wert.“

lovehateheRo: „Komplett unverständlich auch, dass sehr oft bei uns irgendwelche Pimperl-Entscheidungen gefühlt 5 Minuten+ dauern, mit VAR-Intervention und wenn der Schiri rausgeht, aber die wohl entscheidende Szene des Spiels (und damit auch extrem wichtige Szene für die Meisterschaft) wurde so richtig schnell abgehandelt. In so einer Situation muss man sich doch bitte die Zeit nehmen, das wirklich genau nochmal zu überprüfen.“

steirerbua: „Bis gestern hätte ich das für unmöglich gehalten. Aber bei den Dosen gibt’s ja wirklich schon Auflösungserscheinungen. Irgendwie hast da das Gefühl, dass es die halbe Mannschaft nicht mehr wirklich interessiert wo die am Ende stehen.“

stormzy: „Danke Rapid. Bester Punktelieferant!“

graz_fan: „LASK hat es jetzt in der eigenen Hand zweiter zu werden. Das ist fast genauso verrückt, wie das wir Meister werden können. Gewinnt der LASK die nächsten beiden Partien ist Salzburg nur Dritter. Eigentlich unglaublich.“

max092: „Jetzt ist es mehr als angerichtet. + Salzburg muss mal in Hartberg gewinnen, das halte ich nach den letzten Wochen für schwer, sehr schwer.“

Stgr1909: „Heute früh gedacht, easy win für Sturm und Salzburg. Die drei Punkte Abstand bleiben. Nach unserem Spiel gedacht, verdammt noch zwei Siege in zwei Spielen nötig. Und jetzt…“

