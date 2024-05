Austria-Fans: „Es geht um die goldene Ananas“

Die Wiener Austria trifft in der letzten Runde der regulären Meisterschaft auf Blau-Weiß Linz, allerdings werden sich die Spieler nach dieser Begegnung noch nicht...

Die Wiener Austria trifft in der letzten Runde der regulären Meisterschaft auf Blau-Weiß Linz, allerdings werden sich die Spieler nach dieser Begegnung noch nicht in den Urlaub verabschieden dürfen. Kommenden Dienstag steht nämlich das Playoff-Spiel gegen den Wolfsberger AC auf dem Programm. In der letzten Runde entscheidet es sich, welche Mannschaft das Heimrecht haben wird. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

valentin1911: „Letztes Spiel im Grunddurchgang. Für Blau-Weiß gehts um die goldene Ananas, für uns um das potentielle Heimspiel im Playoff. Bei einem Sieg reicht uns ein Unentschieden des WAC gegen Tirol für Platz 1, weil wir bei Punktgleichheit durch den Stern vorgereiht werden. Christian Wegleitner wird an der Seitenlinie stehen, an der Formation wird sich vermutlich wenig ändern, am Personal könnte sich schon was tun. Bin gespannt, ob er auf Erfahrung oder Jugend setzt. Allen eine Chance gibt, um sich fürs Playoff zu empfehlen, wie zum Beispiel in Lustenau am Ende des Grunddurchgangs. Gar nicht so einfach. Fischer mit schwachen Leistungen, aber Leidenschaft. Nimmt man ihn vom Feld und bringt stattdessen den ruhigen Potzmann, der nach seiner Verletzung auch nicht mehr an sein Niveau aus dem Herbst anschließen konnte. Oder Krätzig, der nach starker Mentalität in den ersten Wochen mittlerweile auch mehr nörgelt als Verantwortung zu übernehmen. Weiß ja nicht, ob das der Mannschaft helfen würde. Auch wenn Fischer kein perfekter Leader ist und seine Leistungen stagnieren, bringt er doch mehr Willen mit als die anderen Optionen. Gruber sehr außer Form, vielleicht wäre mal Huskovic oder Guenouche von Beginn an eine Option. Beide haben gegen den WAC aber wirklich schwach gespielt, nachdem sie eingewechselt wurden. Vucic ebenso. Vielleicht bekommt ja sogar Saljic seine Chance? Asllani vorne sollte meiner Meinung nach gesetzt sein, Fitz ebenso.“

MVP2021: „Samstagabend wird es schön und es hat 22 Grad in Linz, also passt zumindest das Wetter. Daher am Nachmittag auf zwei bis drei Bier auf die Donaulände, dann wird das Spiel auch leiwand. Hoffentlich spielt man mit Pazourek, Wels, Saljic und Ewemade – Holland erst in der 89. Minute einwechseln zum Abschluss.“

Gatrik: „Es geht um die goldene Ananas. Mal sehen ob Trainereffekt oder ob wir wieder nach 45 Minuten abdrehen.“

MagicWeudl: „Mir egal was auf dem Feld passiert, solang sich die Herrschaften nicht den Arsch aufreißen. Hauptsache es wird Saljic die Chance gegeben. Aber, Hut ab, Veilchen. Ja – der Sektor in Linz ist nicht sonderlich groß, aber den in kürzester Zeit inkl. null Leistung der Mannschaft voll zu machen ist schon richtig, richtig geil! Bei Erfolg kann jeder Verein den Sektor voll machen aber in unserer Situation, Woche für Woche im Block abzuliefern schaffen nicht viele bzw. niemand!!“

derrächermitdembecher: „Ich glaube kaum, dass sich großartig etwas ändern wird. Wimmer stellt die Charakterfrage und hätte wohl nur die aufgestellt, die nicht in den Urlaub wollen, um stattdessen in die Europa Conference League zu gelangen. Wegleitner sagt sie haben alle einen tollen Charakter und es ist eine geile Truppe. Ok, was soll er jetzt auch anderes sagen. Aber irgendwas stimmt da nicht ganz…“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Auswärtsspiel gegen Blau-Weiß Linz.