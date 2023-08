Austria-Trainer Wimmer: „In Salzburg hängen die Trauben hoch“

Am Sonntag um 17:00 Uhr gastiert Austria Wien in der dritten Runde der ADMIRAL Bundeliga beim FC Red Bull Salzburg. Trainer Michael Wimmer blickt...

Am Sonntag um 17:00 Uhr gastiert Austria Wien in der dritten Runde der ADMIRAL Bundeliga beim FC Red Bull Salzburg. Trainer Michael Wimmer blickt am Tag nach dem 2:1-Sieg im Europacup gegen Legia Warschau auf das Spiel gegen das Topteam der Liga.

Die Mannschaft reiste am späten Donnerstag-Abend direkt nach dem Spiel zurück nach Wien und absolvierte am Freitag-Vormittag bereits ein Training, am Samstag-Nachmittag folgt die Abfahrt nach Salzburg.

Auf die Veilchen wartet mit dem Spiel in Salzburg das vierte Auswärtsspiel innerhalb von zwei Wochen. Die ersten drei konnte die Austria gegen FK Borac Banja Luka, Austria Lustenau und Legia Warschau gewinnen, mit dem amtierenden Meister FC Red Bull Salzburg steht nun wohl eine noch größere Herausforderung auf dem Programm.

„Mit Salzburg erwartet uns der amtierende Meister, die Topmannschaft in Österreich. Wir wissen, dass die Trauben in Salzburg hoch hängen, haben aber auch eine breite Brust, nachdem wir aus den ersten sechs Saisonspielen fünf gewinnen konnten“, sagt Trainer Michael Wimmer.

In Warschau gelang der Austria der dritte Sieg im dritten Europacupspiel der Saison. In der Bundesliga holten die Veilchen in der Vorwoche gegen Austria Lustenau einen 2:0-Erfolg. FC Red Bull Salzburg startete gegen Altach (2:0) und WSG Tirol (3:0) mit zwei Siegen in die neue Saison, letzten Sonntag feierte Gerhard Struber sein Debüt als Trainer. Am Mittwoch absolvierten die Salzburger gegen Inter Mailand ein internationales Testspiel und musste sich dabei nur knapp mit 3:4 geschlagen geben.

„Wir wissen, dass es ein heißer Tanz wird und werden versuchen, mitzutanzen. Wir wollen auch in Salzburg unserer Linie treu bleiben und werden alles probieren. Wir werden wieder kompakt sein müssen, brauchen Tiefgang und Umschaltmomente. Wir wollen aber auch unseren eigenen Ballbesitz verbessern. Ich spüre eine gute Energie in der Mannschaft, sie ist intakt, die Jungs haben eine Freude miteinander, das zeigen sie aktuell auch mit ihren Leistungen auf dem Platz“, erklärt Michael Wimmer.

Personal-News

Marvin Martins sitzt sein zweites von drei Spielen Sperre ab. Ansonsten gibt es abgesehen von den Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Marko Raguž und Florian Wustinger noch einige Fragezeichen für Sonntag.

Tin Plavotic, der in Warschau früh in der Partie verletzt ausgewechselt werden musste, wird voraussichtlich kein Thema sein, er muss zum MRT. Marvin Potzmann musste gegen Legia nach einem Schlag auf das Fußgelenk zur Pause ausgewechselt werden, er ist ebenso fraglich wie Andreas Gruber, der nach einem Schlag auf den Hinterkopf noch über Kopfschmerzen klagt.

(Pressemeldung Austria Wien)