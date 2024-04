Austria-Fans: „So eine Führung darf man niemals herschenken“

Die Wiener Austria kam gestern gegen Altach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen....

Die Wiener Austria kam gestern gegen Altach nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

kingpacco: „Wir schaffen ja nicht mal gegen solche Teams souverän eine Partie zu gewinnen. Sorry, im Sommer gehört ein Schnitt gemacht, einige verdienen das violette Leiberl nicht.“

Saibot: „Es ist egal, ob das ein Elfer einer war, oder was auch immer. Nach einem 2:1 darfst du nicht so ein 2:2 herschenken. Unglaublich.“

tifoso vero: „Da führst nach einem doch eher schlechten Spiel von uns fünf Minuten vor dem Ende mit 2:1 und lässt durch eine unglaubliche Fehlerkette den Ausgleich zu. Unfassbar. Man muss aber auch sehen, dass es uns auch an Qualität, aber auch Robustheit fehlt. Wenn dann auch der nötige Wille bzw. das Siegergen nicht vorhanden ist, für mich eigentlich unverständlich, dann geht einfach nichts mehr. Der Elfer war wieder ein Geschenk für den Gegner, wie schon gegen Tirol. Die Gelben gegen uns waren unserer eigenen Dummheit geschuldet. Das Tor von Asllani dafür Kandidat für das Tor der Runde. So ambivalent ist unsere Austria derzeit. Wenn wir in Lustenau gewinnen, dann geht es sich noch aus um ein Qualispiel gegen den Fünften des oberen Playoffs zu bekommen. Nur wie wichtig ist es wirklich? Ich fände es besser, wenn wir (nach Stadionverkauf usw.) mehr Qualität in die Mannschaft bekämen und diese sich dann einspielen kann um in ein, zwei Jahren endlich wieder weiter oben angreifen können. Hoffen wir das Beste!“

t.m.: „Verlorene Lebenszeit. Es ist nur noch lächerlich…“

viola522: „Es gibt seit Monaten null Komma null Entwicklung unter Wimmer, sogar einer wie Krätzig wird seit er hier ist von Spiel zu Spiel schwächer! Ja der Kader ist nicht berauschend aber es muss mehr drinnen sein, als was hier Woche für Woche gezeigt wird. Es gibt keine zusammenhängenden Spielzüge, keine Bewegung, wir spielen als wäre es ein Pensionistenkick auf einer Parkwiese, null Feuer einfach gar nix! Und da ist Wimmer einfach längst nicht mehr aus der Verantwortung zu nehmen, genauso wie ein Werner oder Ortlechner.“

Triggerpoint: „Die letzten beiden Spiele waren einfach erschreckend. Das Interview von Wimmer passt gut dazu – er wirkt hilflos. Erster Knacks war das Ausscheiden gegen Legia, der Zweite das Verpassen des oberen Playoffs. Traurig, weil in dieser Mannschaft so viel mehr steckt.“

violet heat: „Die Mannschaft hat das untere Playoff nie angenommen, wie es scheint. Es kann nur besser werden. Ich habe mich geärgert und auch gelangweilt. Zuschauen tat weh.“

QPRangers: „Das Bemühen will ich ihnen ja gar nicht absprechen, aber der Output in der Offensive ist beschämend. Das wurde schon oft genug thematisiert, aber das beginnt auch schon im zentzralen Mittelfeld, der Spielaufbau rund um Fischer darf sich gar nicht Spielaufbau nennen, viel zu spät wurde hier gewechselt.“

aragorn: „Bei anderen Mannschaften, würde man nach den letzten zwei Leistungen als Außenstehender fix sagen, die können ja nur gegen den Trainer spielen. Bei uns kann man sich nicht einmal sicher sein, ob die nicht vielmehr wirklich so schlecht sind. Altach komplett defensiv eingestellt, hat fünf Minuten Zeit für den Ausgleich. Was passiert? Sie müssen nur drei Minuten andrücken und kommen zu einem Schuss an die Innenstange und einem Tor. Das kanns einfach nicht sein. Derzeit fehlt es einfach an nahezu allen Basics. Es stimmt praktisch nichts mehr.“

