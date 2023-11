Sageder: „Wir konnten die Länderspielpause gut nutzen“

Nach der letzten Länderspielpause des Jahres stehen für den LASK bis Weihnachten noch fünf Pflichtspiele auf dem Programm. Den Beginn macht das Match der...

Neben den Liga-Auftritten gegen die Wattener sowie bei Austria Wien und Austria Lustenau warten in diesem Kalenderjahr noch die Europacup-Partien in Liverpool und daheim gegen Toulouse auf die Athletiker. Gegen die WSG wollen die Schwarz-Weißen nach dem 0:2 gegen Blau-Weiß wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren und an die starken Leistungen der Wochen davor anschließen.

Speziell in der heimischen Raiffeisen Arena wusste der LASK bislang zu überzeugen und blieb in allen sieben Bundesliga-Partien vor eigenem Publikum ungeschlagen, fünf Mal hielt Neo-Teamkeeper Tobias Lawal die Null. Dabei sprangen fünf Siege und zwei Remis heraus. Diese Serie gilt es nun auch im letzten Liga-Heimspiel 2023 gegen die WSG zu prolongieren.

Die Tiroler liegen derzeit mit acht Punkten auf Rang elf und feierten zuletzt beim 5:1 im Heimspiel gegen den SCR Altach den zweiten Saisonsieg nach dem 3:2 in Lustenau Mitte September.

Punkteteilung im Hinspiel

Der LASK blieb in den jüngsten beiden Duellen mit den West-Österreichern ungeschlagen. Im Hinspiel am 19. August am Tivoli holten die Athletiker dank des Ausgleichstreffers von Elias Havel ein 1:1-Unentschieden. Zuhause gab es in den vergangenen fünf Begegnungen drei LASK-Siege bei einer Punkteteilung sowie einem Tiroler Erfolg. Seit der Rückkehr der WSG in den Profifußball 2016 spricht die Bilanz mit 17 Siegen, elf Remis und zehn Niederlagen ebenfalls für die Oberösterreicher.

Auf Seiten der Schwarz-Weißen steht Kapitän Robert Zulj nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung und könnte sein 50. Pflichtspiel im Trikot der Linzer absolvieren.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir konnten die Länderspielpause erneut gut nutzen, um an einigen wichtigen Dingen zu arbeiten und unser Spiel weiter zu verbessern. Wir sehen uns gut gerüstet für den letzten Block in diesem Jahr. Dennoch wissen wir, dass mit Tirol eine unangenehme Aufgabe wartet und wir alles investieren müssen, um drei Punkte einzufahren.“

Team-News:

Es fehlen: Wiesinger, Taoui

Pressemeldung LASK